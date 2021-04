Ilustrační FOTO - Pixabay

OSN: Izraelští osadníci terorizují Palestince

Podle středeční zprávy lidskoprávních expertů OSN v uplynulých měsících výrazně vzrostlo násilí izraelských osadníků vůči palestinským civilistům na Izraelem nelegálně okupovaném Západním břehu Jordánu. Cílem přitom bývá zabrat území a zastrašit Palestince. Experti OSN ovšem absurdně vyzvali izraelskou armádu, aby případy důkladně vyšetřila.

»Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) v roce 2020 zdokumentoval 771 případů násilí osadníků, které způsobilo zranění 133 Palestincům a poškodilo 9646 stromů a 184 vozidel, a to převážně v oblastech Hebronu, (Východního) Jeruzaléma, Nábulusu a Ramalláhu,« uvedli experti. »Již v prvních třech měsících roku 2021 bylo zaznamenáno více než 210 násilných incidentů osadníků s jedním úmrtím na palestinské straně,« uvádí zpráva s tím, že by izraelská armáda a policie měla případy vyšetřit a pachatele stíhat. Přitom ale zmíněným expertům musí být jasné, že to se nestane, protože tato armáda nelegální okupaci a zločiny osadníků v praxi vytváří a posvěcuje…

Skupinu odborníků, kteří za zprávou stojí, tvoří Michael Lynk, zvláštní zpravodaj pro situaci v oblasti lidských práv na palestinském území okupovaném od roku 1967, dále zvláštní zpravodaj pro odpovídající bydlení a právo na nediskriminaci Balakrishnan Rajagopal a nezávislá odbornice Claudia Mahlerová.

Krádež pozemků a šikana

Experti podle ČTK uvedli, že násilí osadníků bývá převážně ideologicky motivované. Jeho cílem je podle nich »zastrašit a terorizovat Palestince« a znepřístupnit jim jejich pozemky nebo je přimět k vystěhování. »Zaměřují se primárně na živobytí venkovských Palestinců, ničí hospodářská zvířata, zemědělskou půdu, stromy a domy,« rozvedli experti zásadní obžalobu o izraelském apartheidu Palestinců, nad kterou by se měl pozastavit celý »demokratický« svět…

Terčem násilí se podle expertů stávají také těhotné ženy, děti a senioři. Poukázali přitom na incident z 13. března, při němž na palestinskou rodinu s osmi dětmi zaútočilo deset židovských osadníků, z nichž někteří byli ozbrojení. »Zranění rodiče byli ošetřeni na klinice v Hebronu a děti zůstaly traumatizované,« uvedli experti. Poukázali také na více než 70 palestinských rodin ze čtvrti Šajch Džarrá ve Východním Jeruzalémě, kterým hrozí nucené vystěhování, aby udělali místo novým nelegálním izraelským osadám. »Nucené vystěhování vedoucí k přesunu obyvatelstva mezinárodní právo přísně zakazuje,« poznamenali. Jak tomuto procesu ale zabránit, jsme se už nedozvěděli.

Čtvrtá Ženevská úmluva v koši

S odkazem na čtvrtou Ženevskou úmluvu experti OSN pouze vyzvali Izrael, aby dodržoval mezinárodní právo, které okupující mocnosti ukládá chránit okupovanou populaci. »Palestinci musí být chráněni před násilím osadníků a pachatelé musí být za své činy postaveni před spravedlnost,« uvedli. Vzhledem k tomu, že k těmto zločinům ale dochází již po celá desetiletí a místo aby se oslabovaly, jejich množství roste, je jasné, že Netanjahuův pravicový sionistický kabinet se výzvou nijak zabývat nebude. Naopak zločiny svých nelegálních osadníků opět »přikryje«.

Palestinci chtějí mít stát na Západním břehu Jordánu, v Pásmu Gazy a ve Východním Jeruzalémě, tedy na územích, kterých se Izrael zmocnil za války v roce 1967. Z Pásma Gazy se Izrael stáhl (avšak učinil z něj novodobý koncentrační tábor, který má plně pod kontrolou), Východní Jeruzalém naopak anektoval a Západní břeh Jordánu stále okupuje. Na Západním břehu nyní žije skoro půl milionu nelegálních židovských osadníků. Palestinci, kteří mají na Západním břehu Jordánu omezenou samosprávu, potvrzují, že jim tyto osady znemožňují vytvořit životaschopný stát. Většina zemí osady skutečně považuje za nelegální z pohledu mezinárodního práva. Ale nic s tím nedělá. Izraele se kvůli tzv. dědictví holocaustu bojí a nechají se jím proto nadále vydírat.

