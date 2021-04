Rozhovor Haló novin s Ladislavem Šafránkem, místopředsedou Akademické rady Institutu české levice

Významný nástroj rozvoje levicového myšlení

V těchto dnech uplynuly dva roky od založení Institutu české levice, významného nástroje rozvoje levicového myšlení, rozpracování a šíření teorie a praxe marxistických a dalších, vyhraněně levicových myšlenek, idejí, koncepcí a zkušeností z jejich realizace v podmínkách politického systému České republiky. Pojďme ihned k podstatě věci. Co to je Institut české levice, jaké je jeho postavení v systému vzdělávacích, výchovných a propagandistických orgánů a institucí České republiky?

Institut české levice právně vznikl jeho zápisem jako zapsaného ústavu do Rejstříku ústavů vedeného Městským soudem v Praze. Jako předmět jeho činnosti je zapsána »publikační, vzdělávací a kulturní činnost«. To je velmi důležité, protože zcela jasně ukazuje, na jaké otázky a v jakém rozsahu se má orientovat a zaměřovat. To je dost podstatné, protože Institut sice sídlí na adrese ÚV KSČM a strana je také jeho zřizovatelem, nicméně je zcela samostatným subjektem, vyvíjejícím svou činnost na základě zakladatelských dokumentů, v zásadě nezávisle na KSČM. Podstatné pro pochopení postavení, cílů, úkolů a možností je právě ono slovíčko »levice«. Znamená to, že se sice orientuje převážně na otázky formování, prohlubování a propagandy marxistického myšlení, nicméně se nemůže izolovat ani od rozpracování a prezentace dalších levicových teorií a spolupráce s jejich nositeli.

Zkrátka Institut české levice je otevřen celé pestré škále marxistického i nemarxistického myšlení. Zbývá dodat, že sama myšlenka Institutu české levice či jiného vzdělávacího centra KSČM není nová (například již téměř deset let existuje při Středočeském KV KSČM v úzké spolupráci s Klubem společenských věd Středočeská univerzita Jana Švermy). Institut však je zcela novým, obsahově i organizačně odlišným subjektem, vzniklým z podnětu vládních orgánů a jimi i částečně dotovaným.

Jaká je organizační struktura Institutu české levice?

Jak již bylo řečeno, zakladatelem Institutu je Komunistická strana Čech a Moravy. Jejím statutárním orgánem je ředitel, vrcholným řídicím a rozhodujícím orgánem je tříčlenná správní rada. Na dodržování zákonných ustanovení v činnosti Institutu dbá rovněž tříčlenná dozorčí rada. Konečně obsahovou otázkou, formulováním, organizováním a kontrolou účinnosti jednotlivých akcí Institutu a jeho komplexním provozem se zabývá devítičlenná Akademická rada jako poradní orgán Institutu.

Pro pochopení postavení a funkce institutu je důležité oddělit orgány a organizace KSČM od orgánů Institutu. Tyto dvě instituce, bez ohledu na to, že jsou personálně propojeny, pracují na sobě nezávisle, řídí se svými vlastními dokumenty a předpisy pro svou činnost. V případě KSČM jde o její stanovy a program, v případě Institutu české levice je v obecném pohledu a rozsahu určující § 402 občanského zákoníku, podle něhož Institut české levice, z. ú., je institucí ustavenou za účelem provozování činnosti společensky nebo hospodářsky užitečné s využitím své osobní a majetkové složky.

Podle zákona Institut provozuje činnost, která je každému dostupná za podmínek předem stanovených. Co to konkrétně znamená? V čem se Institut angažuje?

Otázka je velmi aktuální a důležitá. Setkáváme se s ní na akcích, které pořádáme, v různých diskusích i v příspěvcích čtenářů a sympatizantů. Jde v podstatě o vymezení okruhu problémů, k nimž jsme byli zřízeni, a otázkami, které jsou sice velmi zajímavé, ovšem překračující poslání Institutu. Konkrétně jde o oblasti rozvoje demokracie, právního státu, pluralismu a ochrany základních lidských práv, rozvoje občanské společnosti a společenské soudržnosti, podpory aktivní účasti občanů na veřejném životě, zlepšení kvality politické kultury a veřejné diskuse, případně i přispívání k mezinárodnímu porozumění a spolupráci. Důležitou součástí je navazování funkčních kontaktů s tuzemskými i mezinárodními vědeckými institucemi, spolky apod., zaměřenými na levicovou politiku.

Účelem Institutu je rovněž organizovat diskuse, besedy, think thanky, odborné konference, semináře i různé na levicovou politiku zaměřené výzkumy veřejného mínění. Je jasné, že nemůžeme dělat vše, proto si vybíráme to, co pokládáme spolu se správní radou za podstatné a pro rozpracování a šíření levicové politiky aktuální a klíčové. K jednotlivým akcím se jistě ještě dostaneme. Na tomto místě musím upozornit, že po prvních měsících cizelování našeho programu a vyjasňování si možností a mezí činnosti do naší práce neblaze zasáhla epidemie koronaviru, která de facto negovala celou naši přípravu na uplynulý rok.

Spolupracuje Institut české levice s Knihovnou Bohumíra Šmerala?

To je velmi zajímavá otázka nejen proto, že obě instituce spolu úzce spolupracují, ale především proto, že Knihovna Bohumíra Šmerala je dokonce součástí struktury Institutu české levice. Pro veřejnost je vhodné zdůraznit, že univerzální knihovnu může využívat každý. Jejím posláním je neustále získávat nové knihy, zpracovávat je a evidovat v knižním fondu, uchovávat je a následně o nich poskytovat studujícím informace o nich. Knihovna zajišťuje materiální část vzdělávání v rozsahu daném schváleným obsahem výchovného, vzdělávacího a propagandistického poslání Institutu. Buduje univerzální knihovní fond se zaměřením na společenské vědy a celou levicovou publicistiku, věnuje se i informačním a kulturním potřebám občanů.

Základním principem knihovny je právo občanů na informace a na komplexní neomezený přístup k nim. Naši zejména starší část populace jistě potěší, že knihovna veškerou svou činnost provádí pro širokou veřejnost zcela bezplatně.

I při všech omezeních činnosti v důsledku pandemie koronaviru se Institutu české levice jistě nějaká společensky prospěšná činnost podle jeho statutu povedla...

Přesto, že jsme byli postaveni před problém, s nímž nikdo z nás neměl žádné zkušenosti a fakticky jsme museli začínat »od píky«, myslím, že se za činnost Institutu v uplynulém roce a začátkem současného nemusíme vůbec stydět. Na uvedené období jsme měli naplánováno několik konferencí a seminářů, motivovaných výročím konce druhé světové války, stým výročím vzniku a založení komunistického hnutí v Československu a stavem levicového proudu ve státě např. i ve spojení se vznikem nových levicových subjektů typu Budoucnost či Nová levice. K tomu došlo v důsledku protiepidemických opatření jen omezeně. V zásadě jsme museli rezignovat na osobní setkání, přednášky a semináře a orientovat se na publikační činnost a kontakt prostřednictvím sociálních sítí. Je třeba podtrhnout, že všechny výstupy, teoretické a politické studie jsou publikovány na stránkách Institutu české levice. Nejzávažnější v nich jsou dále vydávány i v tištěné podobě a k dispozici široké veřejnosti například v sídle Institutu.

Můžete být konkrétní?

Velmi rád. V zásadě jde co do publikační činnosti o tři druhy tiskovin. Z elektronických publikací určených ke stažení lze uvést titul Kam utekli voliči radikální levice a jak získat jejich podporu?, Sborník k 150. výročí narození V. I. Lenina, Sborník vystoupení ze semináře »Modely socialismu«, mimořádně zajímavou, obsáhlou a inspirující knihu Františka Ledviny Marxistické pojetí světa v pojmech, teoretické studie na téma Pandemie koronaviru ve faktech a souvislostech, Mnichovanství v nás včera a dnes, Nepodmíněný základní příjem, Příliš drahá utopie, Paříž - 18. březen 1871 a řadu dalších zpracovaných samostatně, případě v případech některých sborníků ve spolupráci například s Nadací Rosa Luxemburg Stiftung nebo redakcí časopisu Transform! Europe.

Za zvlášť podnětné pak pokládám provedení sociologického průzkumu »Politické chování příznivců radikální levice v České republice«, který se přes řadu problémů uskutečnil a vyhodnotil v 2. polovině uplynulého roku tak, aby mohl posloužit i v přípravě XI. sjezdu KSČM. Průzkum byl realizován pod odbornou garancí sociologů Klubu společenských věd a s participací zástupci Společnosti pro evropský dialog (SPED) a Transform.

Za zvlášť potřebnou a nedoceněnou práci osobně pokládám digitalizaci spisů V. I. Lenina, zajištěnou Knihovnou Bohumíra Šmerala, která dále zpřístupní Leninovo dílo a zkvalitní komfort v práci s jeho spisy. Můžeme se jen těšit na zamýšlenou digitalizaci základních děl Rosy Luxemburgové a Antonia Gramsciho.

Ale to vše něco stojí. Jaké jsou zdroje Institutu české levice?

V zásadě máme dva zdroje příjmů. Jedním jsou příspěvky od zřizovatele (KSČM), druhým příspěvek od státu (cca 3 mil. Kč ročně) účelově vázaný na akce podle zapsaného předmětu činnosti. Výsledky činnosti, jakož i tok finančních prostředků včetně jejich účelového čerpání jsou obsaženy a popsány v účetní auditované závěrce Institutu za rok 2019 (komplexní výsledky hospodaření Institutu za rok 2020 budou předloženy v nejbližších dnech). Zdůrazňuji, že veškeré relevantní dokumenty včetně tvorby a čerpání transparentního účtu jsou veřejnosti k dispozici na internetových stránkách Institutu. To je také odpověď všem, kteří šíří různé pochybnosti o odpovědném hospodaření se svěřenými prostředky.

Jaroslav KOJZAR