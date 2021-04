Ilustrační FOTO - Pixabay

Washington vyšle do Německa další vojáky

USA vyšlou do Německa dodatečných 500 vojáků, kteří posílí stávající americký kontingent zhruba 35 000 mužů a žen ve zbrani. Při úterní návštěvě Berlína to oznámil americký ministr obrany Lloyd Austin. Zvýšení počtu vojáků označila Austinova německá kolegyně Annegret Krampová-Karrenbauerová za symbol přátelství.

Administrativa republikánského exprezidenta Donalda Trumpa chtěla počet amerických vojáků v Německu snížit asi o třetinu, nový demokratický prezident Joe Biden ale stahování pozastavil. »USA stahování vojsk z Německa neplánují,« řekl Austin s tím, že počet amerických vojáků se naopak zvýší. Němečtí novináři označili zprávu jako překvapivou, protože po Bidenově ohlášeném plánu vojáky z Německa nestahovat bude jejich počet naopak navýšen. Více vojáků než v Německu mají USA v zahraničí v Japonsku.

Podle tvrzení Austina noví vojáci posílí obranu a taktiku odstrašení v Evropě. »Zvýší náš stávající potenciál zabránit konfliktu a pokud to bude nutné, bojovat a zvítězit,« rozdmýchával šéf Pentagonu válečné napětí. »Je to symbol upřímného přátelství,« prohlásila Krampová-Karrenbauerová s tím, že věří, že noví vojáci i jejich rodiny naleznou v Německu druhý domov. Austinovi poděkovala, že do země přijel i přes složitou epidemickou situaci. »I já doufám, že budu moci brzy využít pozvání do USA,« dodala. Vojáci dorazí do Německa v září a v říjnu a budou rozmístěni ve Wiesbadenu a v Darmstadtu.

Trump nařídil odchod vojáků ze SRN jako odplatu za to, že Berlín podle něho nebyl ochoten vydávat víc peněz na vlastní obranu. Austin stažení vojáků z Německa pozastavil po nástupu do úřadu a oznámil, že rozhodnutí ohledně jejich počtu udělá při vyhodnocení americké vojenské přítomnosti ve světě včetně Evropy. Jeho oznámení je prvním konkrétním náznakem toho, že Trumpovo rozhodnutí nevykoná. Krampová-Karrenbauerová a Austin několikrát zopakovali, že USA s Německem si cení svých spojeneckých svazků. Austin řekl, že USA nepřipustí, aby spor o německo-ruský plynovod Nord Stream 2 vztahy mezi Berlínem a Washingtonem ohrozil.

Austin pak z Berlína odcestoval do Stuttgartu, kde sídlí velitelství amerických sil v Africe (AFRICOM). Trump chtěl AFRICOM ze SRN přestěhovat, proto Berlín návštěvu Stuttgartu vnímá jako symbol obratu zahraniční politiky USA po nástupu Bidena.

