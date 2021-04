Japonská jaderka neprošla kontrolou

Japonský úřad pro regulaci jaderné energie NRA zabránil společnosti Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) v obnovení provozu její jediné funkční jaderné elektrárny, a to kvůli problémům s bezpečností. Uvedla to agentura Reuters.

Elektrárna Kašiwazaki-Kariwa je s kapacitou 8212 megawattů největší jadernou elektrárnou na světě. TEPCO vlastní i jadernou elektrárnu Fukušima, kterou poškodilo silné zemětřesení a vlna cunami. TEPCO musí nyní zajistit nápravu a předložit novou dokumentaci ke schválení.

Rozhodnutí je pro firmu velkou ranou. Podnik doufal, že se mu díky restartu elektrárny podaří zlepšit hospodaření. Obnovení provozu elektrárny Kašiwazaki-Kariwa se sedmi reaktory bylo hlavním pilířem restrukturalizačního plánu firmy, která platí vysoké odškodné za neštěstí ve Fukušimě a která je nyní závislá na nákladné výrobě elektřiny z uhlí.

Na TEPCO se snesla vlna kritiky, když se dostala na veřejnost informace o chybných bezpečnostních postupech, kvůli kterým se do citlivé oblasti elektrárny dostali zaměstnanci bez oprávnění. Nedostatečná byla i ochrana jaderného materiálu.

Úřad NRA se rozhodl zabránit firmě TEPCO v převozu uranového paliva do elektrárny nebo vložení tyčí do reaktoru, což prakticky znamená, že jí zabránil v opětovném spuštění elektrárny.

Firma TEPCO rozhodnutí NRA nekomentovala, už dříve však uvedla, že zjištění regulátora nebude zpochybňovat. Nyní bude muset úřadu předložit zprávu s podrobnými informacemi o zlepšení postupů při nakládání s jaderným materiálem a NRA vše znovu posoudí. Celý proces může trvat více než rok.

(ici)