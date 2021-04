Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Ruští agenti ve Vrběticích?

České bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. Mnohem více ale v celé kauze samozřejmě jde o dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Přesněji o firmu, která ji nedostaví…

Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu večer na mimořádné tiskové konferenci prohlásil, že Česká republika je svrchovaný stát a musí na toto bezprecedentní zjištění reagovat. ČR kvůli tomu vyhostí 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří byli identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. ČR musí opustit do 48 hodin, řekl vicepremiér, ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD).

Česká policie v sobotu večer na svém webu zveřejnila informaci, že Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) pátrá po dvou mužích s ruskými pasy, kteří se pohybovali v Praze, Moravskoslezském a Zlínském kraji ve stejné době, kdy vybuchla munice ve Vrběticích. Podle fotografií i jmen z pasů mužů jde o stejné muže, kteří jsou podezřelí z otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury v roce 2018. Média tyto muže identifikovala jako agenty vojenské tajné služby GRU. Rusko podíl na útoku na Skripala odmítlo. Rusko své občany Alexandra Petrova a Ruslana Boširova, po kterých česká policie v souvislosti s výbuchem ve Vrběticích pátrá, vydat nemůže. Je to v rozporu s ruskou ústavou, řekl agentuře Interfax nejmenovaný zdroj.

Rosatom ne a ne a ne!

Ruské firmy by se podle Hamáčka neměly účastnit z bezpečnostního hlediska stavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany ani jako členové konsorcia. Hamáček to uvedl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Rozhodnutí ale podle něj bude na vládě.

ČR plánovala, že v příštích dnech rozešle zájemcům o stavbu Dukovan bezpečnostní dotazník. Mezi uchazeče patří i ruská firma Rosatom. »Asi mohu říci, že nevím, co bych do toho dotazníku pro Ruskou federaci měl napsat vzhledem k tomu, co se tady stalo,« řekl k tomu Hamáček.

Podobně reagoval v pořadu Partie Terezy Tománkové na CNN Prima NEWS i vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), který dosud zapojení Ruska prosazoval. Havlíček předpokládá, že vláda se v pondělí bude případem i českou reakcí vůči Moskvě zabývat a členové kabinetu dostanou další informace. »Nedovedu si představit, že by se v tuto chvíli Rosatom do bezpečnostního posouzení dostal,« prohlásil vicepremiér.

Po sedmi letech?

»Konkrétních informací souvisejících s oznámením o údajném důvodném podezření o zapojení ruské tajné služby do výbuchů skladů munice ve Vrběticích dosud příliš nezaznělo. I tak ale budí pochybnosti načasování mimořádné tiskové konference předsedy vlády a ministra vnitra k této sedm let staré události. Je proto správné ptát se po možných souvislostech aktuálního zveřejnění tohoto údajného důvodného podezření s probíhající přípravou tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech, jednáním o dodávkách vakcíny Sputnik V a především se zásadně se zvyšujícím napětím mezi Spojenými státy americkými a Ruskou federací.« dodal k tomu Nově zvolený místopředseda ÚV KSČM Milan Krajča.

»K události staré sedm let premiér a ministr vnitra svolali mimořádnou tiskovou konferenci v sobotu vpodvečer. Bývalý ministr zahraničí Petříček poté přiznává, že o zveřejněných informacích věděli už nějakou dobu. K tomu se přidává odvolaná cesta ministra vnitra do Ruska jen den před tiskovou konferencí. Do výbuchu měli být zapojení agenti GRU, kteří o pár let později měli otrávit agenta Skripala. Zřejmě v té strašlivé GRU mají jen dva agenty – 001 a 002. Vše se odehrává krátce po nových sankcích USA vůči Rusku, vyhoštění ruských diplomatů z USA, Polska a Bulharska a zvyšujícího se napětí na Ukrajině, kde ukrajinští nacionalisté provokují další kolo konfrontace. Rusko slíbilo dodat 300 000 vakcín Sputnik V a Rosatom se uchází o dostavbu Dukovan a mnoha lidem to bylo trnem v oku.

KSČM vypověděla toleranční patent a vláda by mohla čelit pokusu o vyslovení nedůvěry. Bude ještě trojkoalice vyvolávat nedůvěru? Každopádně je třeba vše vyšetřit na základě důkazů, nikoli domněnek, a vysvětlit. Zatím mi to ale tak trochu připomíná prací pana Cibulky se siderickým kyvadélkem. Abychom pak nebyli ruskými agenty nakonec všichni…« uvedla europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM).

