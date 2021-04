Ilustrační FOTO - Haló noviny

Ukrajina vydírá jadernými zbraněmi

Ukrajina uvažuje o tom, že si znovu pořídí jaderné zbraně, pokud se nestane členem paktu NATO. Minulý týden to v německé rozhlasové stanici Deutschlandfunk řekl ukrajinský velvyslanec v Berlíně Andrij Melnyk.

»Buď budeme součástí aliance jako NATO a budeme se podílet na tom, že bude Evropa silnější… nebo nám nezbude než se vyzbrojit sami,« řekl Melnyk. Kyjev by podle něho uvažoval i o atomových zbraních… V rámci tzv. budapešťského memoranda z roku 1994 se Ukrajina přitom zavázala vzdát se jaderných zbraní výměnou za záruky územní celistvosti ze strany Západu a Ruska. Ukrajina léta usiluje o členství v NATO, čehož podle agentury DPA v blízké době pravděpodobně nedosáhne, není ekonomicky ani jinak připravena.

Kyjev své vydírání svádí na to, že soustřeďování ruských vojsk u hranic s Ukrajinou znamená riziko ruské ozbrojené agrese, Moskva se ale logicky brání, že jen chrání svou bezpečnost.

Macron lže o invazi

A jak na takové vydírání reaguje Západ? Francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru s americkou televizí CBS uvedl, že mezinárodní společenství musí Rusku vytyčit nepřekročitelné linie. Macron zdůraznil, že by upřednostňoval s Ruskem otevřený dialog, ale že při jakémkoli údajném nepřijatelném jednání ze strany Moskvy je zapotřebí přijmout protiruské sankce. »Myslím, že s Ruskem musíme definovat nepřekročitelné linie,« řekl skutečně doslova nepřátelsky Macron. Francouzský prezident také sdělil, že mezinárodní společenství podle něj k Rusku přistupovalo s naivitou. »Myslím, že to, co se stalo před pár lety, když byla podniknuta invaze na Ukrajinu, nebylo selhání diplomacie, ale selhání naší kolektivní důvěryhodnosti,« řekl šéf Elysejského paláce ještě před podezřelým náhlým obviněním v kauze Vrbětice. Nečinnost podle něj Putina povzbudila.

Vyhošťování diplomatů

Ruské ministerstvo zahraničí v sobotu rozhodlo o vyhoštění ukrajinského konzula Oleksandra Sosoňuka v Petrohradě kvůli aktivitám neslučitelným s diplomatickým postavením. Diplomata v pátek krátce zadržela ruská tajná služba FSB, napsala agentura Reuters s odvoláním na ukrajinské ministerstvo zahraničí. Ukrajina v reakci oznámila, že také vyhostí jednoho ruského diplomata.

Agentura Interfax citovala tvrzení FSB, že se ukrajinský konzul snažil získat tajné informace z databází ruských bezpečnostních orgánů. Ruské zamini rozhodlo, že ukrajinský diplomat musí opustit zemi do středy.

Napětí panuje také mezi Spojenými státy a Ruskem. Ve čtvrtek administrativa Joe Bidena ohlásila nové sankce proti Rusku a vyhoštění deseti ruských diplomatů. Moskva v pátek ohlásila odvetné opatření, jež spočívá ve vyhoštění deseti amerických diplomatů. Spojené státy tvrdí, že sankce jsou odvetou za ruské vměšování do voleb a hackerské útoky na sítě amerických úřadů a firem. Moskva to odmítá.

Rusko si mezitím vyhošťuje diplomaty i s Polskem, v sobotu pak došlo na kauzu Vrbětice, která povede k velkým diplomatickým rošádám i s ČR.

Lodě do Černého moře

Dvě ruské vojenské lodě spolu s dalšími 15 menšími plavidly v sobotu propluly přes Bospor do Černého moře. Lodě slouží k vylodění vojáků na pobřeží a jejich podpoře, uvedla agentura Reuters. Podle ČTK se v blízké době očekává do Černého moře proplutí dalších dvou ruských vojenských lodí.

Vstup dvou bojových lodí do Černého moře plánovaly minulý týden podle Ankary i USA, ale nakonec lodě přes Bospor nepropluly. Místo nich to ovšem v květnu hodlají učinit Britové. Poslat hodlají dvě válečné lodě, aby tak demonstrovaly solidaritu s Kyjevem a spojenci z útočného vojenského paktu NATO v regionu. Informoval o tom list The Sunday Times, který se odvolává na zdroje z námořnictva.

Moskva vyhlásila zákaz plutí zahraničních bojových a »dalších druhů státních« lodí ve vodách poblíž Krymského poloostrova.

