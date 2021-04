Šok! UEFA podporuje brutalitu

Středeční skandální rozhodnutí Evropské fotbalové asociace (UEFA) ve věci trestů aktérům neutěšeného druhého poločasu a pozápasového dění odvety osmifinále Evropské ligy Rangers FC – Slavia Praha v Glasgowě leckoho šokovalo, znalce kontroverzí kolem této organizace naopak překvapilo jen málo či dokonce vůbec. Převažovali ale ti první, k vyneseným trestům se včera dokonce vyjádřila i Kancelář prezidenta ČR Miloše Zemana. A to velmi dobře. Na rozdíl od slávistického vedení se zastala hlavního aktéra kauzy, stopera Ondřeje Kúdely, který za údajnou rasistickou urážku na adresu opakovaně ostře faulujícího a provokujícího Glena Kamary dostal od UEFA desetizápasový trest.

UEFA trest označila za exemplární a tvrdí, že má důkaz o Kúdelově vině. Ten však překvapivě nezveřejnila, slibuje tak učinit dodatečně. Doposud se však mluvilo jen o tom, že Kúdelovu urážku měl slyšet další z hráčů Rangers tmavé pleti – což by samozřejmě žádný relevantní důkaz nebyl, jednalo by se jen o další fázi tvrzení proti tvrzení, respektive potvrzení stále zřetelnější varianty, že od začátku ze strany hráčů (a zřejmě i trenéra Rangers Stevena Gerrarda) šlo o předem připravený scénář, spiknutí, provokaci, na které Kúdela, bránící na zemi ležícího a do stehna opakovaně okopávaného spoluhráče Kuchtu, bohužel skočil. Oba hráči Rangers, kteří si do Kuchty kopli, nebyli přitom ze strany UEFA nijak dodatečně penalizováni, Kamara za boxerské napadení Kúdely po zápase dostal třízápasový trest a Kemar Roofe za kriminální faul na brankáře Ondřeje Koláře STOPku na čtyři zápasy… K tomu padla směšně nízká provokativní pokuta pro skotský klub jako takový – ve výši 9000 eur, tedy pro ně takové menší kapesné…

Británie je ale výší trestů pohoršena. Kúdelovi by za jednu nadávku v afektu nejradši dali doživotní distanc a Slavii vyřadili z evropských soutěží. Naopak Kamara podle nich měl zůstat bez trestu. Opravdu? Znamená to tedy, že Spojené království, ale i funkcionáři UEFA považují kriminální zákroky, násilí a brutalitu za méně závažné přečiny než jedno rasistické slovíčko (sic)? Hrozná doba…

Konkrétně mě nikdo nemůže podezírat z toho, že bych bránil rasisty. Naopak, jsem přívržencem hnutí BLM a největším odpůrcem Trumpovy rasistické politiky posledních let se všemi jejími důsledky. Ale co je moc, to je moc. Pokud tedy Kúdela dostal 10 zápasů, měl Kamara dostat minimálně to samé a Roofe dvojnásobek. Co by UEFA dělala, kdyby Koláře zabil? Nebylo od toho totiž pohříchu daleko! A v této souvislosti se šéf Slavie Tvrdík bude omlouvat Kamarovi za »utrpení«, které mu prý Kúdela způsobil? Utrpením si prošel Ondřej Kolář. Nepleťme si dojmy a pojmy a přestaňme se chovat jako pokrytci. A nebagatelizujme jakékoli násilí! Jen tím vším nahráváme skutečným rasistům a agresorům.

Roman JANOUCH