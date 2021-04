Ilustrační FOTO - Pixabay

Únosy školáků v Nigérii stále pokračují

Mezi světové zprávy se nejen v poslední době dostávají informace o únosech školáků v Nigérii. Pro Naomi Adamuovou není snadné je sledovat, byla mezi dívkami, jež extremistická skupina Boko Haram unesla ze střední školy v Chiboku v dubnu 2014. Při kontaktu s ní by nikdo nehádal, jak hroznou zkušenost má za sebou, že byla schopná odmítat sňatek s extremistou i konverzi k islámu. Naomi o únosu může mluvit, ale do očí se lidem nedívá, mluví tichým a pevným hlasem. Za nesmělostí se skrývá mimořádná síla, soudí o ní server BBC.

V době únosu jí bylo 24 let a byla nejstarší ze skupiny 270 dívek - studium musela kvůli zdravotním problémům v dětství přerušovat. Spolužačky jí říkali Maman Mu. O únosu z Chiboku vznikla kniha Bring Back Our Girls (Přiveďte nám zpět naše dívky) novinářů Joea Parkinsona a Drewa Hinshawa a Naomi je v ní hlavní postavou. Podkladem knihy jsou stovky rozhovorů s unesenými i rodinami. Kromě jiného ale připomíná také kampaň na sociálních médiích vedenou za osvobození dívek. Paradoxně totiž přispěla k prodloužení jejich zajetí, protože si únosci uvědomili cenu kořisti. Naomi strávila v zajetí tři roky. Odmítala nabídky k sňatku i konverzi a stejně jako některé další dívky si psala deník do sešitů, které dostaly, aby si tam zapisovaly islámské verše.

Utrpení u Boko Haram

Kromě utrpení způsobeného odloučením od rodin musely dívky překonat mnoho dalšího. Často se přesouvaly, protože po nich pátrali vojáci, drony i zahraniční žoldnéři. Určitou dobu byly ve městě Gwoza, které Boko Haram dobylo, ale většinu času trávily v táborech v lese Sambisa, kde se skupina skrývá. »Nebylo tam jídlo ani voda, k umývání jsme musely používat hlínu, bylo to těžké,« řekla Naomi. Velitelé Boko Haram na ni naléhali, aby si jednoho vzala, protože doufali, že pokud ustoupí ona coby nejstarší, bude to snadné s ostatními. Při každém odmítnutí byla krutě zbita. Na otázku, jak věděla, že ji nezabijí, odpověděla, že nebyla na sňatek připravená.

Popularita uškodila

Kvůli neústupnosti ji předvedli spolu s dalšími k veliteli Boko Haram Abubakarovi Shekauovi. »Řekl, že nás neunesl proto, aby nás provdal, ale aby vládu přinutil propustit jeho vězněné muže,« řekla Naomi. Překvapilo ji to a posílilo v odhodlání pokračovat v rebelii. Skupina ji a další vzdorovité oddělila od ostatních. Ty nejslabší nedostávaly dost jídla a zbylé jim je tajně pašovaly. Před strážci zpívaly náboženské písně a do deníků psaly citace z bible. Naomi se dostala spolu s 81 dalšími na svobodu v roce 2017 po letech těžkého vyjednávání nigerijských dobrovolníků a švýcarského diplomata. Tehdy si myslela, že Boko Haram skončí, protože skupina byla rozpolcená, jedna část se zdržovala v Sambise, druhá v místě zvaném Kangaroua. Jenomže sociální sítě udělaly ze skupiny a jejích rukojmí hvězdy a do kampaně za osvobození dívek se zapojili i lidé jako americká první dáma Michelle Obamová.

Krutá inspirace

Rok po Naomině osvobození skupina unesla z Dapchi dalších 100 dívek. Propustila je o měsíc později až na jednu, která se odmítla vzdát své původní víry. Nové únosy hlášené z Nigérie v nedávných dnech znovu poutají pozornost médií. V minulých třech měsících bylo uneseno ze čtyř míst na 800 dětí. Poslední případ je ze severozápadní Nigérie, z místa vzdáleného stovky kilometrů od působiště Boko Haram, která se zdržuje na východě. Kdo za únosy je, není známo, zřejmě gangy, které unášejí kvůli výkupnému. Odborníci nevědí, zda a jaké je jejich napojení na Boko Haram. Jisté ale je, že se inspirovaly v Chiboku. V jednom případě šlo téměř o kopii - v Zamfaře bylo ze školních ubytoven uneseno 279 dívek. Naomi se při každé takové zprávě vracejí vzpomínky. »Nechci, aby musely projít tím, čím jsme prošly my. Každá střelba mě děsí, i když střílejí vojáci,« říká žena, která se snaží vybudovat si nový život, je vdaná a čeká dítě. Ze skupiny unesené v Chiboku se 100 dívek dodnes nevrátilo.

(ava, čtk)