Vykostěná novela exekučního řádu

Dlouholeté bezvýsledné exekuce se zřejmě budou zastavovat. Částečně se omezí zabavování movitých věcí. V novele exekučního řádu o tom rozhodla Sněmovna. Snahy o zavedení krajské místní příslušnosti exekutorů dolní komora opět odmítla. Předlohu nyní dostane k posouzení Senát. Poslanci očekávají, že ji upraví.

S výslednou podobou změn, jak je dolní komora přijala, nebyly některé opoziční i koaliční poslanecké kluby spokojeny. Jsou podle nich jen drobné.

Podle místopředsedy poslaneckého klubu KSČM Leo Luzara je návrh po přijatých úpravách absolutně vykostěný. »Chybí tam to, proč jsme tady byli a proč jsme doufali, že zákon projde,« uvedl. Konkrétně poukázal na chybějící teritorialitu. »Mrzí nás, že tady vedeme obsáhlé debaty, co je výhodnější pro dlužníky, jak jim ulevit, a nakonec v závěrečných hlasováních se ukáže, že vše byla mystifikace, vše byla jenom zástěrka pro to, aby zůstal zákon tak, jak je doposud,« vysvětlil Luzar, proč komunisté předlohu nepodpoří.

Kritikou výsledné podoby návrhu našetřili ani zástupci dalších klubů. »Zákon je vykostěný, nepřináší žádnou pomoc lidem v těžkých situacích,« uvedl předseda klubu SPD Radim Fiala.

S výsledkem novely nebyl spokojený ani Lukáš Kolářík (Piráti). »Ty negativní věci z našeho pohledu, které se dostaly do finálního návrhu, jsou velice špatné. Na druhou stranu jsou tam i věci, které situaci posouvají dopředu. Jsou to takové drobné krůčky,« uvedl.

Kateřina Valachová (ČSSD) řekla, že sociální demokraté jsou z výsledku zklamáni a zděšeni. »Chceme, aby naši senátoři podpořili ty změny, které se nám nepodařilo prosadit tady,« uvedla.

V zásah horní komory věří i ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Uvedla, že z výsledku není nadšená. »Senátoři budou mít těžkou práci,« konstatovala.

Takový přístup označil Luzar za pokrytectví. »Opravdu si myslíte, že nám to pravicový Senát opraví tak, aby tam byla výhoda, která tady zazněla z mnohých úst přede mnou? Já se bojím, že to tak nedopadne,« uvedl. Spíš než spoléhat na Senát, se podle něj měla předloha vrátit do druhého čtení.

V závěrečném hlasování předlohu podpořilo 81 ze stovky přítomných poslanců. Proti bylo pět zástupců KSČM a dva nezařazení poslanci.

Teritorialita opět narazila

Novela zavede po sněmovních úpravách šestiletou lhůtu, po jejímž uplynutí by exekutor musel bezvýslednou exekuci zastavit. Věřitel by postup mohl odvrátit zálohou na náklady řízení. Bezvýsledná exekuce by ale mohla trvat nejdéle 12 let. Vláda původně navrhovala základní lhůtu tříletou a maximální délku exekuce 12 let.

Sněmovna schválila také omezení mobiliárních exekuci důchodců, tělesně postižených lidí a u dluhů z dětství. Dlužník by mohl odvrátit prodej movitých věcí také v případě, že bude nad rámec zákonných srážek z příjmů dobrovolně hradit aspoň 1500 korun.

Trojice návrhů Pirátů a KDU-ČSL na zavedení místní příslušnosti exekutorů s rozdělováním případů takzvaným kolečkem a soustředěním exekucí mířících na jednoho dlužníka u jednoho exekutora ve Sněmovně opět narazila. Jedna z úprav předpokládala úplnou teritorialitu exekutorů podle krajů, další dva částečnou, tedy jen u vybraných dluhů. Nyní si mohou věřitelé exekutora svobodně zvolit.

Na dluhy z minulosti míří dva schválené poslanecké návrhy. Dlužníkům vůči státu a dalším veřejným institucím by stačilo v exekuci splatit jistinu a uhradit 750 korun na náklady řízení. Budou se také zastavovat dlouhodobě bezvýsledné exekuce s jistinou do 1500 korun. Věřitelé získají část pohledávky zpět od státu ve formě daňové úlevy a exekutorům stát uhradí část výdajů spojených s vymáháním peněz.

Z vládní předlohy Sněmovna vypustila jednu ze stěžejních částí. Týkala se soustřeďování exekucí na jednoho dlužníka u exekutora, který zahájil první z nich.

