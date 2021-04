Zvyk je železná košile! Nebo zapáchající kazajka?

Stalo se už takovou tradicí na britských ostrovech, že hráči před začátkem utkání poklekají na podporu boje proti rasismu a na podporu hnutí Black Lives Matter. Docela se bojím napsat slovo black, aby to někoho nepohoršilo. Moje obavy jsou ryze oprávněné, neboť na výše zmíněných ostrovech si už málem ani kávu neobjednáte černou. Prostě black není v kurzu.

Slávisté se před utkáním s londýnskými hráči Arsenalu rozhodli neklečet, neohýbat svůj hřbet a neomlouvat se za chyby jiných. Rozhodli se svou podporu boje proti rasismu vyjádřit chycením kolem ramen. Zůstali však velmi mírně řečeno nepochopeni a doslova byli švédským rozhodčím rozehnáni, málem útokem na bodák.

Média slávistické hráče doslova rozcupovala, je prý to v Británii zvykem se před utkáním ponížit, kleknout si a podpořit nevinné Afroameričany, afrofiny a kdoví, jaké ještě afro, co se odmítají, byť jsou hledaní za nějaký zločin, podvolit zlotřilým policistům, kteří je chtějí šikanovat kontrolou průkazu a podobně. Myslím, že trocha vlídného slova a pohlazení by to vyřešila. Pár hodin přemlouvání a zločinec se jistě podvolí a do cely zaručeně dojde sám.

Na olympijských hrách v Berlíně v roce 1936 bylo také zvykem zvednout pravici a pozdravit »fýrera«, oslavit a podpořit ho. Někdo tu pravici zvedl, někdo ne. Někdo otevřeně obdivoval, podporoval, někdo byl neutrální a někomu by se při zvednutí pravice zvedl prostě žaludek.

Myslím, že se už dostáváme do té kategorie žaludečních potíží, neboť sport má být apolitický a jediné, kdy se při sportovním zápolení klečí, je zakleknutí do startovních bloků v atletice.

Nejsem dalek toho, že tímto zvykem se spíše stává svěrací kazajka, co má určitou skupinu lidí sevřít a nepustit. Máme se cítit provinile a trapně, ale proč? Odpovím si s dovolením sám. My, co jsme na rasismus nikdy ani nepomysleli, se tak máme kolektivně omlouvat za chyby jiných, co utlačovali a zotročovali kdysi národy jiné barvy pleti. Za mě rozhodně ne.

Jen tak na okraj, nejsem slávista, ale fandím Bohemce, která ve svém logu má znak klokana. Zvíře žijící na australském kontinentu, kde, kdybyste to nevěděli, se dokonce na nátlak učitelky ve škole museli chlapci ve věku deseti let omluvit dívkám za to, že jsou muži. Něco tak zvráceného se pochopitelně neobešlo bez stížností, ale světe, div se, jen ze strany maminek oněch chlapců, maminky dívek zůstaly pravděpodobně spokojené. Protože po vzoru, že i budoucí možná křivda se musí trestat, a asi tím, že někoho ponížíme, už teď z něj vychováme antirasistu, liberála a v Austrálii i dobrého a něžného manžela.

Nemohu si pomoci, ale v zemích Commonwealthu něco opravdu zapáchá.

Pavel JÁCHYM