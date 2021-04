Raději Sputnik, než zemřít pro Západ

Mladá fronta Dnes si nechala vyhotovit sociologický průzkum u společnosti STEM/MARK, který se týkal podpory/nepodpory českých občanů k ruské vakcíně Sputnik V. Z výzkumu vyšla zajímavá čísla, která musela u některých popíračů této vakcíny způsobit doslova šok a druhým dát za pravdu. Připomeňme, že odpůrci této vakcíny se rekrutují zejména z řad pravicových politických subjektů jako TOP 09, ODS, ale i Pirátů nebo silně antilevicového spolku STAN. Podívejme se ale na onen výzkum trochu detailněji.

Skoro polovina dotázaných má k ruské vakcíně pozitivní přístup, což znamená miliony lidí. Je zde vidět skutečně velký zájem o ruskou vakcínu. Téměř 47 % dotázaných uvedlo, že by se vakcínou Sputnik V nechalo naočkovat, kdyby od našeho SÚKL dostala výjimku.

Jaké jsou důvody odmítačů vakcíny? Hraje zde roli faktor, do velké míry ideologický, který tvrdí, že vše, co je z Ruska nebo Číny, je nevalné kvality nebo souvisí s nedůvěrou k těmto zemím. Někteří dotázaní tvrdí, že se očkovat nedají, dokud vakcína nebude mít razítko Evropské lékové agentury (EMA). Zde si musíme připomenout, jak se EMA vymlouvala na to, zda Rusko poslalo potřebné dokumenty, aby mohla být jeho vakcína schválena. Lidé, kteří se tedy nechtějí ruskou vakcínou Sputnik V nechat očkovat, tak jsou silně v zajetí pochybností, které o této vakcíně šíří různí političtí obchodníci, kteří vyvolávají nedůvěru vůči všemu, co není z věhlasného Západu. Jedná se o ideologické konstrukce reality a obchodních a politických válek, kdy se jedna nebo druhá vakcína očerňuje, protože může být pro konkurenci nebezpečná například díky nižší ceně. Tento nesmyslný konkurenční kapitalistický boj posléze vede k nedostatku vakcín nejen v Evropě, ale i jinde na světě, a tím pádem i k nárůstu úmrtí lidí, ke kterým se vakcína (jakákoliv) nedostane včas.

Ve své podstatě je vakcína Sputnik V na stejné bázi jako některé západní vakcíny, kterých je nedostatek nebo je dravě skupují nejbohatší země. Například britský konzervativní premiér řekl, že vakcín mají v Británii hodně díky své chamtivosti a dravosti v kapitalismu. Naopak Rusko a Čína solidárně nabízejí vakcíny rozvojovým chudým zemím, což je politické poselství, z něhož by si západní země měly vzít příklad.

Ruská vakcína je skutečně solidární vakcínou, která zachraňuje lidské životy. Tuto skutečnost si dokonce uvědomují například v Rakousku, když si tamní vláda domluvila v Kremlu dodávku této vakcíny v počtu milion dávek. Přitom tamní politici prohlásili, že nebudou čekat na schválení Evropskou lékovou agenturou (EMA) a řekli, že v tomto případě není na co čekat, když dodávky západních vakcín, kde se snoubí dravý kapitalismus a konkurence, váznou a farmaceutické korporace nejsou s to splnit nasmlouvané dodávky.

Nesmíme mít na očích ideologické klapky, které jsou částečně vidět i v tomto sociologickém výzkumu, kdy 22 % dotázaných uvedlo, že vakcínu Sputnik V odmítá právě kvůli nedůvěře k Rusku. Tato ideologická nedůvěra a zaslepenost může nedůvěřivé lidi stát i život, když se k nim vakcína nedostane zavčasu. Za takto zmařené životy neponesou odpovědnost pouze jedinci, kteří se nechali ideologicky zlomit, ale také ti, kdo onu ideologii zaměřenou proti ruským a čínským vakcínám rozšiřují - zejména pravicové strany od Pirátů počínaje, po TOP 09 konče.

Na závěr si řekněme jednu skutečnost, kterou nikdo »neokecá«, protože čísla nelžou: do dnešního dne se vakcínou Sputnik V již očkuje v téměř 60 zemích světa. Jaké jsou vedlejší účinky? Podobné jako u západních vakcín. A účinnost? Možná vyšší, ale minimálně na stejné úrovni jako u jiných typů vakcín, kterými se očkuje po celém světě.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora