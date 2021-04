Modýlky Petra Šimůnka aneb Na návštěvě v jeho bohnickém bytě

Vlaky, autobusy, lodě. Petr Šimůnek a jeho životní lásky

Představovat Petra Šimůnka, 1. místopředsedu ÚV KSČM, by bylo pro naše čtenáře nošením dříví do lesa. Z našich stránek známe jeho politické názory a společenské postoje více než důkladně. Dlouholetý zastupitel hlavního města Prahy však umí žít i jinak než politikou. A jeho největším koníčkem je doprava, což – jak to tak chodívá – má kořeny už v samotném dětství. Nebudeme však předbíhat. Dnešní rozhovor je jiný, než na jaký jsme zvyklí. Hlavní roli hrají rychlá kola, koleje, troleje, tunely, volanty i modýlky s nádechem romantiky a nostalgie…

Máte představu, kdy se narodila vaše láska k vlakům, autobusům, trolejbusům, tramvajím a dalším dopravním prostředkům?

Tu mám od malička. Když mi byly asi tři roky, tak se maminka léčila v lázních a mě hlídala babička. A protože mě od ní tatínek nemohl dostat domů, koupil mi sadu elektrických vláčků. A v ten moment jsem zahořel láskou k železnici. Strašně rád jsem chodíval na nedělní výlety s tátou a vždycky jsem vyžadoval stát někde blízko nádraží a dívat se, jak jezdí doopravdické vlaky. Tak to ve mně všechno zakořenilo a já toužil poznávat všechno okolí, kde jsem žil a bydlel. Hlavně jsem chtěl jezdit vlakem! Bral jsem to jako dětskou hru, jako výlety za dobrodružstvím, protože každý, kdo se v dopravě skutečně pohybuje a třeba pracuje na železnici, dobře ví, jaká je to zodpovědnost. Tohle všechno u mě teprve přišlo. Ale již od raného dětství jsem dopravákem!

Vzpomenete si, jakými vlaky jste jezdíval coby dítě? A s jakými jste si hrával?

Jistě. Byl to rozměr TT a šlo o parní mašinku s dvěma vagónky, jeden krytý a druhý nekrytý. A jezdilo to jednoduše pořád dokola.

Na jaké oblíbené trase?

Praha–Česká Třebová.

A dětská láska vás doprovázela až do studií?

Já jsem se vyučil elektromechanikem rozvodných zařízení a při zaměstnání jsem si dělal elektrotechnickou průmyslovku. Měl jsem pořád vizi, že se vrátím tam, odkud pocházel můj tatínek, a že budu v České Třebové jezdit jako strojvedoucí na dráze. Jenomže jsem dodělal průmyslovku, potkal svojí budoucí ženu a zůstal jsem v Praze.

Ale zůstal jste dopravě velmi blízko...

Ano, protože jsem pracoval v ČKD a dělal jsem na tramvajích a lokomotivách. A když jsem se vyučil, tak jsem skončil ve vysočanské elektrotechnice, kterou lidé znají jako Kolbenku. Tam jsme dělali veškerá zařízení pro elektrické lokomotivy a jezdil jsem na montáže do Ústí nad Labem a do Přerova. Takže jsem víceméně dělal, vyráběl a znal všechny ty věci, které jsem potom po roce 1990 zhodnotil u Dopravního podniku hlavního města Prahy, kde jsem pracoval jako elektromechanik tramvají. A když potom zjistili, že mám vlastně elektrotechnickou průmyslovku a čtrnáct let praxe na tramvajích, začal jsem jezdit na takzvané malé údržbě, k dopravním nehodám, a k situacím, kdy se tramvaje zastavily na trati.

S neteří Barborkou

Umíte řídit každý dopravní prostředek?

Neumím, ale protože jsem byl mechanik, musel jsem se to všechno musel učit. Ale už je to dlouho a dneska pro to neexistují žádné dokumenty. Musel bych si všechno obnovovat. To znamená řidičák na tramvaj nebo autobus.

Léta jste seděl v Zastupitelstvu hlavního města Prahy a absolvoval řadu slavnostních akcí souvisejících s dopravou. Na kterou vzpomínáte nejraději?

Všechno, co jsem v Praze absolvoval a co se týkalo dopravy, mělo svoji nespornou důležitost. Ať to bylo zprovoznění tunelu Blanka, nebo vybavení Prahy novým parkem tramvají. Ale zároveň musí být člověk kritický, protože netvrdím, že Praha je ukázkové město. Sice prý patří mezi deset nejlepších metropolí z hlediska dopravní obslužnosti, ovšem jsou města, kde to vzali od základů a detailně propracovali. Jako třeba Drážďany. Tam mají jeden z nejlepších dopravních systémů. Budoval se po roce 1990 znova a dává smysl. Každý se tam může jet podívat s nějakým průvodcem, aby viděl, jak skvěle fungují autobusy s tramvajemi, které jsou napojeny na nové městské okruhy vlaků. Počítá se tam s invalidy, na přestupech se nezapomíná na maminky s kočárky. Stanice autobusů a tramvají jsou sjednoceny, takže to lidé lépe vnímají, a všude je bezbariérový přístup. Samozřejmostí je absolutní přednost pro městskou hromadnou dopravu i signalizace na křižovatkách. Lidé v autobusech mají vždy prioritu před těmi v osobních autech. Je to prostě taková ta typická německá důkladnost.

Jaký je vás názor na obnovení provozu tramvají na Václavském náměstí?

