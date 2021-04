Kung-fu a box méně závažné než slovo?

Když jsem se dozvěděl rozhodnutí Disciplinární komise UEFA za dění při i po zápase Slavie v osmifinále Evropské ligy v Glasgowě s fotbalisty Rangers, nemohl jsem si nevzpomenout na 25 let stará slova jednoho v mládí úspěšného fotbalisty.

Pronesl je přede mnou sice u stolu v osvěžovně před sledováním zápasu Slavie Praha s Girondins Bordeaux, jehož barvy tehdy hájili pozdější mistři světa Zinédine Zidane, Bixente Lizarazu či Christophe Dugarry. »To už dávno není sport, jenom prachy, prachy a zase prachy!« řekl tenkrát zhnuseně a šel domu.

Nevím, co by řekl dnes, ale časy se v něčem mění, v něčem ne. Dnes už to totiž nejsou jen ony zmiňované »prachy«, co ovládá nejen fotbalové zákulisí, ale něco pro mě mnohem nepochopitelnějšího.

Kemar Roofe dostal za brutální faul na slávistického brankáře Ondřeje Koláře stop na čtyři zápasy. Český gólman po jeho příšerném zákroku utrpěl zlomeninu v oblasti čelní dutiny vlevo. Zároveň skotskému klubu UEFA udělila pokutu devět tisíc eur (234 000 korun) za nevhodné chování týmu. Ondřej Kúdela za údajnou rasistickou nadávku mířenou proti Glenu Kamarovi vyfasoval trest na deset zápasů, jeho protivník dostal za napadení pěstí v útrobách stadionu po utkání stopku na pouhá tři utkání… Za pěst a kung-fu kop dohromady méně, než za údajné a neprokázané slovo???

V české Sněmovně se jistý poslanec domáhá slova použitím »flákance«. Dodnes se používá spojení »facka jak od Macka« - ten si tehdy také své »něco« proti Davidovi Rathovi vyřešil prý jako chlap – co na tom, že zezadu…

Zmiňovaný Rath věci řešil většinou obratnou slovní ekvilibristikou ať už ve Sněmovně, nebo při zasedání středočeských zastupitelů. V živé paměti mám, jak probíhala: Jako hejtman je řídil, něco řekl a okamžitě se o slovo přihlásili Petr Bendl, Ivo Rubík, Ladislav Kutík a Raduan Nwelati, tehdejší krajská elita ODS. Když dokončili svou kritiku čehokoli, promluvil opět Rath a okamžitě se přihlásili o slovo… hádejte kdo? Nejdivočejší byl dnešní senátor, jehož jméno Rath vyslovoval s dlouhým »a«, což ho nesmírně vytáčelo. Rath tehdy zašel až ke slovům, psáno foneticky: »…omlouvám se vám, pane nveláty…« Hladina vzteku byla hodně vysoko, ale k fyzickému kontaktu ani tenkrát nedošlo – a možná stačilo místo slovních přestřelek o »a« nebo »á« odpovědět: »…to je v pořádku, pane rate…« (opět psáno foneticky, jistě všichni vědí, že Rath se vyslovuje »rát«…)

Nikdy bych nevěřil, že kontroverzní starosta Řeporyjí Pavel Novotný použije byť jen jednu jedinou větu, se kterou principiálně lze souhlasit, a přece se stalo: »Příště mu nic nešeptat a rovnou mu ji vypálit pěstí za čtyři zápasy!« okomentoval logiku rozhodování. Popletl si sice oba skotské tresty – pěst je za tři, kung-fu za čtyři – ale to je jedno. Podle UEFA je slovo horší než fyzický útok.

Ne, nesouhlasím s fyzickým řešením situací, naopak to bytostně nesnáším a odmítám. Proto mě děsí, že UEFA k němu vlastně nabádá!

Podobné zvěrstvo už se tu nejednou dělo – a jak to končilo. Připomenu jen to, co naštěstí znám jen z filmu, knih a vyprávění, ale čeho bych se nikdy nechtěl dožít. Není to zase tak dlouho, co jistý pán s knírkem tak nenávistně řval, až se z toho vyklubaly koncentrační tábory…

Zbyšek KUPSKÝ, předseda Vlasteneckého sdružení antifašistů ČR