Ilustrační FOTO - Pixabay

Jih Moravy chce naočkovat 70 procent

Dle průzkumu v ČR má zájem nechat se očkovat proti viru COVID-19 padesát až šedesát procent obyvatel. Vedení Jihomoravského kraje si předsevzalo aplikovat tuto vakcínu u 70 procent svých obyvatel. Tedy naočkovat přes jeden milion lidí starších 15 let věku.

»Spousta lidí se ptá, kdy dojde na ně řada v očkování proti COVID-19. Dle aktuálních dodávek vakcín jsme vypočítali, že do konce července 2021 jsme schopni aplikovat první dávku vakcíny všem Jihomoravanům, kteří budou mít zájem. Počítáme s tím, že k tomu přesvědčíme sedmdesát procent spoluobčanů kraje. Tok informací napovídá, že můžeme očekávat větší zásilku vakcíny Pfizer, konkrétně v květnu a červnu dohromady jich má náš kraj dostat 130 000 dávek,« zdůraznil hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Ptají se pedagogové, kdy přijdou oni na řadu? Do konce nadcházejícího týdne by měla být proočkovaná celá skupina zájemců ve věku 70+ i pedagogové. A pokud se to podaří, možná i chronicky nemocní. Hned nato přijdou na řadu lidé ve věku 60+, kteří se právě nahlašují do seznamů. »Za první den se přihlásilo do pořadníku jen přes 10 000 obyvatel, což je poměrně málo. Počítáme s větším počtem zájemců. Veřejně vyzývám Jihomoravany starší 65 let věku, aby se hlásili, abychom měli v nadcházejících týdnech koho očkovat,« apeloval hejtman.

Grolich vysvětlil, že do konce letních prázdnin by mělo mít v kraji vakcínu asi jeden milión lidí. Jihomoravský krizový štáb řeší, co bude dál, tedy od září 2021 dál. Smluvně má zabezpečena očkovací centra v okresních městech a s nimi související pracovníky a aktivity jen do konce letošního srpna. Začal proto sestavovat novou jihomoravskou strategii pro období září plus. »Záleží na tom, s čím přijde centrální krizový štáb, včetně názorů odborníků jakým způsobem se bude očkovat dál. I jak je na to připraven stát a jaký názor na to mají opoziční strany, protože chystanou strategií mohou případně tzv. zamávat letošní říjnové volby do Poslanecké sněmovny. Vše možné musíme zvážit a vtělit to do chystané strategie,« osvětlil Grolich.

Brněnské hejtmanství chystá osvětovou kampaň k přesvědčování občanů o výhodách plynoucích z očkování proti COVID-19. Spustit ji kraj chtěl již v květnu. Ale zřejmě počká na koordinaci dle připravované celostátní kampaně. Její jihomoravská část bude podobná celostátní, jen upravená pro podmínky jižní Moravy.

(vž)