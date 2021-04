Rozhovor s předsedou Asociace samostatných odborů Bohumírem Dufkem

Parlament podpořil zahraniční konkurenci

V úterý schválila Poslanecká sněmovna PČR senátní verzi novely zákona o potravinách, v níž Senát PČR zrušil Poslaneckou sněmovnou původně schválený paragraf o povinných kvótách českých potravin na pultech obchodů nad 400 metrů čtverečních. Jaký je váš názor na tuto změnu?

Když to vezmu z praktického hlediska, včera Poslanecká sněmovna schválila, že naši občané i nadále uvidí na našich polích širé lány řepky, proti níž se v naší společnosti zvedá mnoho hlasů s tím, že řepka nepřispívá k rozvoji naší krajiny a našeho zemědělství, ale je to jen důsledek bruselské politiky. Řepkový olej je, díky bruselským nařízením, přidáván do pohonných hmot.

Důvodem, proč bylo v lednu v novele zákona o potravinách schváleno paragrafové znění o zastoupení českých potravin na pultech obchodů, bylo přispět, aby české potraviny, které jsou vysoce kvalitní, měly rozhodně vyšší zastoupení na pultech supermarketů a hypermarketů u nás.

Jenže touto úterní novelou zákona se situace znovu vrací, zahraniční konkurenci nebudou moci čeští zemědělci konkurovat, protože zahraniční řetězce preferují dovozy. Byli jsme přesvědčeni, že český parlament podpoří české výrobce, a nikoliv jejich zahraniční konkurenci. Protože zde máme program, který podporuje i Evropská unie a který chce, aby se potraviny spotřebovávaly tam, kde budou vyráběny.

Je to také z toho důvodu, že chceme snížit uhlíkovou stopu kamionové přepravy potravin. Je až neskutečné, kolik finančních prostředků do obhájení zahraniční konkurence investoval Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a jeho prezident Tomáš Prouza. Byli jsme přesvědčeni, že stavovské české organizace budou podporovat českou produkci a tím i zájmy naší země. K tomu mohu jenom dodat, že jako odborář budu podporovat vždy české výrobky a českou zaměstnanost.

Před pondělním zasedáním tripartity jste avizoval, že během jejího jednání budete znovu hovořit o možnosti otevření škol v přírodě. Jaká na to byla reakce jejích účastníků?

Mohu potvrdit, že jsme o tomto bodu diskutovali, byť se o tom na tiskové konferenci po skončení tripartity nehovořilo, což je škoda. Nechápu, proč takto důležitá věc nebyla z pozice předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středuly zmíněna. Asociace samostatných odborů podporuje otevření škol v přírodě po celou dobu pandemie. Je až nehorázné, jakou aktivitu proti těmto školám v přírodě vyvinul ministr školství Robert Plaga. Zavřel děti na rok doma a nepřinesl do tohoto systému žádnou změnu. Není schopen v současnosti sdělit, jakým způsobem se bude naše školství dále vyvíjet. Jsme velice rádi, že ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se staví k této myšlence příznivě. Rovněž jsme rádi, že i nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger si na nás udělá čas, abychom mu 29. dubna vysvětlili velice pozitivní vliv škol v přírodě. Podotýkám, že tento systém podporovali i účastníci debaty o pandemii a školství u prezidenta ČR Miloše Zemana.

Školy v přírodě by mohly být konečně otevřeny, mohly by pomoci našemu školství, a hlavně by pomohly rodinám s dětmi ve velice složité situaci v době pandemie. Věřím, že pan ministr naše argumenty po věcné diskusi přijme a na základě této debaty se konečně dají věci do pohybu.

Miroslav SVOBODA