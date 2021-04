Piráti ve Frýdku-Místku ukazují, jak se budou chovat ve vládě

Haló noviny podrobně informovaly čtenáře o převratu na radnici statutárního města Frýdku-Místku na březnovém zasedání zastupitelstva. Své osobní zážitky a zkušenosti, coby přímého účastníka jednání, publikovaly Haló noviny pod titulkem Frýdek-Místek: ukročení doprava a protikomunistický akcent (29. března).

Že se má slova naplní s takovou rychlostí a razancí, jsem však nepředpokládal. Jako zastupitel Frýdku-Místku dostávám usnesení rady města. Rozbalím ho a nechci věřit vlastním očím. Nová koalice ANO, Naše město Frýdek-Místek a Česká pirátská strana ihned po svém zvolení a převzetí moci na radnici začala personálním zemětřesením v komisích rady a společnostech města.

Nově zvolená rada města na svém prvém zasedání, v působnosti valné hromady, provedla změny v dozorčích radách čtyř společností města. Jedním z odvolaných členů byl zastupitel za KSČM Dalibor Kališ.

Na svém druhém zasedání, v působnosti valné hromady, provedla další personální změny v dozorčích radách tří společností města. Následovalo personální zemětřesení v komisích rady města. Z 12 komisí zřízených radou bylo odvoláno všech 12 zástupců KSČM, a také zástupci ČSSD. Nově byly komise doplněny zástupci hnutí Naše město a Pirátů. Dodávám, že změny se dotkly i několika zástupců ČSSD a KDU-ČSL.

Definitivně tak padly dohody, uzavřené po komunálních volbách v roce 2018 v rámci vládnoucí koalice a opozičních uskupení, o rozložení politických sil na radnici, o zapojení občanů reprezentujících zvolené politické strany a hnutí do komunální politiky prostřednictvím komisí, výborů a v orgánech společností města.

Na dokreslení situace považuji za potřebné uvést, že v září loňského roku na jednání zastupitelstva města na můj dotaz, proč Piráti navrhují odvolat zastupitele KSČM Ivana Vrbu z pozice člena a předsedy kontrolního výboru, zastupitel Jakub Tichý to odůvodnil: »Dlouhodobě deklarujeme, že jsme proti tomu, aby zástupci KSČM zastávali vysoké funkce v rámci vedení města, a myslím si, že 30 let po roce 1989 je to zcela namístě.« Antikomunismus a slepá ideologie nové koalice Naše město, ANO a Pirátů na radnici zvítězila.

Tak si říkám, když se takto »demokraticky« chovají na komunální úrovni, jak se budou chovat na celostátní úrovni, pokud se stanou součástí koalice po volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021? Snad proto slovo demokratická nemá Česká pirátská strana ve svém názvu, ale ani její koaliční partneři.

Svatomír RECMAN, zastupitel za KSČM