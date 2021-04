Vyhodíme průměrně 70 kilo potravin

Nevím, jak vás, ale mě rozčiluje, jak se obecně nešetří. Nedávno byla zveřejněna informace, že my Češi vyhodíme ročně průměrně sedmdesát kilo potravin za rok. Nejvíce chléb, zeleninu a ovoce. Údaje za letošní rok mohou být o něco lepší, protože prý podle vedení supermarketů lidé v době pandemie koupili méně o dvě a půl procenta potravin než loni. Nevím, zda nižší množství spotřeby potravin bylo způsobeno tím, že jsme byli doma, a tedy více kontrolovali své ledničky. Je to možné. Vše, jak známo, souvisí se vším. Podle údajů Evropské unie potravinový odpad však tvoří přibližně 254 tisíc tun vyhozených potravin. Číslo, ze kterého běhá až mráz po zádech.

To vše jsem si uvědomila, když jsem náhodou na televizi Prima zhlédla pořad Prostřeno. Jde o soutěž pěti lidí, kteří navzájem hodnotí své kuchařské umění a vybírají v jednom jediném týdnu nejlepšího kuchaře ze svého středu. Přitom licitují, srážejí v bodovém hodnocení své konkurenty, aby sami vyhráli, a staví na odiv svůj byt, dům nebo vnitřní zařízení. Jde o šedesát tisíc pro vítěze a peníze u nás jsou přece známkou vyššího postavení.

Někdy se mně ovšem zdá, že tady ani tak nejde o soutěživost ve vaření a pečení, ale o to, jak svému okolí, své vesnici, ukázat, že já se mám ze všech nejlépe a že mně mají ti druzí co závidět. Přitom často jde jen o ukázku nevkusu a vychloubačnosti.

Ale nejde mi o snobství jedinců a pohlazené ego těch vystupujících v pořadu. Jde mně o to, že vlastně soutěž není ani tak v tom, že nabízené jídlo zkonzumují a pak teprve hodnotí, ale že jde o jakousi degustaci, v níž většinu toho, co dostanou k jídlu, odsunou, aby pak skončilo v odpadu. Televize také často dokonce skutečně ukáže, jak zbytky putují do koše. Jde tedy o ukázkový pořad, jak by to nemělo být. Nejen o příklady povah soutěžících, hamižnosti a někdy i velkopanství, ale především o to, jak se pohrdá potravinami, za nimiž stojí hodně lidské práce a hodně exploatace Země. To vše v době, kdy stále ještě podle OSN každý devátý člověk, tedy 795 milionů, ve světě hladoví a v mimoevropských světadílech 45 procent dětí mladších pěti let umírá hlady. To je ovšem jedna stránka věci. Tou druhou, neméně důležitou, je devastace přírody, která nám, těm bohatším Evropanům, poskytuje na svůj úkor potraviny, aby v takovém množství byly i v České republice znehodnocovány. A to nepočítám potraviny, jejichž záruční doba projde a musí být proto zlikvidovány. Těch nebude méně, než se ocitají z našich domácích stolů v popelnicích. Proto se nedivím, že sama příroda se začíná bránit. Měli bychom se proto zamyslet nad tím, zda koronavirus také není toho důkazem.

Mimochodem – náš vzor Spojené státy jsou na tom podle statistiky OSN ještě hrůzněji. Tam se ročně zlikviduje v průměru na čtyři sta kilo potravin na jednoho člověka.

Růžena DOMOVÁ