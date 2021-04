Rozhovor Haló novin s Miloslavou Vostrou (KSČM), předsedkyní rozpočtového výboru Sněmovny

Loňský státní rozpočet a NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) nedávno zveřejnil výroční zprávu o své činnosti v loňském roce. Ta se ve zvýšené míře věnuje i loňskému státnímu rozpočtu. Jak ji ze své pozice předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny hodnotíte?

Ohledně hlavních závěrů NKÚ, vztahujících se k loňskému státnímu rozpočtu, je nutno vidět i souvislosti. Je například jistě nesporné, že česká ekonomika znaky zpomalení vykazovala již před propuknutím pandemie. Ano, to je pravda. Ovšem nejenom v České republice. Znaky zpomalení se na konci roku 2019 a počátkem roku 2020 projevovaly v zásadě v celé EU, zejména potom v jejích klíčových velkých členských zemích, a to především ve snížené dynamice růstu průmyslové výroby, která se za koronavirové pandemie proměnila v absolutní a hluboký pokles. Toto se potom nutně promítlo i v poklesu průmyslu v ČR. Vývoj v dalších ekonomických sektorech měl potom svůj základ právě v pandemii. Proto rok 2020 skončil nejhorším ekonomickým propadem celkového ekonomického výkonu od vzniku samostatné České republiky.

NKÚ v zásadě správně poukazuje na to, že kromě krize a jejích dopadů se však projevila i dlouhodobá neschopnost státu dokončit zásadní projekty, které mají přinést pozitivní dopad na život občanů nebo výkonnost ČR.

Jaké to má příčiny?

Společným jmenovatelem nezanedbatelné části problémů je také to, že stát nedokáže jednat cíleně a systematicky, ať už jde o budování infrastruktury, digitalizaci nebo sociální oblast (tím se zřejmě myslí důchodová reforma). Ano, jsem téhož názoru jako NKÚ. Mnohokrát jsme tyto otázky v Poslanecké sněmovně, v rozpočtovém výboru diskutovali, upozorňovali na ně a vyzývali vládu a její výkonné orgány (ministerstva) k nápravě. Ovšem bohužel to jen málokdy mělo pozitivní výsledky.

Rovněž musím souhlasit i s tím, že stát odkládá řešení dlouhodobých problémů. Nevýkonnost státu se promítla nejen do reakce na pandemii, ale i do oblastí, jako jsou již zmíněný rozvoj dopravní infrastruktury, digitalizace státní správy nebo sociální oblast. Negativní dopady nejen na tyto oblasti měla i přebujelá byrokracie, pomalé procesy a nekoordinovanost. I když v té sociální oblasti bych to osobně neviděla tak tragicky. Zde stát v loňském roce provedl řadu velice pozitivních kroků zejména právě v reakci na pandemii. A to za podpory KSČM.

Se závěry NKÚ tedy souhlasíte?

NKÚ dále uvádí, že se v loňském roce zvyšovaly nejen výdaje spojené s nemocí COVID-19, ale zejména běžné výdaje, které s pandemií nesouvisely. Celkové výdaje v roce 2020 meziročně vzrostly o 291 mld. Kč, ovšem minimálně 147 mld. Kč ale nesouviselo přímo s pandemií nemoci COVID-19, šlo například o jednorázový příspěvek důchodcům, oddlužení nemocnic a další. K tomu musím říci, že v obecné rovině s tímto tvrzením NKÚ určitě mohu souhlasit. Ale je třeba také vidět, že např. zmíněný jednorázový příspěvek důchodcům ve výši pět tisíc korun ovšem nepochybně sledoval udržení celkové spotřebitelské poptávky, neboť u mnohých starobních důchodců pracujících např. na dohody o pracovní činnosti či na dohody o provedení práce došlo v důsledku pandemie k výpadku jejich pracovních příjmů, který jim nebyl jinak nahrazen. Jsem názoru, že to byl krok správný. Také ohledně oddlužení nemocnic vidím věci trochu jinak - bylo potřebné zejména proto, aby za pandemie tyto nemocnice neměly nějaké kritické finanční problémy. Nemohu tedy zcela souhlasit s názorem NKÚ, že tyto dva druhy výdajů z loňského státního rozpočtu - tedy jednorázový příspěvek důchodcům či oddlužení nemocnic - nesouvisely s pandemií.

V důsledku protipandemických opatření deficit státního rozpočtu roste tempem, jaké jsme si ještě nedávno nedovedli představit. Má vláda »plán B«?

