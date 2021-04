Přestali jsme tolerovat vládu. To je vše

V politice jsem už příliš dlouho na to, abych se někým či něčím nechal urazit. To bych musel být uražený »pětadvacet« hodin denně, a ani ta jedna hodina navíc by mně nestačila k tomu, abych se takříkajíc »odurazil«. Tentokrát jsem ale dost rozezlený. Důvod je prostý, z některých reakcí, které po vypovězení tolerance vládě spílají KSČM do zrádců, prospěchářů, spekulantů, což jsem hodně slušný, a to jen proto, že nehodláme ve Sněmovně iniciovat hlasování o důvěře vládnímu kabinetu.

Tak ještě jednou, je to jinak - KSČM tolerovala, nikoli podporovala, tuto vládu za jasně daných podmínek, přesněji řečeno podmínky. Že vláda umožní KSČM realizovat svůj program. Když v tomto ohledu nastal natolik neřešitelný zádrhel, toleranci jsme ukončili. Že se tak stalo jen půl roku před volbami, to není nic jiného, než naše snaha prosadit z našeho programu co nejvíce. Rozhodně jsme nepolitikařili, ale ani nekalkulovali, že vypovězení tolerance je prvním krokem a že hned poté vyvoláme hlasování o důvěře ve stylu - »Tak, a teď vám ukážeme, teď s vámi, vládo, zameteme.«

Toto byste považovali za seriózní? Tři a půl roku tolerovat vládu a šest měsíců před volbami obrátit o 180 stupňů? Chovat se jako pravicová opozice, a musím to připomenout znovu, která ohledně řízení pandemie nenechala na vládě a konec konců i na KSČM nit suchou, a když jsme jednou nepodpořili prodloužení nouzového stavu, vzali »opoziční« hejtmani útokem Strakovu akademie a škemrali u premiéra, ať s tím rychle něco udělá, protože se zalekli zodpovědnosti?

KSČM pouze vypověděla smlouvu o toleranci. Nikdo z vedení strany v této souvislosti neřekl, že hned potom vládu potopíme. Tak nám, prosím, nepodsouvejte něco, co nikdy nezaznělo. KSČM učinila krok, který sama o sobě považovala za nutný. Nemáme v úmyslu půl roku před volbami destabilizovat již tak problematickou vnitropolitickou situaci. Vláda má dostatek možností, hledat podporu mezi poslaneckými kluby ostatních politických stran a hnutí.

Opozice se vůči vládě na rozdíl od KSČM tři a půl roku striktně vymezovala. Nechť tedy nyní koná.

Rezolutně odmítám, že KSČM si teď nad vším myje ruce. Nikoli. Podpoříme ve Sněmovně cokoli a od kohokoli, bude-li to v souladu s naším programem. Rozhodně se nechystáme praktikovat destruktivní politiku jen proto, že vláda nedodržela smlouvu o toleranci. Nicméně, a to říkám narovinu, onen pomyslný balón je nyní na polovině opozičního hřiště. Logicky. Kritika bez zodpovědnosti je jedna věc, zodpovědnost sama věc druhá, s tou první nesrovnatelná...

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM