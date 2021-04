Bývalý prezident Luiz Inácio Lula da Silva. FOTO - Wikimedia commons

Potvrzeno. Lula volný. Kdo ho odškodní?

Brazilský nejvyšší soud ve čtvrtek potvrdil dřívější zrušení rozsudku, který uznal bývalého prezidenta Luize Inácia Lulu da Silvu vinným v korupční kauze.

Exprezidentovi se tak v podstatě otevírá cesta k tomu, aby se v roce 2022 mohl o úřad hlavy státu znovu ucházet. Bývalá hlava státu uvedla, že bude kandidovat, pokud to bude nutné pro porážku stávajícího ultrapravicového prezidenta Jaira Bolsonara (přezdívaného Brazilský Trump), uvedla agentura EFE.

Soudce nejvyššího soudu Edson Fachin na začátku března rozhodl, že exprezidentův případ nespadal do kompetence soudu ve městě Curitiba, který nad ním rozsudek vynesl. Nyní osm z jedenácti soudců nejvyššího soudu verdikt Fachina potvrdilo, napsala agentura AFP.

Pětasedmdesátiletý levicový Lula da Silva stál v čele Brazílie v letech 2003-10 a patřil k nejoblíbenějším prezidentům ve své zemi díky tomu, že sociálními programy pomohl milionům lidí z bídy. V roce 2018 se z pozice favorita průzkumů veřejného mínění chystal znovu na úřad kandidovat, zabránilo mu v tom však ono tendenční trestní stíhání. Soud ho tehdy poslal do vězení za smyšlenou korupci.

Lula da Silva strávil za mřížemi více než rok a půl. Na svobodu se dostal v roce 2019 díky verdiktu nejvyššího soudu, podle něhož nesmí nastoupit výkon trestu odsouzený, který ještě nevyčerpal všechny možnosti odvolání. Ano, i takovéto podvody brazilská pravice běžně páchá!

Verdikt z počátku března o nekompetentnosti soudu nicméně podle ČTK neznamená, že je Lula da Silva nevinný, ale že se jeho kauzami měl zabývat jiný soud. Může tak být teoreticky znovu souzen. Exprezident byl souzen v několika kauzách kvůli korupci, obvinění vždy odmítal s tím, že jsou politicky motivovaná.

Bolsonaro je fašista

»Nemusím to ale být já,« řekl Lula argentinské stanici C5N ohledně své další kandidatury s tím, že už není nejmladší, i když se ve svém věku těší dobrému zdraví. V televizním rozhovoru znovu silně kritizoval stávajícího prezidenta, kterého označil za fašistu a vykonavatele genocidy s tím, že je zodpovědný za vysoký počet mrtvých, které Brazílie zaznamenává v posledních týdnech den co den. V souvislosti s nemocí COVID-19 tam umírá i několik tisíc lidí denně, ve čtvrtek to bylo 3560 úmrtí, evidovaný rekord je i přes 4000 mrtvých za den, brazilským nemocnicím navíc začínají docházet sedativa potřebná k intubaci pacientů s koronavirem…