Domnívám se, že je to historie a mělo by to už historií zůstat. Návrat tramvají na Václavské náměstí se navíc klade na jeho horní část a kvůli tomu Praha přijde i o park před hlavním nádražím, protože tramvaj bude kličkovat muset mezi ní. Moc smyslu mi to nedává. Spíš se podle mého chtěli zviditelnit někteří politici, kteří ovšem dopravě moc nerozumějí.

A co trocha nostalgie – trolejbus? Je to také jen historie hlavního města, nebo i budoucnost?

Můj názor je takový, že trolejbusy v Praze svůj úkol splnily. Ano, ekologie je důležitá, ale doba všechno předběhla. Technika je natolik vyspělá, že dnes existují autobusy s dynamickým dobíjením. To znamená, že vypadají jako trolejbus a chovají se jako trolejbus. Těmto elektrobusům, které jezdí například z Palmovky do Letňan, patří budoucnost.

Vraťme se však nyní, prosím, k dopravě jako koníčku Petra Šimůnka. Sbíráte ještě dnes modýlky?

Sběratel jako takový nejsem. Ale když dostanu dárek v podobě modelu autobusu nebo tramvaje, tak si všechno bedlivě schovám. Jednak se mi ty modely líbí a jednak obdivuju lidi, kteří mají tu trpělivost modely sestavovat.

Vím o vás, že často berete rodinu na výlety, jako vás, kdysi v dětských letech, váš tatínek. Prozradíte nějaký tip na vlakové či jiné dopravní dobrodružství pro nadšence? Já vždycky se synem ráda jezdívala trasu ze Starých Bohnic dolů k útulku, kde se dá koukat na vlaky i na letadla nad našimi hlavami. Pak se dá nalodit na přívoz přes Vltavu a ze Sedlece se vydat na starou holešovickou zastávku. Hned vedle v dnes již nefunkční stanici Bubny lze obdivovat odstavené mašiny. A když je nálada, lze dojít na Florenc, kde stojí pro změnu meziměstské autobusy…

Tím, že bydlím na severu Prahy, v té nádherné oblasti Troje a zoologické zahrady, jsem na tom podobně jako vy. Jmenujete přesně ty zastávky, které jsou i moje srdeční. A dojet se dá až na hlavní nádraží…! Ale kdyby si chtěl někdo mimopražský užít krásnou železnici, doporučil bych mu v prvé řadě Pražský semmering, který jezdí ze Smíchovského nádraží, odkud po pár metrech stoupáte přesně jako v Alpách tím proslaveným točitým stoupáním. Odtud následuje výjimečný výhled na Prahu pro děti, díky čemuž je to zážitek na půl soboty nebo neděle… Jinak mám ale slabost pro všechny trasy, kterou souvisejí s krásou přírody i kouzlem vláčků, jako jsou například Posázavský Pacifik nebo dráha na Dobříš. Je tam moc hezká krajina mezi Berounkou a Vltavou.

Zajímají vás také lodě?

Zajímá mne cokoli, co souvisí s dopravou. Všichni se smáli, když jsme v Praze vraceli převozníky, a já má velikou radost, že se to povedlo. Jsem přesvědčen, že mají své opodstatnění, protože mohou výrazně zkrátit cestu mnoha lidí, a hlavně jsou využíváni v rámci výletů do zoologické zahrady nebo k návštěvě některých pražských ostrovů.

Pamatuji si, jak jste prováděl děti střešovickým muzeem. Až to zní nostalgicky v době, kdy jsou všechny podobné vnitřní prostory na základě vládních opatření zavřené. Věřím ale, že dlouho nebude trvat a své brány otevře i Muzeum MHD v Praze. Na co byste návštěvníky nalákal v prvé řadě?

Býval jsem zastupitelem hlavního města Prahy, dělal jsem do dopravy, a dokonce jsem seděl v dozorčí radě DP. Díky tomu jsem měl výjimečné možnosti dostat se do různých prostor, kam se běžný návštěvník nepodívá. Střešovické muzeum a jeho zákoutí nejsou výjimkou. A přesto, že je teď uzavřeno, tamní provozovatelé a zaměstnanci mají pořád plné ruce práce, protože se tam renovují nové věci z metra. Nejsou to jen tramvaje a autobusy, ale k vidění je zde i technika, která v naší metropoli pomáhala, například historická auta elektrikářská, která opravovala zdejší trati. A pokud se muzeum otevře pro návštěvníky, budou se moci všichni do jednoho seznámit i třeba s různými výtahy a lanovkami, které už v Praze nenajdete. Třeba lanovku na Letnou. Opravdu stojí to za to vidět všechny ty exponáty, protože tam nechybí například ani české provedení metra, které původně soutěžilo s vozy ze Sovětského svazu, které jezdí v Praze od roku 1974. Těch exponátů je zkrátka tolik, že se pro ně logicky hledají další vhodné prostory. Takže se může stát, že i toto muzeum bude jednou rozděleno. Třeba že zůstane muzeum elektrických drah v těch Střešovicích a někde jinde vznikne jiný výstavní prostor pro autobusy, trolejbusy a další techniku.

A navštívil jste nějaké podobné dopravní muzeum, které by vás nadchlo, i mimo Prahu?

Každé dopravní muzeum má své kouzlo. Byl jsem i v muzeích v Německu či v Rakousku, ale stojím si za tím, že to naše v Praze je nejhezčí a má nejvíc exponátů.

Marcela ŠPIČKOVÁ

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO (1) a archiv Petra ŠIMŮNKA