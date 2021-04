Protiútok kubánských revolučních ozbrojených sil podporovaný tanky T-34 poblíž Playa Giron během invaze do Zátoky sviní, 19. dubna 1961. FOTO - Wikimedia commons

Invaze v Zátoce sviní? Debakl CIA a USA

Za jeden z největších debaklů americké zpravodajské služby CIA bývá označován pokus o svržení Fidela Castra v roce 1961 známý jako invaze v Zátoce sviní. Skupina kubánských emigrantů, řízených CIA, se 17. dubna 1961 vylodila na jihovýchodě Kuby s cílem zažehnout v zemi povstání proti revoluční vládě, která zbavila ostrovany vražedné Batistovy diktatury podporované právě ze strany CIA a USA.

Akce skončila po třech dnech

Bez původně slibované letecké podpory USA však akce skončila po třech dnech třemi stovkami mrtvých a 1200 zajatých. Navíc Castrův režim ještě posílila a vyhrotila logicky vztahy USA a Kuby, jež následující rok přivedly svět na pokraj jaderné války. USA se s debaklem nesmířily, a tak dodnes vůči Kubě aplikují brutální sankce, jimiž nejvíc ubližují právě kubánskému lidu.

Invaze imperialistických Spojených států do země, v níž revoluce v lednu 1959 svrhla diktátora Batistu (jak píše doslova i ČTK, pouze ze slova imperialistických jsme odstranili agenturní uvozovky), vyvolala právem odpor obyvatel i v dalších zemích Latinské Ameriky, v nichž ještě přiživila obraz Castrovy Kuby jako ikony boje proti kapitalismu. Fidel Castro situaci trefně okomentoval: »Imperialisté nám nemohou odpustit, že vedeme socialistickou revoluci Spojeným státům přímo pod nosem!« Poprvé tak promluvil o socialistické revoluci, která do té doby byla podle něj »zelenější než palmy«.

Nicméně už krátce po nástupu k moci zahájila Castrova vláda radikální reformy, mj. vyvlastnila zemědělskou půdu a znárodnila průmyslové podniky, včetně zahraničních. Nato reagovaly USA v říjnu 1960 zákazem vývozu amerického zboží na Kubu, vyjma léků a některých potravin, a v lednu 1961 přerušily s Havanou diplomatické styky.

Památník Kubáncům, kteří zahynuli během invaze do Zátoky sviní. FOTO - Wikimedia commons

»Operace Pluto«

Zároveň se začal rodit tajný plán CIA, která v rámci svého běžného vměšování do vnitřních záležitostí cizích států podobná svržení režimů už v několika zemích zorganizovala (například v roce 1954 v Guatemale). Operace Pluto byla připravena v posledních měsících vlády prezidenta Dwighta Eisenhowera a její provedení pak narychlo, a podle některých neuváženě, schválil prezident John Fitzgerald Kennedy, který byl v úřadě teprve tři měsíce.

Před samotným výsadkem do Bahía de Cochinos (Zátoka sviní) podnikli 15. dubna 1961 kubánští emigranti neúspěšný nálet na kubánská vojenská letiště. Následující den stačil Castro uvést do pohotovosti své jednotky a pozatýkat některé »disidenty«. Až 17. dubna ráno se na Playa Girón a Playa Larga v Zátoce sviní vylodila brigáda 2506. Z pár letadel výsadkářů byla většina sestřelena a hned první den jim Castrovy jednotky potopily i dvě zásobovací lodě s municí.

Asi 1500 útočníků se tak ocitlo odříznuto v bažinách zátoky a letecká podpora nepřicházela. Prezident Kennedy na poslední chvíli nasazení amerického letectva neschválil a dále oficiálně lhal, že USA s akcí nemají nic společného. Již 18. dubna přešly Castrovy jednotky do ofenzívy a proti 1500 výsadkářům tak stálo na 20 000 vládních jednotek. Podle dokumentů zveřejněných v 90. letech Castro o chystané invazi věděl, i když bez přesného data.

JFK má na svědomí na 300 životů

O život přišlo při operaci Pluto asi 115 mužů z výsadku a 176 Castrových vojáků. Jen hrstce výsadkářů se podařilo uprchnout a na 1200 jich bylo zajato. Několik velitelů z výsadku bylo prý pro výstrahu popraveno, ale většinu zajatců USA během dvou let vykoupily.

Mezi oběťmi operace byli i čtyři američtí piloti, jejichž účast ale americká vláda dlouhá léta zapírala. Jedním z nich byl i Thomas »Pete« Ray, jenž měl být během invaze sestřelen a záhy popraven. Jeho mrtvola pak byla prý nějaký čas vystavena v kubánské márnici ve vitríně. Jeho ostatky se do USA vrátily až v roce 1979, kdy prezident Jimmy Carter účast Američanů ve zločinné operaci konečně přiznal.

Podle zprávy inspektora CIA Lymana Kirkpatricka z roku 1961, odtajněné v polovině 90. let, byla za fiasko akce zodpovědná CIA, která ji špatně připravila a nedobře koordinovala. Členové brigády 2506 vinili z neúspěchu prezidenta Kennedyho, který jim neposkytl leteckou podporu. Tato skutečnost se dva roky na to stala základem pro jednu z absurdních teorií příčin atentátu na prezidenta Kennedyho, podle níž za jeho vraždou stáli kubánští emigranti. Nejen režisér Oliver Stone v dokumentu JFK však v 90. letech poodhalil prakticky neprůstřelně to, že za atentátem na Kennedyho stály domácí síly, kterým vadilo, že se JFK chtěl stáhnout z jiného amerického bojiště, z Vietnamu.

Byly to naopak USA, které koordinovaly v dalších desítkách let bezpočet pokusů o atentát na svého přemožitele, Fidela Castra. Všechny naštěstí skončily zcela neúspěšně.

(rj)