Členové ÚV KSČM v Nymburku

V Nymburku se schází Ústřední výbor KSČM. Přijet by mělo až 90 členů z celé České republiky. Hygienici akci povolili. Pandemie koronaviru zatím neumožnila uskutečnit stranický sjezd, který byl již třikrát odložen a uskuteční se až po říjnových volbách do Sněmovny.

Jednání se odehraje v nymburském kulturním centru, jehož velikost umožní členům ústředního výboru dodržet rozestupy vyžadované hygienou kvůli epidemii koronaviru. Účastníci zasedání se budou muset při příchodu prokázat negativním testem na koronavirus, bude pro ně otevřena i možnost otestovat se na místě. Vybaveni budou respirátory. »Hygienická stanice nemá žádných námitek proti konání naší akce, neevidujeme žádný problém,« řekl Haló novinám první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek.

První místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek.

K nejdůležitějším bodům jednání patří schválení kandidátek pro říjnové volby. Vyloučit nelze ani volbu nového vedení strany.

Seznamy kandidátů nejsou důvěryhodné

V médiích se i v uplynulých dnech objevily různé seznamy kandidátů na předsedu strany. Šimůnek však čtenářům doporučuje jim nevěřit, neboť situace se dynamicky vyvíjí a nelze vyloučit podobně dynamický vývoj ani těsně před jednáním. »Podle mých informací se několik kandidátů kandidatury vzdalo, u některých to vím jistě, u jiných nejsem schopen ani já si to v tuto chvíli ověřit, proto bych raději žádný přesný seznam kandidátů neuváděl,« vysvětlil našemu listu Šimůnek. Podle něj nelze zatím ani vyloučit variantu, že ve funkci zůstane z rozhodnutí ústředního výboru stávající předseda Vojtěch Filip.

Jistá jsou pravidla eventuální volby. V případě, že stávající předseda ÚV i kdokoli ze stávajícího vedení rezignuje, bude ke zvolení nástupců třeba nadpoloviční většina hlasů. K odvolání kteréhokoli člena dosavadního vedení strany jsou nutné dvě třetiny hlasů všech členů ÚV, což by mělo platit i pro zvolení nového.

O funkci statutárního zástupce předsedy ohlásilo zájem pět kandidátů, o místa řadových místopředsedů se jich hlásí dvaadvacet. Předjednanou nominaci může ale oznámit člen ÚV i přímo na jednání.

Telekonferenční zasedání odmítnuto

Původně vedení KSČM uvažovalo o telekonferenčním zasedání, při němž by členové ÚV jednali přes internet z jednotlivých krajských výborů. Nakonec ale tato varianta padla. »Tato varianta byla připravená, jak jsem ostatně oznámil i v rozhovoru pro Haló noviny. Ale někteří členové ÚV takové jednání odmítli. U běžného jednání ÚV by jim princip telekonference nevadil, ale protože v tomto případě nelze vyloučit volbu nového vedení, někteří se obávali, že by nebylo možno zajistit skutečně tajnou volbu – v tom smyslu, že by například šlo odvodit, který kraj byl kterému funkcionáři ve volbě nakloněn. Výkonný výbor tyto námitky akceptoval a přijal proto variantu Nymburk,« vysvětlil Haló novinám Šimůnek.

Jednání ÚV se odehraje na stejném místě, kde se právě před třemi lety konal prozatím poslední sjezd strany. Vojtěch Filip na něm obhájil svůj post a získal souhlas sjezdu pro strategii tolerance menšinové vlády ANO a ČSSD. Před několika dny však KSČM smlouvu o toleranci vypověděla. Očekává se, že v projevu k ústřednímu výboru Filip výsledky této strategie zhodnotí a navrhne též novou strategii pro cestu k říjnovým volbám. V čele strany stojí Filip od října 2005, kdy vystřídal Miroslava Grebeníčka.

(ste)