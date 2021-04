Novela KSČM odolala zamítnutí

Novela poslanců KSČM, podle níž by majetková přiznání museli pravidelně podávat i novináři České televize a Českého rozhlasu odolala návrhu TOP 09 na zamítnutí a zamířila k posouzení do volebního a ústavně-právního výboru.

Předkladatelé v čele s předsedou ÚV KSČM, místopředsedou Sněmovny Vojtěchem Filipem argumentují tím, že obě veřejnoprávní média mají hlavní příjmy z koncesionářských poplatků, tedy z veřejných peněz, a jejich novináři mohou zásadně ovlivňovat veřejné mínění. »Jsem přesvědčen, že by bylo důležité pro všechny občany České republiky, ale i pro stabilitu systému, aby i ti, kteří jsou placeni z veřejných prostředků, ať už z daní nebo jiných poplatků, byli součástí těch, kteří podávají majetkové přiznání,« uvedl Filip.

Předkládání majetkových přiznání by mělo podle autorů novely přispět »k zajištění naplnění zákonné povinnosti v přístupu občanů k vyváženým a objektivním informacím«.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Naopak poslanec TOP 09 Jan Jakob míní, že návrh je protiústavním zásahem do práva na soukromí, což Filip odmítl. Jakobův návrh na zamítnutí novely hned v prvním čtení Sněmovna nepodpořila.

Návrh, aby se mezi veřejné funkcionáře počítali i novináři veřejnoprávní ČT a ČRo podal místopředseda výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta (KSČM) jako pozměňovací návrh k jiné novele zákona o střetu zájmů, která se zabývá omezením přístupu k majetkovým oznámením politiků v registru ministerstva spravedlnosti. »Důvodem předložení tohoto návrhu je také obrana veřejnoprávních médií před častými podezřeními, a to z neobjektivity jejich zpravodajství a publicistiky, či ze skryté a podprahové reklamy ve prospěch některých ekonomických, politických, kulturních, sportovních a dalších subjektů,« uvedl Valenta.

Výjimka pro radní malých obcí

O této předloze, kterou poslanci posunuli do závěrečného čtení, bude Sněmovna hlasovat dříve. Podle ní veškerá majetková oznámení politiků budou v registru ministerstva spravedlnosti ze zákona přístupná jen na základě individuální žádosti. Novela má také omezit nakládání s údaji uvedenými v majetkových přiznáních.

Předkladatelé novely ze šesti klubů se odvolávají na verdikt Ústavního soudu ze začátku loňského roku. Soud zrušil současný rozsah nahlížení do centrálního registru pro porušení práva veřejných funkcionářů na soukromí.

Ústavně právní výbor podpořil pozměňovací návrh Moniky Červíčkové (ANO), podle kterého by se zákon o střetu zájmů nevztahoval na zaměstnance zahraniční služby, kteří mají osvědčení pro stupeň utajení přísně tajné nebo tajné. Novela vyjímá ze zákona, a tím i z povinnosti podávat přiznání, neplacené radní menších a nejmenších obcí a neplacené místostarosty nejmenších obcí.

Žádost o nahlížení do majetkového přiznání by lidé mohli odesílat poštou, nově ale podle novely s úředně ověřeným podpisem. K žádosti elektronickou poštou by musel být připojen elektronický podpis, žádost by mohla jako doposud odejít i z datové schránky.

Předkladatelé změny v identifikaci žadatele zdůvodňují snahou předejít neoprávněnému nakládání s údaji z majetkových oznámení i šikanózním žádostem.

(jad)