Je skutečností, že Česká republika je sice stále jedna z nejméně zadlužených zemí EU, dle odhadu Evropské komise je ale tempo zadlužování jedno z nejrychlejších. Takový výsledek ohrožuje budoucí stabilitu veřejných financí. K tomu musím uvést, že právě proto také Poslanecká sněmovna již v polovině loňského roku vyzvala vládu - mimochodem iniciátorem byla KSČM - k vypracování střednědobé strategie konsolidace veřejných rozpočtů, kterou měla vláda předložit Sněmovně do 30. září loňského roku. Vláda ovšem předložila jen nedokonalé torzo.

NKÚ je toho názoru, že vážnou překážkou pro řešení dlouhodobých problémů i současné situace je nízká výkonnost veřejného sektoru, což negativně ovlivňuje konkurenceschopnost ČR.

Za každým problémem je člověk, a právě nedostatečná kvalita státního aparátu je příčinou zmíněné nízké výkonnosti veřejného sektoru, jakož i toho, že nemáme ucelenou koncepci konkrétních kroků, jak po koronavirové pandemii nastartovat v ČR dlouhodobý ekonomický růst. Mám na mysli zejména hospodářskou strategii České republiky alespoň ve střednědobém horizontu, která by obsahovala jak to, oč by měl být tento ekonomický růst opřen, resp. na čem především by měl být založen, tak i ekonomické nástroje podpory tohoto ekonomického růstu. A to včetně monetární politiky, jejíž koncepce, resp. propojenost s touto hospodářskou politikou, ale i politikou konsolidace veřejných financí a státního rozpočtu zvláště, je podle mého názoru nesmírně důležitá. Je velice smutné, že naše země sice má značné možnosti ve vzdělanosti a schopnostech lidí, potenciál průmyslový a vědecký, ovšem bohužel postrádá dlouhodobou strategii rozvoje toho potenciálu, na kterém by se shodovaly všechny relevantní politické subjekty.

Lze tedy říci, že za současné problémy může vláda?

Státní rozpočet pro rok 2020 nebyl podle NKÚ připraven na zpomalení ekonomiky. Toto tvrzení vznesl kontrolní úřad už dříve, například když se loni v září vyjadřoval k hospodaření státu za rok 2019. Dle NKÚ také stát nedokázal zareagovat na snížení výkonu ekonomiky přiměřenými úsporami na výdajové straně. K té nepřipravenosti na zpomalení ekonomiky - je to pravda i není. Babišova vláda sledovala jednak politiku náprav škod a restů, které v mnoha oblastech zapříčinily předchozí pravicové vlády (dopravní infrastruktura, sociální oblast, mzdy, důslednější podpora ekonomického růstu). To se jí v zásadě dařilo - viz celkové makroekonomické výsledky do konce roku 2019. A dále tyto své záměry naplňovala při současném ozdravování veřejných financí a státního rozpočtu zvláště - při razantním naplňování potřeb rozpočtů územních samospráv a dalších rostoucích zmíněných výdajových potřeb končil v předpandemiových letech státní rozpočet vždy v přebytku a docházelo nejprve k zastavení, a posléze i ke snižování celkového zadlužení státu. To jsou nepopiratelná fakta. Mimochodem, tato politika Babišovy vlády byla také důvodem její podpory ze strany KSČM. Na straně druhé je nutno co nejdůrazněji upozornit na to, že žádná ekonomická krize nebyla nikde ve světě až do počátku roku 2020 očekávána. Maximálně se tehdy hovořilo o určitém zpomalení růstové dynamiky některých ekonomik.

NKÚ zjevně chybí seškrtání výdajů…

K názoru NKÚ, že stát nedokázal zareagovat na snížení výkonu ekonomiky přiměřenými úsporami na výdajové straně, se musím rovněž vyslovit. Ano, i toto je pravda, ale i není. Je jisté, že rezervy v nákladech na svůj chod stát má. A jsem také přesvědčena, že ministerstvo financí vyvíjelo a vyvíjí veliký tlak na jejich identifikaci. Ale myslím si, že za stávajícího systému řízení státní správy je nelze v nějaké významnější míře uskutečnit. Tento problém je nutno řešit zásadní a razantní reformou státní správy sledující za cíl efektivní a levný stát. Provádět takovouto reformu není však aktuálně reálné. Máme stále pandemii a snažíme se ji překonat i nedokonalou prací nedokonalého státního aparátu. A provádět takovouto reformu právě dnes by tedy bylo vysoce kontraproduktivní, protože nelze v jednom okamžiku sledovat dva cíle, nebo jinak řečeno honit po poli dva zajíce. Nakonec nám totiž oba utečou. Mimochodem, kladu si otázku, co vlastně NKÚ míní těmi »přiměřenými úsporami«, jejich absencí či rezignací státu na ně?

Nicméně díky za tuto zprávu a díky za myšlenky a náměty zde obsažené. Kdyby nic jiného, tak jsou podnětem k diskusi a mnohé z nich zcela nepochybně k realizaci.

Jiří NUSSBERGER