Co v rozhovoru nezaznělo

Nedávno v České televizi zopakovali starý rozhovor s televizním dramaturgem Gustavem Oplustilem, klasikem televizní zábavy, jak ho ČT sama zhodnotila. Celý život tento scenárista prožil v Československé a pak v České televizi. Vymyslel mnoho pořadů, kterými se bavily generace. Mnozí jsme patřili k divákům jeho pořadů. Za to mu patří dík.

Jenže ten posledně zveřejněný rozhovor jaksi degraduje jeho minulost. Šlo totiž o pořady s písněmi Karla Hašlera. Ne, nejde mně o kritiku Hašlerových písní anebo o nápady Gustava Oplustila. Jde mně o jeho zamyšlení nad tím, jak to bylo do té doby, než minulý režim vzal Hašlera na vědomí. Prý do té doby se hrály »všelijaké pionýrské a budovatelské písně« a až v šedesátých letech se konečně, i jeho zásluhou, dostaly na obrazovku ty od Hašlera. Bylo to tak, nebo jako obyčejně Česká televize svými mladými redaktory na základě něčího příkazu dělá politiku?

Tak především. Zkušební vysílání televize začalo v roce 1953, skutečné o rok později. Programy byly, jak jsme slyšeli ve vzpomínání některých pamětníků, vysílány napřed živě. Teprve později se dostaly na obrazovku i ty předem připravované. To trvalo však několik let. První pořad písní Karla Hašlera byl vysílán z tohoto pohledu relativně brzy. Je pravdou, že se mohlo nad jeho dílem, resp. nad jeho předválečným životem, v »revolučních padesátých letech« zamýšlet. I nad obsahem jeho písní. Jenže Čs. televize už při svém rozjezdu, a zvláště pak v šedesátých letech, byla jinde, už nešlo o pouhý ideologický pohled na tvorbu. Není tedy pravdou, že v ní zaznívaly především »pionýrské nebo budovatelské« písničky. Z televize jsme v celé republice znali písně zpěváků Kafky, Cortéze, Adama, Orchestr Karla Vlacha ad. Jen ty pionýrské písně dost chyběly, i když jistě i nějaká dostala výjimečně vysílací čas.

Také lidovým písním se dávalo nemálo místa. V padesátých letech byl boom v hledání starých zapomenutých písniček. I film o tom byl natočen. Nebýt této doby, pak mnohé by už skončily v zapomnění. I když dnes není doba na lidové písně a údajně redakce »lidovek« byla v České televizi jako zbytečná zrušena, po oněch sběratelských padesátých letech nám pro budoucí, ne tak jednostranně zaměřenou dobu zůstane veliké bohatství písní, které jsou svědky bohatosti našeho písňového dědictví. To ovšem v rozhovoru s dramaturgem Oplustilem nezaznělo.

Otakar ZMÍTKO