O nadměrném pocení

Propocené oblečení a nepříjemný odér není dobrou vizitkou. V drogeriích jsou sice plné regály nejrůznějších deodorantů, ale na ty není vždycky spolehnutí. Zkuste sáhnout po zkušenostech našich babiček a maminek. Pot sám o sobě totiž nepáchne ani nevoní. To, co nám vadí, jsou rozkládající se bakterie, které se přirozeně vyskytují na povrchu kůže. Když jsem se o tom bavil s »mojí« kožní lékařkou, jen se pousmála a pravila: »Musíte se častěji mýt. Ráno i večer. koupele z mladých smrkových větviček, či z listů ořešáku královského, přikládání jedlé sody do podpaží a bylinné odvary a čaje (šalvěj lékařská, levandule lékařská, kopřiva dvoudomá, přeslička rolní).

V tomto jarním čase většině z nás nadměrné pocení nehrozí, ale není od věci připravit se na teplejší dny. V parných letních dnech zkuste šalvěj, lipový květ, dubovou kůru nebo rozmarýn. Tyto léčivky pomáhají stahovat kožní póry, čímž přispívají k omezení pocení. Kromě toho obsahují i silice, které příjemně voní. Připravte si z nich odvar tak, že necháte asi 200 g bylinkové směsi přejít krátce varem v litru vody, a pak je nechte asi dvacet minut louhovat. Odvar přeceďte a pak použijte na přípravu koupele nebo obkladů na místa, kde se nejvíc potíte.

Máme pro vás i další rady. Bylinky totiž mohou s nadměrným pocením pomoci nejen v podobě koupelí či obkladů, ale, podle babiček, zároveň ve formě čajů. Zkuste již zmíněnou šalvěj. Čaj připravte ze dvou lžiček čerstvé nebo sušené šalvěje, zalijte hrnkem vroucí vody a nechte asi 15 minut louhovat. Popíjejte vlahý čaj dvakrát denně, tak jak doporučují babičky. A pokud se potíte hlavně v noci, vězte, že hrnek studeného čaje ze šalvěje vás trápení zbaví, a když nezbaví, přinejmenším pomůže.

Trpíte-li pocením chodidel a prstů u nohou, dopřejte nožkám třikrát týdně koupel v lázni s výtažkem z přesličky nebo dubové kůry. Nasekanou dubovou kůru koupíte běžně v lékárně, babičky ji měly doma k ruce. Vezměte jí asi hrst a vařte deset minut v litru vody. Nechte zchladnout. Odvar z přesličky připravíte tak, že dvě polévkové lžíce této bylinky přelijete litrem vařící vody a necháte vychladnout. Do této koupele pak nohy ponořte a nechte působit. Nohy důkladně otřete do sucha.

Ideální koupel pro chodidla je kopřiva. Roste jí všude dost, bylo by smutné, kdyby babičky neodhalily její výhody. Na jaře popíjely kopřivový čas k očistě těla po zimě, čaj používaly k omývání páchnoucích a potících se chodidel. Připravte si dvě hrsti čerstvé kopřivové natě a zalijte je večer pěti litry vody. Následující den vše zahřejte až k bodu varu. Vodu neceďte a počkejte, až vychladne. Ovšem nejlepší je, když si budete máčet nohy v tak horké lázni, jakou jen zvládnete asi 20 minut.

Pocení pomáhá snižovat také jablečný ocet. Používá se již po staletí nejen při přípravě pokrmů, ale také jako tradiční léčebný a podpůrný prostředek proti mnoha neduhům. Přidejte dvě lžíce jablečného octa do sklenice vody a tu následně vypijte. Pokud se vám do pití octového nápoje nechce, nalijte si hrneček jablečného octa do vany s horkou vodou a dopřejte si osvěžující koupel. Anebo namočte měkkou a savou látku do jablečného octa, dokud nebude plně nasycená. A otřete si problémové potící se oblasti těsně před tím, než jdete spát. Ráno umyjte ocet z kůže. Ano, je to fajn…

O několik řádků výše zmiňujeme ořešák královský. Strom, který velmi dobře znáte, hlavně jeho plody, totiž vlašské ořechy. Ovšem pro případy nadměrného pocení jsou nejlepší listy, posbírané v létě, ještě před sklizní ořechů. Listy usušte a ze lžičky zalité vroucí vodou si uvařte hrnek čaje. A popíjejte! Ovšem nejlepší je ořechová koupel. Budete na ni ale potřebovat asi 500 g sušených listů. Což není málo! Ale koupel to je příjemná a s nepříjemným pocením pomůže. Tak říkají babičky…

Černý čaj je skvělým přírodním antiperspirantem. Přidejte dva čajové pytlíky černého čaje na tři až čtyři šálky vroucí vody. Vařte 10-15 minut a nechte vychladnout. Dávejte na podpaží. Černý čaj je výborné řešení pro potící se ruce a nohy. Přidejte dva sáčky černého čaje na čtyři šálky vařící vody. Nechte vychladnout asi 10 minut a nalijte do lavoru. Namočte dlaně nebo nohy na 20 minut. Jednorázová koupel je na nic, třeba ji opakovat, což platí i o všech předchozích případech.

A zkuste v kuchyni oblíbené brambory… Babičky tvrdily, že třeba malý kousek brambory, kterou potřete místa nejčastěji se potící, vaše tělo osvěží. A teď už jen stručně… Tělo se musí potit. Pokud máte problém s výraznějším zápachem potu, tak omezte tuky a také pórek, cibuli a česnek. Už bábinky to věděly. A rozhodně neomezujte pití tekutin. Jistě, nealkoholických. Přednost dejte obyčejné vodě. Ano tělo je musí vylučovat, ale pro náš život jsou velmi důležité. A pokud při pocení máte problém i se zápachem, dostatek tekutin ho rozředí, jejich nedostatek ho jen koncentruje. Sprchujte se ráno a střídejte při sprchování teplou i studenou vodu. Babičky to vše dobře věděly a vědí.

