Na KOČR získá nárok širší okruh lidí

Na krizové ošetřovné člena rodiny (KOČR) zavedené kvůli zavřeným školám zřejmě získá nárok širší okruh lidí. Podle poslanecké novely, kterou zrychleně už v úvodním kole schválila Sněmovna, budou moci dávku čerpat také prarodiče a další příbuzní, byť s dítětem nežijí ve společné domácnosti. Předlohu nyní dostane k posouzení Senát.

Rozšíření okruhu lidí s nárokem na ošetřovné by posílilo soudržnost širších rodin a umožnilo by setrvat v zaměstnání lidem, kteří jsou potřební při zvládání epidemie koronaviru, uvedli autoři v důvodové zprávě. Změna by také mohla posílit příjmy rodin, když by si mohly zvolit, kteří jejich členové budou s ohledem na výši platu čerpat ošetřovné a kteří budou pracovat, stojí ve zdůvodnění.

»Smyslem návrhu je umožnit vznik nároku na ošetřovné v době účinnosti mimořádných opatření při epidemii koronaviru, mezi která patří i uzavření některých školských zařízení, při péči o děti do deseti let věku, i jejich příbuzným v linii přímé nebo v linii vedlejší, i když společně nežijí v jedné společné domácnosti, a to za podmínky, že tito příbuzní jsou řádně nemocensky pojištěnými zaměstnanci,« uvedla za předkladatele Lucie Šafránková (SPD). Splnění podmínky příbuzenského vztahu k dítěti v přímé nebo vedlejší linii by dokládali správě sociálního zabezpečení čestným prohlášením.

Vedle poslanců SPD předlohu podepsali zákonodárci Pirátů, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a Starostů. V minulosti hnutí SPD se stejným návrhem ve Sněmovně několikrát neuspělo. Nyní pro předlohu hlasovalo 81 z 84 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo.

»Pokud je možnost v širší rodině umožnit adekvátní hlídání dítěte pracujícím člověkem, myslím si, že bychom tomu měli vyhovět a jít touto cestou,« uvedla místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová, která za KSČM připojila svůj podpis k novele. »Někdo sice může poukazovat na to, že to bude znamenat pohyb dětí mezi další osoby, každopádně ten návrh reaguje na situaci, která tady je a tím, že umožníme, aby s dítětem nemuseli zůstávat doma jenom rodiče, tak si myslím, že to je pomoc, která se v praxi uvítá,« řekla Aulická.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

O vyšším ošetřovném rozhodne Senát

V Senátu už je jiný poslanecký návrh, který zvyšuje krizové ošetřovné o deset procentních bodů na 80 procent redukovaného výdělku. Novela předpokládá, že rodiče by dostali více peněz zpětně od začátku března. Horní komora by měla předlohu schvalovat za týden.

Komunisté návrh ve Sněmovně podpořili. »Je pravdou, že krizová opatření mají negativní ekonomický dopad na rodiny. Samozřejmě vnímáme i to, že toto opatření může mít negativní dopad do zdravotnictví nebo sociální oblasti, kde by mohlo více rodičů využít ošetřovné, na druhou stranu ta potřeba dostat více peněz do rodin je, a proto i my podporuje navýšení na 80 % tak, jak to bylo loni na jaře,« uvedla poslankyně.

Krizové ošetřovné se poskytuje z nemocenského pojištění po celou dobu uzavření škol nařízeného kvůli epidemii koronaviru. Většina rodičů, která zůstala s dětmi do deseti let věku doma, může pobírat 70 procent redukovaného výdělku.

(jad)