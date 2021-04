Ilustrační FOTO - Pixabay

Nová pravidla předjíždění cyklistů

Sněmovna schválila nová pravidla předjíždění cyklistů. Tam, kde je to možné, by musel řidič auta míjet cyklistu ve vzdálenosti 1,5 metru. V oblastech s omezenou rychlostí jízdy na 30 kilometrů v hodině by stačila metrová vzdálenost. Důvodem je snaha o vyšší bezpečnost cyklistů v silničním provozu. Změnu nyní posoudí Senát.

Sněmovna nová pravidla schválila navzdory námitkám, že nové opatření nebude možné dodržovat například na užších horských silnicích.

Bezpečnou vzdálenost pro předjíždění cyklistů, která má platit od července, navrhla uzákonit skupina poslanců v čele s Petrem Dolínkem (ČSSD). Dolínek změnu zdůvodnil bezohledností některých řidičů vůči cyklistům. Podle Milana Poura (ANO) podobná úprava platí v Německu, ve Francii nebo ve Španělsku.

Na změně nepanovala mezi poslanci shoda. »Cyklista si zaslouží, aby byli řidiči ohleduplní,« uvedla Helena Válková (ANO). »Agresivní řidič není jen řidič vozidla, ale i kola,« oponovala Zuzana Ožanová (ANO). Poukázala na to, že v mládí ji srazil cyklista. »Není možné házet cyklisty do jednoho pytle,« reagoval Marek Výborný (KDU-ČSL).

Zákon jako celek podpořilo 73 ze 103 přítomných poslanců. Nepodpořili jej poslanci ODS, SPD, tři zástupci KSČM (Květa Matušovská, Pavel Kováčik, Hana Aulická Jírovcová), nezařazení poslanci a po jednom zástupci z klubu ANO a Pirátů.

Klub KSČM měl na doporučení místopředsedkyně hospodářského výboru Květy Matušovské volné hlasování. »Samozřejmě nemám nic proti cyklistům, návrh jsem nepodpořila především proto, že mi vadilo zavedení bezpečného odstupu 1,5 m, když víme od pana ředitele dopravní policie, že to nedokážou změřit,« řekla po hlasování našemu listu. Zároveň podle ní ke stanovení podmínek pro minimální boční odstup při předjíždění cyklisty zatím nejsou žádná statistická data o nehodovosti s kritériem nedodržení bezpečného odstupu. »Chápu ale, že se tím posílí vymahatelnost a nebude to pouze doporučení, chovat se ohleduplně,« dodala Matušovská.

Květa Matušovská (KSČM).

Netrestat pouze řidiče

Vadilo jí také přijetí pozměňovacího návrhu Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který zvyšuje sankce ze 30 000 na 100 000 korun pro řidiče kamionů, kteří by odmítli převážení vozidla. »Samozřejmě nesouhlasím s tím, aby byly kamiony přetížené, ale nemyslím si, že je vhodné trestat řidiče zvýšením pokuty. Jsme rádi, že v tomto návrhu zazněl i postih dopravců, protože o tom, že jejich kamion je přetížený, většinou vědí, ale chybí nám tam hmotná zodpovědnost odesílatelů, protože i ti se podílejí na přetížení. Jim však žádné sankce nehrozí,« zdůvodnila Matušovská svůj postoj k návrhu.

Jan Čižinský (KDU-ČSL) prosadil odebrání dvou bodů řidičům, kteří by neoprávněně parkovali na místech pro zdravotně postižené.

Sněmovna na návrh Čižinského umožnila také odtah všech vozidel, která neoprávněně stojí na chodníku. Týká se to také kol a koloběžek, které bývají odhozeny na pražských chodnících. Sněmovna také v podstatě zakázala provozování takzvaných pivních kol.

Jurečka naopak neprosadil změnu, aby krajské úřady mohly zakázat tranzitní jízdu kamionů nad 12 tun po silnicích 2. a 3. třídy. Podobný návrh se někteří poslanci pokoušeli prosadit už před rokem v rámci jiné novely, která měla zakázat kamionům předjíždění v denních hodinách na dálnicích.

Dolní komora rovněž umožnila sanitním vozům s hmotností nad 3,5 tuny, aby se mohly vracet po dálnici na základnu v případě nutnosti rychleji než devadesátikilometrovou rychlostí. Držitelům řidičského oprávnění skupiny B1 poslanci umožnili s ohledem na unijní úpravu řízení terénních čtyřkolek bez stanovení jakéhokoli limitu výkonu motoru. Neschválili naopak zvýšení rychlosti jízdy v dálničních tunelech z 80 na 110 kilometrů v hodině.

Původním cílem novely byla pouze snaha umožnit strážníkům, aby mohli pokutovat na místě nedovolenou jízdu ve vyhrazených jízdních pruzích. Nyní mohou strážníci pouze postoupit podezření z takového přestupku do správního řízení. Vyhrazené jízdní pruhy slouží zejména pro jízdu autobusů, vozidel policie, zdravotnických záchranářů, hasičů a dalších složek záchranného systému.

