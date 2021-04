Agresor křičí »chyťte agresora«

Krize v občanské válce na Ukrajině se plánovitě prohlubuje. Většina evropských i světových médií uplatňuje propagandu, která jasně deklaruje, zejména od zvolení prezidenta Spojených států Joe Bidena, že největším agresorem světa je Ruská federace. Co si to vůbec dovoluje se přiblížit (sice na svém území) k hranicím Ukrajiny!

Nyní mluvil ukrajinský velvyslanec o tom, jak je rád, že probíhá jednání o přijetí Ukrajiny do paktu NATO, a zároveň, jak české ministerstvo zahraničí vyjádřilo plnou podporu Ukrajině.

Musím se kategoricky ohradit. Ruská armáda je za prvé na svém teritoriu a přesouvá se ke své západní hranici, protože od minulého léta Ukrajina v čele s prezidentem Zelenským se připravuje pod vedením vojenských specialistů a operativců (vojenských i tajných služeb) na útok na Donbase proti DNR a LLR. A Lavrov také odpověděl na otázku, co děláte na hranici s Ukrajinou?, takto: »Je to prosté, my tam žijeme, protože je to naše zem. A co dělají Spojené státy se svými válečnými loděmi na území teritoria Ukrajiny. Vojenští specialisté, kteří organizují na Ukrajině různá jednání s představiteli NATO tisíce kilometrů od svého teritoria, tak tyto věci zůstávají bez odpovědi.«

Navíc jsem zjistil, jak naše česká firma prodává zbraně na Ukrajinu. Jde především o munici pro dělostřelectvo. Pěkný co?! Máme plnou pusu lidských práv na zamini, ale nevadí nám, že děláme kšefty s neuznanou vládou, která má v úmyslu tuto munici použít a prolévat krev vlastních lidí. A tak vám přináším výčet tohoto kšeftu, kterým se má vyzkoušet vhodnost nábojů, aby se pak uzavřel větší kontrakt. Škoda jen, že se bude prolévat krev nevinných.

V prosinci 2020 nakoupila a dopravila státní společnost »Ukrspetsexport« na Ukrajinu od české společnosti EXCALIBUR ARMY, spol. s r. o., munice pro samohybnou houfnici 155 mm a vysoce výbušné fragmentační granáty ERFB BB 29 ks za cenu 48 128,65 USD o hmotnosti 1363 kilogramů. Dále 155 mm ERFB BB granáty v inertním zatížení 137 kusů za cenu 247 398,86 USD o hmotnosti 6439 kilogramů. Rovněž bimodulární náboje TC-F 996 ks, bimodulární náboj BC-E-180 ks (speciálně navržené součásti dělostřelecké munice o průměru 155 mm pro houfnici, určené k vytvoření translačního pohybu dělostřelecké munice podél otvoru děla a vytvoření počáteční rychlosti v otvoru děla, skládající se ze tří hlavních prášků, je umístěn ve zcela hořícím válci ve tvaru rukávu) jejichž je cena 444 805,17 USD a hmotnost 3130,8 kilogramů. Také kapsle М82 Z-219 ks za cenu 6324,98 USD o hmotnosti 7,34 kg. Pojistky KZ 984-166 ks, kde cena je 38 545,18 USD o hmotnosti 116,2 kilogramů. Cílem je otestovat 155 mm samohybnou houfnici 2S22 »Bogdan« ukrajinského designu.

Kdo je tedy agresor? Rusko určitě ne. Budu parafrázovat. Agresor křičí »chyťte agresora«.

Roman BLAŠKO