Kateřina KONEČNÁ.

»Nevím, jakou zpravodajskou hru to tady s námi zase rozehrávají, ale věřte, že já jako místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost jsem žádné informace neměl a vím pouze to, co je v médiích. Po zkušenostech s předchozí kauzou ruského agenta jsem však již hodně opatrný na to, co mi kdo vnucuje, abych si myslel. V této kauze je zatím více PROČ a ALE, než bych potřeboval k vytvoření si vlastního závěru. Možná, že opravdu existuje důvodné podezření, ale v právu to je sakra málo pro vyslovení viny a rozsudku. V politice to však, jak vidíte, neplatí,« uvedl na Facebooku Zdeněk Ondráček (KSČM).

Komunisté vždy hájili sovětské a ruské zájmy…

»Měli bychom si s Ruskem celou situaci ohledně výbuchu ve Vrběticích vyjasnit. Ostrá vyjádření českých politiků mohou způsobit velké konflikty. Je potřeba, aby vláda poskytla více informací,« řekl v nedělní Partii Terezie Tománkové poslanec KSČM Leo Luzar.

Podle něj chybí veškeré informace. Připomněl, že exploze muničních skladů se udála před sedmi lety. »Stojí za tím nevyřízený účet mezi obchodníky se zbraněmi? Měly to naše tajné služby zmonitorované? Hraje se o Dukovany? Než začneme vysílat silná tvrzení do médií, měli bychom takové informace získat,« uvedl Luzar. Všichni čeští politici se podle něj snaží vyvolat nenávist vůči Rusku.

»Je to velmi závažná situace, jsou to znaky terorismu. Hraničí to s velkou tragédií. Ve světě vnímáme riziko vyvolání ostré války, nerad bych, aby v tom ČR figurovala. Měli bychom si to s ruskou stranou vyjasnit, je to závažné a měli bychom se k tomu otevřeně postavit,« prohlásil poslanec KSČM.

Ohradil se proti kritice Ruska, která v Partii zazněla ze strany šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, šéfa zahraničního výboru Ondřeje Veselého (ČSSD) a místopředsedy zahraničního výboru Jaroslava Bžocha (ANO). »To, co říká kolega Luzar, je absolutně nepřijatelné. Nemůžeme to vědět, jsou to tajné informace. Ale důvěřuji vládě a bezpečnostním službám. Když říkají, že to tak bylo, tak to tak bylo,« reagoval Veselý. »Česká republika má jednu z nejlepších bezpečnostních služeb na světě. Já věřím českým bezpečnostním službám,« zdůraznil Bžoch. Luzarova slova nadzvedla ze židle i Pekarovou. »Komunisté vždy hájili sovětské a ruské zájmy, pan Luzar to má v zadání, takže se není čemu divit,« komentovala.

»Slyšeli jsme velice agresivní reakce, ale nemáme informace. Jediná šance je zasednout a vysvětlit tyto věci. Chcete vyvolávat válku? Nikdo nic neví, ale tři vrcholní politici hovoří o tom, že je třeba vyvolat odvetu. Je to věc bez informací a zodpovědní by měli informace dát. Tyto nálady mohou skončit velice špatně,« varoval Luzar.

Více much jednou ranou

Bezpečnostní analytik Ján Schneider se vyjádřil jednoznačně: »Je to podle mě snaha zabít více much jednou ranou – přinejmenším zdiskreditovat producenta Sputniku V a současně nejkvalitnějšího uchazeče o dostavbu Dukovan. K tomu resuscitovat protiruské kampaně podobného ražení – kauzu Skripal, a kdoví, jestli nepřijde na přetřes ještě sestřelení malajsijského boeingu. Tyto dvě kauzy mají s tou dnešní jedno společné – žádná z nich nebyla došetřena, a sankce byly spuštěny v rozporu se všemi základními zásadami civilizovaného světa, zejména se zásadou presumpce neviny. Chtěli jsme se před třiceti lety stát součástí domněle civilizovanějšího světa, ale došli jsme z louže pod okap. Stali jsme se bohužel součástí světa, který se chová doslova barbarsky.«

Rusko už chystá vyhoštění českých diplomatů z Moskvy, řekl Hamáček, který je pověřeným ministrem zahraničí. Bude to podle něj reciproční reakce, neočekává ale, že by Rusko musel opustit také český velvyslanec v Moskvě Vítězslav Pivoňka. Bylo by to prý disproporční a ČR by na takový krok musela reagovat.

