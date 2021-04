Král Abdalláh II. FOTO - Wikimedia commons

Pikle a hádky na královském dvoře v Jordánsku

První dubnovou sobotu napsal americký list Washington Post, že v Jordánsku bylo odhaleno spiknutí proti králi Abdalláhovi II. (59). Mezi spiklenci měl být králův bratr Hamzá bin Husajn (41).

Není známo, odkud americký list čerpal informace, o Jordánsko se dlouhodobě zajímá americká tajná služba CIA, možná stála i za článkem ve Washington Post. Prakticky vzápětí se ozval princ Hamzá, nechal propašovat do Velké Británie videonahrávku, že ho v sobotu ráno navštívil náčelník generálního štábu jordánské armády Júsuf Hunajtí a sdělil mu, že nemá opouštět dům a nesmí udržovat kontakty s vnějším světem. Nahrávku odvysílala týž den televize BBC.

Že se vše dostalo na veřejnost, asi trochu překvapilo jordánský královský dvůr, zareagoval totiž až další den, kdy připustil, že byla provedena zatčení, a to na poměrně vysoké úrovni. Ve vazbě skončil Hasan ben Zajd, vzdálený příbuzný krále a vyslanec v Saúdské Arábii, a také Basem Ibrahim Abadalla, který prošel řadou funkcí od majordoma královského paláce, přes hlavu královského soudu, ministra financí, pak plánování, a nakonec mezinárodní spolupráce. Podle okrajové zmínky z tiskového komuniké byli také zatčeni někteří představitelé jordánských kmenů.

Hamzá kritizoval

Hamzá zareagoval dalším propašovaným prohlášením. Odmítl se v něm podřídit příkazům Hunajtího a královský dvůr tvrdě kritizoval. »Je možné, že je to moje poslední příležitost vyjádřit se,« uvedl Hamzá, »ale já rozhodně nenesu odpovědnost za krach království, korupci a nekompetentnost, které převládají v posledních dvou desetiletích a sílí.« Řekl také, že ve srovnání se sousedními zeměmi Jordánsko zaostává ve zdravotnictví a školství. »Situace došla tak daleko, že nikdo nemůže vyjádřit své mínění, aniž by nebyl pomlouván, vězněn a pronásledován,« zakončil Hamzá.

Princ Hamzá bin Husajn. FOTO - Wikimedia commons

Nekritizoval poprvé, na sociálních sítích se kriticky vyjadřuje už více let. Přináší mu to popularitu mezi veřejností a až dosud jen mírný odsudek dvora. Na mnoha snímcích je vidět, jak Hamzá diskutuje s lidmi a pije s nimi čaj. Jenže za poslední rok se mnohé změnilo. Především pandemie přinesla do země bídu. Země je závislá na turismu, v dobrých letech z něj měla až pětinu státních příjmů, a především turismus poskytoval Jordáncům obživu. Nyní je řada lidí v situaci, že už celý rok nemá žádné příjmy. Hamzova kritika se tedy v této situaci stala dvoru nebezpečnou. Co víc, Hamzá nevybíravě kritizoval loňské sblížení některých arabských států s Izraelem, nazýval je »zradou«. To samozřejmě vyvolalo pozornost amerických tajných služeb. Proto možná »připravily« pokus o puč. Mimochodem za záminku prý posloužily dobré vztahy Abadally s vedením Spojených arabských emirátů, a dokonce s vládnoucím saúdským princem Mohamedem bin Salmánem. Na nahrávce ze svého domácího vězení také říká: »Vládnoucí kruhy odsunuly prospěch Jordánců na druhou kolej a rozhodly, že důležitější jsou jejich osobní a finanční zájmy než korupce, důstojnost a budoucnost milionů lidí, kteří tady žijí.«

Složité vztahy

Vztahy mezi bratry byly vždy složité. Abdalláh II. je synem krále Husajna a jeho druhé manželky Antoinette Avril Gardinerové, která přijala jméno princezna Muna al-Husajn. Král se s ní rozvedl a zakázal jí stýkat se se synem. Hamzá se narodil do čtvrtého králova manželství s Američankou se syrskými kořeny Elizabeth Halabovou. O tu se Husajn ucházel po tragické smrti své třetí manželky, která se stala obětí leteckého neštěstí. Prý to byl s Elizabeth velmi romantický vztah, který vydržel 22 let až do králova skonu v roce 1999. Královna přijala jméno Núr. V Hamzovi se král Husajn viděl, třeba to bylo i tím, že syn mu přímo »z oka vypadl«. Rok před svým skonem posunul Hamzu v pořadí nástupnictví hned za Abdalláha, jehož právo nejstaršího syna zrušit nemohl. Nový král Abdalláh II. počkal, až skončí období smutku za Husajna a Hamzovo nástupnictví zrušil. Vztah bratrů se přiostřil, Hamzá se stal předním kritikem královské moci.

Oblíbený princ

Už dva dny po první zprávě v listu Washigton Post, oznámil palác, že Hamzá slíbil plnou a bezvýhradnou podporu panovníkovi. Krize byla zažehnána. Alespoň na první pohled. Král prohlásil, že spiknutí bylo potlačeno a situace v zemi je stabilní. Pozorovatelé jordánské politické scény si ale všimli malé poznámky z tiskového prohlášení, že byli zatčeni někteří představitelé klanů. Je-li to tak, pak prý královy potíže nekončí. Kmenová shoda byla zřejmě rozbita rostoucí chudobou obyvatel. Klid v Jordánsku záleží na konsensu beduínských kmenů a jejich podpoře krále. Hamzá je u kmenů oblíben, často k nim jezdí a ovládá všechny jejich dialekty. To mu u nich otvírá dveře.

Minulou neděli se král a princ poprvé po palácové krizi objevili bok po boku na veřejnosti, aby oslavili sté výročí založení emirátu Zajordánsko britského protektorátu, který předcházel království. Navenek všechno vypadalo, že se vůbec nic nestalo…

(pe)