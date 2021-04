Ilustrační FOTO - Pixabay

Plán obnovy neobsahuje základní strategii

Vláda navýšila Národní plán obnovy, který má být podkladem pro čerpání peněz z nového fondu EU, o desetiprocentní rezervu na téměř 191 miliard korun. Učinila tak po konzultaci s Bruselem. Poslancům to řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Sněmovna o plánu debatovala již podruhé, ani tentokrát diskusi nedokončila.

Havlíček upozornil, že plán nemůže vyjít vstříc všem zájemcům, protože by se rozdrobil do stovek malých projektů a nenaplnila by se slibovaná vize. Ujišťoval také, že v posledních letech nebyl jiný dokument, který by byl víc diskutován na veřejné úrovni, než je právě Národní plán obnovy.

Havlíček v březnu řekl, že připraveno je 172 miliard korun, ačkoli původně se předpokládala částka o deset miliard vyšší. »Tohle není nic úplně výjimečného, je to i po diskusi s kolegy z Evropské komise, ostatní země si tam rovněž dávají vyšší částku, než která je určená v té dotaci,« řekl k desetiprocentní rezervě. Vláda tím podle něj říká, že pokud by spotřebovala v ideálním případě celých 172 miliard korun, může využít další úvěrové zdroje z Fondu pro budoucí generace. »Takže těch deset procent navíc, které máme jako rezervu, chceme vyčerpat,« dodal. »Nicméně to, z čeho se budou nakonec čerpat, bude vyplývat z toho, jak se postupně budou zdroje alokovat do jednotlivých projektů,« poznamenal.

Na předchozích setkání se podle něj například dohodlo, že na digitální transformaci má jít 28,2 miliardy korun, na fyzickou infrastrukturu a takzvanou zelenou transformaci 80 miliard a objem peněz na vzdělávání a trh práce vzrostl na 41 miliard korun.

Chybí strategie využití prostředků

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip vládě vyčetl, že dodala nekompletní plán. »Plán neobsahuje základní strategii využití těchto prostředků v rámci celé strategie obnovy naší země, a to je podle mého soudu jeho základní vada. Způsob předložení vládou a představa jeho projednávání v Poslanecké sněmovně neodpovídá strategické závažnosti toho materiálu,« řekl Filip. Strategie podle něj musí obsahovat více kroků a musí naznačovat, jak prostředky využít. Filip považuje za podstatné, aby plán obnovy obsahoval snížení nákladů provozu státu, vytváření větší efektivity komunikace a řízení mezi státem, občany a podnikatelskými subjekty.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Z předloženého materiálu podle něj jasně vyplývá, že předpokládané využití dotací z národního programu obnovy vznikalo jako sbírka přání jednotlivých resortů a některých účelových skupin. »To, že v některých resortech není jasná vize, mě mrzí ještě víc. Plán byl evidentně zpracován jako povinné slohové cvičení, které vyžaduje Evropská unie. Rozumím tomu, že někteří chtějí mluvit bruselštinou, aby tam byli úspěšní, ale to asi není to, co potřebujeme,« řekl.

Šuplíkové prostředky

Místopředseda poslaneckého klubu KSČM, člen hospodářského výboru Leo Luzar uvedl, že při pohledu na jednotlivé projekty je vidět, že se jedná většinou o šuplíkové projekty. »Jsou to projekty, které již historicky na ministerstvech v různé fázi rozpracovanosti byly a nebyly realizovány,« uvedl. Jako příklad uvedl projekty protipovodňové ochrany, které dosud nebyly realizovány.

»Jsou to jedinečné prostředky a byla by obrovská škoda, kdybychom to využili na historické projekty, které možná již dneska ani nejsou aktuální, popřípadě již jsou v nějakém historickém kontextu za zenitem, a nesoustředili se na budoucnost,« uvedl Luzar.

František Kopřiva (Piráti) zdůraznil, že plán nemá být o »porcování medvěda«, peníze by měly jít do konkurenceschopných oblastí s vysokou přidanou hodnotou. Zmínil digitalizaci a plnění klimatických cílů. »Nechceme být montovnou Evropy,« řekl.

»Národní plán obnovy směřuje ke konturám, které si představujeme,« uvedl Ondřej Veselý (ČSSD). Návrh se podle něho posunul od investic do betonu k investicím do lidí.

Jiří Kobza (SPD) uvedl, že evropský plán mu připomíná rychlou půjčku na novou kuchyň, přičemž se neví, kdo ji splatí. Zadlužování je podle něho třeba zastavit. Martin Baxa (ODS) nabádal k tomu, aby se s penězi vzhledem k nutnosti jejich následného splacení zacházelo obezřetně.

Evropská komise stanovila jako nejzazší termín předložení plánu konec dubna. Ona a následně Rada Evropské unie by se měly vyjádřit do tří měsíců od předložení ze strany členských států.

(jad)