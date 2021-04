Nové složení vedení ÚV KSČM – zleva první místopředseda Petr Šimůnek, předseda Vojtěch Filip a místopředsedové Václav Ort, Stanislav Grospič a nováček Milan Krajča.

Novým místopředsedou Milan Krajča

Vedení ÚV KSČM odolalo na sobotním jednání členů ústředního výboru v Nymburku pokusu o odvolání. Místo po Kateřině Konečné, jejíž už dříve podanou rezignaci vzal ÚV na vědomí, přiřknul tajným hlasováním Milanovi Krajčovi. Byly rovněž schváleny kandidátky do podzimních parlamentních voleb.

Zařazení návrhu Martina Říhy na odvolání vedení podpořilo 48 členů. K procesu odvolávání mohlo podle stanov dojít po žádosti třetiny okresních výborů nebo třetiny krajských výborů – k dispozici jich bylo sice 23 z okresů, ale šest z krajů.

Vlastně se už při zařazení na program ukázalo rozložení sil. V pozdějším tajném hlasování totiž hlasovalo pro odvolání (uvedeno postupně podle počtu hlasů) prvního místopředsedy Petra Šimůnka 34 členů, místopředsedy Stanislava Grospiče 43, předsedy Vojtěcha Filipa 46 a místopředsedy Václava Orta 49. Podle stanov ale bylo třeba hlasů dvou třetin všech členů ÚV, tedy 60 z 90. Do Nymburka jich přijelo 78.

»Ústřední výbor odhlasoval, že současné vedení pokračuje ve své práci. Byla to většinová vůle ústředního výboru, to je třeba respektovat a je potřeba se k tomu postavit tak, že pokud jsme zůstali ve funkcích, tak musíme tu svoji odpovědnost unést do podzimních parlamentních voleb,« řekl Filip našemu listu po hlasování. Chce, aby ve volbách do Sněmovny KSČM neklesla pod výsledek z roku 2017. Tehdy získala 7,76 procenta, v dolní komoře obsadila 15 křesel. »Myslím si, že to je reálné a realistické,« uvedl předseda komunistů.

Podotkl, že pád preferencí strany se zastavil. Je ale podle něj třeba najít lepší způsob komunikace uvnitř strany, ale i v řízení volební kampaně. »Krajská volební kampaň byla rozháraná, neměla jednotný tón, to musíme odstranit, a to jde jenom společnou prací,« uvedl Filip.

Rezignace až na sjezdu

ÚV měl také schvalovat program, ale podle předsedy ještě nemá zpětnou vazbu z některých okresů, proto se bude projednávat na dalším setkání. »Náš program musí řešit jak otázky ryze aktuální, tak ty, které lze řešit během čtyř let příštího volebního období, a my se na tom podílet chceme,« zdůraznil Filip.

Míní, že mandát vedení strany je dostatečně silný. »Celé vedení dopadlo přibližně obdobně, na ztrátu důvěry chybělo od 15 do 20 hlasů, tak si myslím, že ten mandát je docela silný,« okomentoval výsledek volby Filip. Dodal, že svou funkci dá k dispozici na sjezdu, který se má konat v listopadu, tedy až po volbách. »Nerezignoval jsem proto, že jsem dal funkci k dispozici ke sjezdu, očekával jsem, že bude dříve,« uvedl. Zatím podle něj není dokončeno to, na čem se domluvili delegáti 10. sjezdu KSČM. »To znamená jak nové programové vybavení, tak nový organizační řád, který nám trochu svazoval ruce a já jsem si to vzal jako zásadní věc, proto jsem prohlásil, že budu rezignovat až k datu sjezdu,« vysvětlil Filip.

Krajča místo Konečné

Europoslankyně Kateřina Konečná potvrdila svou již po krajských volbách ohlášenou rezignaci, nevzala ji zpět ani na žádost Vojtěcha Filipa po hlasování o odvolání vedení, a tak muselo dojít k hlasování o obsazení postu nového místopředsedy pro evropské záležitosti, občanský sektor a mládež. Seznam kandidátů na tento post byl připraven již dříve – už od časů před neuskutečněným sjezdem. Na místě potvrdili zájem o zvolení Jiří Dolejš, Michal Kostka a Milan Krajča. Po krátkých představeních začaly volby. V prvním kole dostal Dolejš 12 hlasů, Kostka 17 a Krajča 40, což nestačilo a do druhého kola tak postoupili dva uchazeči s iniciálami MK. V něm si Kostka připsal navíc dva hlasy, celkem tedy 19, pro Krajču hlasovalo 47 členů ÚV.

»Jsem rád, že tu funkci bude vykonávat někdo, kdo má jak do občanského sektoru, tak do zahraniční politiky co mluvit,« okomentoval Krajčovo zvolení Filip.

Krajča novinářům řekl, že jde o problematiku, které se již dlouhodobě věnuje. »Jako svůj velký úkol před podzimními volbami vnímám zasadit se o to, aby se KSČM dokázala představit jako zásadní alternativa směřování České republiky tak, aby lidé měli možnost oprávněně volit KSČM coby důvěryhodnou stranu, která hájí jejich zájmy a která si jejich podporu zaslouží,« uvedl nový místopředseda.

