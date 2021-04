Ilustrační FOTO - Pixabay

Koleje nás připraví o půdu

Zemědělci chtějí jednat se státem o výstavbě vysokorychlostní trati mezi Prahou a Brnem. Koridor má zabrat přes 3300 hektarů úrodné půdy, což vadí Zemědělskému svazu ČR. O koridoru chce jednat také Agrární komora ČR.

První setkání se zástupci ministerstva dopravy se již uskutečnila v uplynulých dnech, další by měla být na začátku května. Podle svazu hrozí i to, že severní varianta koridoru ovlivní hydrologickou bilanci povodí řeky Vrchlice, které je zdrojem pitné vody pro 60 000 obyvatel Kutnohorska.

Trať zasáhne pozemky několika stovek zemědělců, mimo jiné i společnost PIAS Suchdol, která by měla ztratit 100 hektarů pozemků. »Hovoří se o výstavbě vysokorychlostní trati, ale nás jako vlastníka dosud nikdo nekontaktoval a na našich pozemcích se již pohybují geodeti,« dodal vedoucí rostlinné výroby firmy Jan Mikulka.

Podle něho plánovaná stavba zničí až 15 milionů tun ornice a ČR přijde o možnost, aby kolem tří milionů metrů krychlových vody bylo ročně vsakováno a zadržováno v přírodě. Centimetr ornice se pak vytváří zhruba sto let, upozornil.

Mikulka dodal, že státní orgány hovoří o tom, že plánovaný zábor půdy by měl činit zhruba 40 metrů na šířku. Ve skutečnosti se podle něj tento údaj týká pouze samotné trati, nezapočítává protihlukové stěny, dopravní stožáry a další. Mikulka řekl, že problematická byla i jižní varianta trati. Možností by podle něj mohla být modernizace současných tratí.

Proti způsobu komunikace státu protestuje také Agrární komora ČR. »Stát se i z důvodu současné pandemie COVID-19 dostatečně nezapojil do rozhodování o budoucí trase trati dotčené obce a především majitele dotčených pozemků. To způsobilo rozčarování řady hospodářů, jimž se bez předchozího ohlášení v polích objevily geodetické čety, které začaly provádět zaměřování. Chápeme, že kvůli pandemii je komunikace náročnější než dříve, ale vzhledem k míře zásahu do hospodaření a krajiny považujeme zapojení všech aktérů do debaty v tomto případě za nezbytné,« uvedla mluvčí komory Barbora Pánková.

Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy v ČR stále mizí sedm hektarů zemědělské půdy každý den, jde hlavně o zastavování, v menší míře pak například o zalesňování. Proti roku 1950 tak v ČR zmizela třetina orné půdy. Stát pak nemá vůbec žádnou představu, kolik půdy se má zastavět již podle schválených rozvojových plánů, dodal Pýcha. Například v okrese Benešov má jít o 14 procent zemědělské půdy, v Karviné pak o 29 procent ploch. Svaz bude apelovat na stát, aby tyto věci začal zjišťovat a vytvořil definice rezervních zemědělských oblastí, které nebudou zastavené z žádného důvodu. Jinak do budoucna nebudou moci zemědělci vyprodukovat dostatek potravin, uzavřel Pýcha.

Vlaky na vysokorychlostní železnici v ČR by podle odhadů mohlo v budoucnu využívat přes 130 000 cestujících denně. Stát si od vysokorychlostních tratí slibuje především výrazné zkrácení jízdní doby.

