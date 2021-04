Ilustrační FOTO - Pixabay

Rusko přijme odvetná opatření kvůli Vrběticím

Rusko přijme odvetná opatření proti rozhodnutí České republiky vyhostit 18 ruských diplomatů. Oznámilo to ruské ministerstvo zahraničí. Ruská diplomacie za krokem české vlády vidí americký vliv a vnímá ho jako provokaci.

Obvinění z podílu ruských tajných služeb na výbuchu v muničním areálu ve Vrběticích z roku 2014 považuje Moskva za absurdní a nepodložená. »Podnikneme odvetná opatření, která donutí autory této provokace plně pochopit svou odpovědnost za zničení základů běžných vztahů mezi našimi zeměmi,« napsalo ministerstvo v prohlášení.

Krok české vlády je podle ruské diplomacie pokračováním řady protiruských akcí, které ČR podnikla v posledních letech. Je těžké nevidět za vypovězením pracovníků ruského velvyslanectví v Praze »americké stopy«, uvádí ruské ministerstvo.

Rusko podle ČTK navíc nemůže vydat své dva občany Alexandra Petrova a Ruslana Boširova, po kterých česká policie vyhlásila pátrání v souvislosti se zmiňovaným výbuchem, je to v rozporu s ruskou ústavou.

Ústava RF zakazuje vydání ruských občanů obviněných z trestných činů na cizím území, napsala v sobotu agentura Interfax. Současně ruské zákony ale umožňují rozhodnout o vydání ruských občanů, pokud »zahraniční vlády předloží materiály svědčící o jejich vině«.

Souvislost s Běloruskem

Šéf zahraničního výboru dolní komory ruského parlamentu Leonid Sluckij. FOTO - Wikimedia commons

Rozhodnutí ČR vyhostit 18 ruských diplomatů je snahou Západu odvést pozornost od aktivit organizované skupiny plánující převrat v Bělorusku. Podle agentury TASS to řekl šéf zahraničního výboru dolní komory ruského parlamentu Leonid Sluckij. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko ze zapojení do tohoto plánu obvinil americké tajné služby. Ruská tajná služba FSB v sobotu oznámila, že v Rusku zatkla dva Bělorusy, kteří jsou podezřelí z plánů na svržení běloruské vlády a z chystaného atentátu na běloruského prezidenta. Muži byli vydáni do Běloruska. »Jakmile zazněla obvinění namířená proti americkému prezidentovi, české úřady jako na povel oznámily vyhoštění ruských diplomatů,« cituje TASS vyjádření Sluckého. »Je naprosto jasné, že to bylo zinscenované. Bělorusové útočí na Spojené státy, tak my odvedeme pozornost v politické i v informační sféře a zaútočíme na Rusko,« dodal. Sluckij uvedl, že mu telefonují kolegové z Parlamentního shromáždění Rady Evropy, kteří si dělají ze situace obavy.

(rj)