Kabinet o důvěru žádat nebude

Vláda nemá podle premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše důvod žádat Sněmovnu o důvěru.

Reagoval tak na výzvu volební koalice Spolu, aby kabinet ČSSD a ANO do týdne požádal o potvrzení důvěry v dolní parlamentní komoře. »Naše vláda dostala důvěru v červnu 2018,« řekl Babiš. Pokud má podle něho opozice pocit, že vysloví vládě nedůvěru, nikdo jí v tom nebrání. Není to podle něj ale dobrý nápad, protože by takový postup mohl destabilizovat situaci v zemi. Podle premiéra by měla vláda dovládnout do říjnových voleb. »Čekají nás důležité věci,« uvedl a vyjmenoval očkování proti COVID-19, sestavování státního rozpočtu na příští rok, čerpání evropských peněz, evropský program obnovy i strategii očkování na roky 2022 a 2023.

Premiér Andrej Babiš. FOTO - Haló noviny

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) avizovala, že pokud vláda do týdne o vyslovení důvěry nepožádá, začne sbírat podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře. Případně bude připravena hlasovat o rozpuštění Sněmovny. Krok je podle koalice opozičních stran nezbytný poté, co KSČM v úterý vypověděla dohodu o toleranci menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD.

Pokud kabinet důvěru Sněmovny nezíská, jsou podle ODS, KDU-ČSL a TOP 09 dvě možnosti, o kterých by opoziční subjekty chtěly jednat s prezidentem Milošem Zemanem. Buď rozpustit Sněmovnu a vypsat předčasné volby, nebo vytvořit vládu odborníků za podpory všech sněmovních stran, jež by dovedla zemi k podzimním řádným volbám.

K vyvolání hlasování o nedůvěře je potřeba nejméně 50 podpisů. Pro vyslovení nedůvěry je nutné, aby jej podpořila nadpoloviční většina všech poslanců, tedy minimálně 101 zákonodárců. Pro rozpuštění Sněmovny a vypsání předčasných voleb je zapotřebí nejméně 120 poslanců.

Poté, co KSČM vypověděla dohodu o toleranci, její předseda Vojtěch Filip řekl, že pokud by opoziční strany vyvolaly hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, poslanecký klub KSČM by hlasoval pro.

(ng)