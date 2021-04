Pojechali!

Sdělovací prostředky vcelku příznivě připomněly letošní šedesáté výročí letu prvního kosmonauta světa Jurije Gagarina do vesmíru. Zajisté ti diváci, kteří sledují technický a technologický pokrok a oceňují zdolání každé nové výzvy stojící před lidstvem, byli vděčni za zařazení soudobého životopisného filmu Gagarin: První ve vesmíru. Česká televize jej nabídla v hlavním večerním čase, a dokonce je film dostupný stále v jejím i-vysílání (každý si jej může přehrát kdykoli).

A dočkali jsme se ještě dalšího překvapení. Film byl - pochopitelně - ruské výroby. V záplavě filmů amerických je to malé vítězství televizních koncesionářů, kteří požadují po veřejnoprávní televizi pestrost žánrů, pestrost témat, pestrost názorů a také pořady různých kinematografií. Souběžně s vysíláním uměleckého filmu probíhala na ČT24 v Hyde Parku Civilizace beseda se dvěma odborníky na kosmonautiku, ředitelem České kosmické kanceláře Janem Kolářem a Janem Spratkem z Planetária Praha. Kdo sledoval tuto debatu, musel uznat, že některé detaily, jež o letu zmínili oba hosté, byly umělecky ztvárněny právě ve zmíněném filmu, takže je potěšující, že se jeho tvůrci od skutečnosti nevzdálili.

Škoda, že se z nestorů československé »kosmické žurnalistiky« připomíná jen Karel Pacner. Má generace si pamatuje dalšího odborníka, autora řady knihy o kosmonautice (jen Wikipedie jich uvádí devět) Milana Codra. Codr navštívil v roce 1961 Hvězdné městečko a setkal se s kosmonauty Gagarinem i Germanem Titovem, kteří se stali jeho celoživotními přáteli. Znal dobře jejich rodiny. Je chybou, že se na tohoto odborníka zapomnělo. Jak to tak bývá, asi záměrně. Nejvynalézavější byli v Planetáriu a hvězdárně hl. m. Prahy, kde připravili právě na 12. duben simulaci Gagarinova letu, minutu po minutě, s animací. Komentování letu v širokých souvislostech technických, historických i lidských se ujali Jan Spratek s Milanem Halouskem, předsedou Astronautické sekce České astronomické společnosti. Autoři tohoto výborného nápadu prokázali i vtip, protože kdo jiný by mohl dublovat samotného astronauta nežli ředitel planetária oblečený do legendárního oranžového skafandru a »uložený« do kabiny Vostoku 1, jehož maketu planetárium vlastní a vystavuje. Pan ředitel nezapomněl ani na slavné Pojechali!.

Takže odborníci se k významnému výročí letu prvního kosmonauta postavili s úctou, neboť šlo o počátek nové éry lidstva - dobývání kosmu. A také s obdivem, protože opravdu nikdo »do Gagarina« nevěděl, jestli lidský organismus »ustojí« start kosmické lodi, přistání a pobyt na oběžné dráze. V tom spočívá největší Gagarinovo hrdinství. On nevěděl najisto, jestli se z kosmu vrátí, a přece do toho šel, ačkoli měl ženu a malé děti.

Ovšem ti, co s vědou mají máloco společného a jejich oborem je ideologie, opět nezklamali a vyšťárali kdejakou pitomost. Vyměnila jsem si pár mailů s publicistou Janem Schneiderem, jenž to glosoval příznačně: »Během letu prý nastalo asi 11 krizových situací, to je jim (Sovětům) dáno k tíži. Kdyby šlo ale o Apollo, tak by jásali, jak zvládli překonat 11 kritických situací.«

Monika HOŘENÍ