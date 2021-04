KSČM k situaci na východě Ukrajiny

Ústřední výbor KSČM přijal na svém sobotním zasedání stanovisko k zahraničně-politické situaci, které přetiskujeme v plném znění.

Situace na východě Ukrajiny se překlopila do další fáze hluboké krize, na začátku které byl násilný státní převrat na Majdanu, vyhnání legálně zvoleného prezidenta země a nastolení oligarchicko-fašistického režimu v Kyjevě. To vše za vydatného zahraničního vměšování ze strany Spojených států a Evropské unie. Nakonec, záběry známých politiků, včetně těch českých, defilujících v čele průvodů, jsou stále v živé paměti, stejně jako již zlidovělá hláška vysoké představitelky USA Nulandové, že změna režimu v Kyjevě stála Spojené státy 6 mld. USD. Současná snaha o internacionalizaci občanské války na Ukrajině a její eskalace má za jeden z cílů najít viníka odpovědného za katastrofální situaci, ve které se Ukrajina ocitla, v totálním ekonomickém, sociálním a občanském rozkladu. A tím je, jako nakonec za všechny světové problémy, odpovědné Rusko, jako hlavní cíl této kampaně.

Zákony o dekomunizaci Ukrajiny, trestné odpovědnosti za připomínání ruské historie, zákaz používání ruského jazyka v úředním styku, včetně vymazání jakékoliv zmínky o ruské historii, kultuře v učebních osnovách, perzekuce občanů na základě jejich náboženského nebo politického přesvědčení a jejich názorů, etnické příslušnosti, rehabilitace banderismu, to jsou pravé příčiny a kořeny občanského rozkladu Ukrajiny. Jestli tedy někdo ohrožuje ukrajinskou státnost a teritoriální integritu země, je to nesporně režim v Kyjevě a důsledky jeho politiky. Jedná jako pyroman, zakládající požáry a volající o pomoc při jejich hašení. Spojené státy a členské země NATO využívají současný ukrajinský režim jako »bílého koně« v tažení proti Rusku. Cílem má být vylíčení Ruska jako agresora a jeho izolace v mezinárodních organizacích a zabránění dostavby Severního potoku – 2 a také záminka pro militarizaci a prodej zbraní. Jediným řešením v současné situaci jsou Minské dohody, dosažení mírového řešení politickou a diplomatickou cestou, odvrácení hrozby válečného konfliktu pod mezinárodními zárukami. Vyzýváme českou vládu, EU a USA, aby se zdržely zasahování do vnitřních záležitostí Ukrajiny.

ÚV KSČM, 17. dubna 2021