Hamáček to uvedl v souvislosti se sobotní ruskou reakcí. Za absurdní označil tvrzení o podílu ruských tajných služeb na výbuchu ve Vrběticích první zástupce předsedy zahraničního výboru Rady federace – horní komory ruského parlamentu – Vladimir Džabarov. »Rusko nemá nic lepšího na práci než vyhazovat do povětří nějaké sklady. Nikdy jsme Česko nepovažovali za svého protivníka,« uvedl Džabarov. Dmitrij Novikov, který je zástupcem předsedy zahraničního výboru v dolní parlamentní komoře, míní, že pro vyhoštění nejsou žádné důvody. Počet 18 vyhoštěných diplomatů je podle něj »mimořádná věc, pro kterou nejsou žádné zjevné důvody.« Nejmenovaný ruský diplomatický zdroj řekl agentuře Interfax, že Praha se zřejmě rozhodla zavřít své velvyslanectví v Moskvě.

Bude EU solidární?

Členské státy EU by mohly solidárně s ČR vyhostit ruské diplomaty, byl by to obvyklý krok, řekl Hamáček. O solidaritu požádá na pondělním jednání Rady ministrů zahraničních věcí zemí EU. K vyhoštění některých ruských diplomatů ČR přistoupila solidárně na podnět Velké Británie před třemi lety. Tehdy ČR vyhostila dva ruské diplomaty.

Hamáček předpokládá, že Rusko také vyhostí maximálně 18 pracovníků českého zastoupení v Moskvě. »Standardním postupem není to, že se posílají domů velvyslanci,« uvedl.

Vyhoštění ruských diplomatů, kteří byli identifikováni jako pracovníci ruských tajných služeb z GRU a SVR, což je Služba vnější rozvědky, bylo podle Hamáčka nutné. »My jsme de facto rozbili obě rezidentury a to je takový zásah do zpravodajských operací, že se z toho, doufejme, dlouho nevzpamatují,« uvedl Hamáček. Na ruském velvyslanectví v Praze loni působilo kolem 140 lidí, což byl dvojnásobek v porovnání s počtem pracovníků na ambasádách dalších mocností.

Česko-ruské vztahy jsou napjaté už delší dobu kvůli několika kauzám, mimo jiné kvůli sporu o sochu maršála Ivana Koněva v Praze 6 či zatčení ruského diplomata kvůli nelegálnímu nákupu munice, které vyvolalo vzájemné vypovězení diplomatů obou zemí. Zprávy civilní Bezpečnostní informační služby i Vojenského zpravodajství téměř každý rok varují před ruskou zpravodajskou činností v České republice.

Velmi závažný incident

Prezident Miloš Zeman se k vyhoštění ruských diplomatů z ČR a informacím o výbuchu ve Vrběticích šířeji vyjádří příští neděli v televizi Prima. Podle ředitele zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolfa Jindráka jde o velmi závažný incident, u nějž je potřeba postupovat razantně. ČR by podle něj měla informovat své spojence v Evropské unii a NATO a požádat o solidaritu.

»Za 30 let, co se pohybuji v diplomacii, nepamatuji takto vážnou situaci, myslím z hlediska zásahu třetího státu mimo nějaký válečný konflikt,« řekl v rozhovoru pro Radiožurnál Jindrák.

Případ je podle něj paradoxně »hvězdnou hodinou naší diplomacie. Teď můžeme ukázat, jaké je spojenectví našich spojenců v NATO a jednat s nimi o tom, jak nám projeví solidaritu další státy. Toto je při vší těžkosti situace určitě příležitost,« uvedl s tím, že by vše bylo ztížené střídáním ministrů zahraničí, kdy má do funkce šéfa diplomacie ve středu nastoupit Jakub Kulhánek.

Část opozice mluví o podezření na zapojení příslušníků ruské tajné služby do výbuchů ve Vrběticích jako o ruském terorismu na území ČR. Vyzvali premiéra Babiše, aby o případu jednal v EU a NATO. Šéf ODS Petr Fiala chce věc projednat ve Sněmovně, případně i na mimořádné schůzi.

(zmk, brom)