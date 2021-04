Ilustrační FOTO - Pixabay

Odcházení cizích vojáků z Afghánistánu

Británie stáhne z Afghánistánu téměř všechny ze svých 750 vojáků, kteří v zemi působí, napsal v úterý list The Times. K britskému rozhodnutí došlo krátce po oznámení Spojených států, že američtí vojáci Afghánistán opustí do 11. září. Pro Brity by podle The Times bylo obtížné v zemi zůstávat po odchodu amerických spojenců, protože obě vojska sdílejí základny i infrastrukturu.

Británie vypracovala plán na předání vedení akademie v Kábulu, kde její jednotky pomáhají cvičit afghánské vojáky. Nově ji bude spravovat místní vláda. Britští vojáci působí převážně v Kábulu v ochranných misích, například jako doprovod význačných osobností. Vojáci se postupně přesouvají »na protiteroristické mise« do Afriky i jinde ve světě. »Samozřejmě, že tato hrozná válka musí jednoho dne skončit, ale škrty a útěk od našich afghánských partnerů na ně musí působit jako zrada,« prohlásil generálmajor Charlie Herbert, který byl do roku 2018 poradcem NATO pro afghánskou policii. »Odchodem bez stanovení podmínek dávají Británie a Spojené státy Tálibánu zelenou k převzetí moci,« uvedl plukovník Simon Diggins, bývalý britský vojenský přidělenec v Kábulu.

Tálibán v Afghánistánu vládl letech 1996 až 2001. V říjnu 2001 vpadly USA a Británie do země v rámci tzv. protiteroristické operace Trvalá svoboda. Agresi vydávaly za reakci na teroristické útoky z 11. září téhož roku na New York a Washington.

Američané měli opustit Afghánistán k 1. květnu, jak se zavázala administrativa exprezidenta Donalda Trumpa. Nynější prezident Joe Biden ale stanovil nový termín, letošní 11. září, kdy si Spojené státy připomenou 20 let od útoků na New York a Washington. S odvoláním na své zdroje o tom ještě před oficiálním prohlášením Bílého domu informovaly zahraniční tiskové agentury. »Začneme se spořádaným odchodem zbývajících sil před 1. květnem a plánujeme mít všechny americké vojáky zpátky před 20. výročím 11. září,« citovala agentura AFP nejmenovaného amerického činitele. Biden v posledních týdnech několikrát naznačil, že květnové datum nedodrží a podle AP bylo jasné, že se Spojeným státům nepodaří stažení zbývajících 2500 vojáků zorganizovat včas. První Američané začali odjíždět loni v březnu, mírová jednání s Kábulem pak začala v Kataru v září. Jednání mezi Tálibánem a afghánskou vládou ale váznou a v Afghánistánu pokračuje násilí. Bidenova administrativa se domnívá, že Tálibán neplní tu část dohody, která ho zavazuje přerušit svazky s radikálními skupinami jako al-Kajdá.