Vojtěch Filip při volbách

Výsledky dohody jsou pro občany pozitivní

Podle očekávání se členové ústředního výboru v diskusi vyjadřovali také k otázce smlouvy, na jejímž základě komunisté podporovali menšinový kabinet ANO a ČSSD. Podle některých se podpisem toleranční dohody komunisté podepsali pod mnohá chybná rozhodnutí, podle jiných není dobré vypovědět smlouvu půl roku před volbami. Lidem to podle nich může připadat jako »politické chytračení.« Podle části členů ústředního výboru byl podpis smlouvy politická chyba, která se podepsala na propadu KSČM v krajských volbách. Europoslankyně Kateřina Konečná označila za zásadní chybu to, že strana nedokázala dostatečně vysvětlit, proč vládu ANO a ČSSD toleruje.

Filip před členy ÚV zopakoval důvody, které vedly komunisty k uzavření dohody o toleranci s menšinovou vládou hnutí ANO a ČSSD. »Brali jsme to jako příležitost poprvé od roku 1989 převzít na celostátní úrovni část odpovědnosti za vývoj společnosti, a také jsme chtěli využít šanci, kterou nám hnutí ANO dalo, abychom ukázali, co je vlastně obsahem našeho programu a že jsme schopni jak v odborné, tak v personální oblasti tu odpovědnost nést,« uvedl.

Připomněl, že díky smlouvě se komunistům podařilo prosadit důležité části jejich programu. Konkrétně uvedl trvalý růst minimální mzdy, pravidelnou valorizaci důchodů a sociálních dávek, zajištění ochrany přírodního bohatství a převod ložiska lithia do rukou státu či rozšíření podílu veřejného sektoru ve vodním hospodářství. Komunisté také prosadili zvýšení platů za státní pojištěnce a udrželi tak stabilitu zdravotnictví v průběhu pandemické krize. »Výsledky dohody jsou tedy jak pro KSČM, tak zejména pro občany naší vlasti pozitivní,« konstatoval Filip.

Vysvětlil, že kvůli nesplnění dalších částí dohody o toleranci, konkrétně sloučení zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a vojenské zdravotní pojišťovny, nevytvoření banky komerčního typu v rukou státu a také kvůli přesunu prostředků z vládní rozpočtové rezervy do rozpočtu ministerstva obrany komunisté nakonec minulý týden smlouvu vypověděli. Dřívější vypovězení smlouvy by podle Filipa znamenalo přiřazení KSČM do tábora »křičící pravicové opozice«, která nyní usiluje nejen o vyslovení nedůvěry vládě, ale zejména o urychlení voleb a převzetí moci ve státě. Komunisté podle něj nechtěli připustit, aby v době pandemické krize vznikla i krize ústavní. »Nikdy jsme občany ČR nechtěli vystavit, ani nevystavili, neúnosnému riziku chaosu, který by mohl v České republice nastat,« zdůraznil Filip.

Jeho celý projev přinášíme v příloze Naše pravda.

Kandidátky schváleny

Neméně důležitým, závažným, a proto i bouřlivým bodem jednání bylo schvalování kandidátek pro podzimní sněmovní volby. Jedenáct krajů sestavilo kandidátky, ke kterým na jednání žádné připomínky nebyly.

Vysočina nezařadila na svůj seznam Pavla Kováčika a Filip původně navrhl jeho dodatečné zařazení, později však prohlásil, že úpravy si udělá KV sám.

Dalším krajem, kde ještě dojde k dílčím změnám, je Moravskoslezský. Filip podpořil dodatečné zařazení Jiřího Kotába ze společnosti Život naplno a bez bariér, z. s., se kterou se připravuje partnerská smlouva. Lídrem bude Leo Luzar. Konečná tlumočila telefonickou žádost předsedy příslušného krajského výboru Josefa Babky o schválení kandidátky, a tak se i stalo.

Jedinou z kandidátek, nad nimiž proběhla diskuse, byla volební listina pro Ústecký kraj. Regionální organizace na ni vůbec nezařadila místopředsedkyni sněmovního klubu Hanu Aulickou Jírovcovou. Jako lídra si schválili v kraji Jaroslava Komínka.

Filip ještě před schvalováním kandidátek navrhl zařazení stávající poslankyně na druhé místo, předseda OV KSČM Litoměřice Josef Šenfeld následně na první. To podpořilo 29 členů. Filipův návrh pak 36 a poté byla schválena i celá kandidátka, na které tedy má být Komínek první, Aulická Jírovcová je dvojkou a další pořadí se posunou.

Zbylých jedenáct kandidátek bylo schváleno bez problémů naprostou většinou hlasů.

Ústřední výbor na svém jednání dále schválil stanovisko k aktuální situaci na Ukrajině a zdravici Komunistické straně Kuby na VIII. sjezd do Havany.

(jad, zmk)

