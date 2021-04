KS Ukrajiny k situaci na Donbase

Komunistická strana Ukrajiny (KPU) vydala minulý týden stanovisko k současné situaci na Donbase:

Události na Donbase jsou vnitřním konfliktem vytvořeným reakčními silami, které se dostaly k moci v důsledku ozbrojeného převratu v únoru 2014, když na Ukrajině zřídily režim oligarcho-nacistické diktatury. Je to občanská válka, kterou se současný režim za politické a finanční podpory Washingtonu a Bruselu všemi silami snaží převést na mezistátní úroveň, v podobě války Ukrajiny s Ruskem.

Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Občanská válka na Donbasu probíhá už sedm let (14. dubna 2014 bylo vydáno neústavní a nelegální nařízení prezidenta Turčynova o začátku antiteroristické operace (ATO)) a za tu dobu vedla k mnoha tisícům lidských obětí a zničila více než 20 % průmyslového potenciálu. Vytvořeny byly tzv. dobrobaty (dobrovolné bataliony z řad ultrapravicových neonacistických bojovníků Majdanu), jejichž úkolem bylo prolít krev a ospravedlnit utvoření regulérní armády proti občanům země.

V této válce Ukrajina a její loutkový režim profašistického typu disponují mezinárodním kapitálem a reakčními kruhy USA a NATO na své straně - pozvedávajícími hlavu eurofašismu v útoku proti Rusku, ve snaze posouvat své zájmy do hloubky euroasijského kontinentu, aby obsadily přírodní zdroje a zásoby, a zničily konkurenci.

Jmenovitě současné zostření konfliktu na Donbase je bezprostředně svázané s touhou USA zarazit Nord Stream 2 a zabezpečit svou energetickou kontrolu nad Evropou. Hledá se příčina, kvůli které bude možno Rusko označit za »světové zlo«, vyhodit ho ze všech mezinárodních organizací včetně OSN a zajistit si tak svou hegemonii na většině planety. Mimo to je to způsob, jak nasměrovat domácí protesty v USA a EU na vnější obrysy a ospravedlnit militarizaci politiky a ekonomiky na úkor sociálních výdobytků posledních let.

Pro vládnoucí režim na Ukrajině, režim kolaborantů, je zostření na Donbase možnost, jak svést na válku katastrofický propad ekonomiky, protilidové reformy, propad vakcinace a neschopnost se postavit epidemii. Také je to možnost omluvit represe proti vlastním občanům, omluvit válkou takové diktátorské zákony jako zákon o dekomunizaci, o trestní odpovědnosti za propagandu »ruského světa«, jazykový zákon připravující lidi o práva používat rodný jazyk, ruský jazyk, který na Ukrajině používají miliony obyvatel ve všech sférách společenského a veřejného života. V neposlední řadě jde i zákony určené k segregaci občanů dle etnického a konfesního základu, ale i zákony rozdělující lidi na kasty, přičemž pro kastu »patriotů« fungují specifická práva osvobozující je od zodpovědnosti za mučení a zabíjení!

Odsud se berou i provokativní žádosti o neodvratný vpád a válečné provokace režimu na tradiční linii, ostřelování obydlených osad a diverze.

Jediným způsobem, jak uhasit konflikt, skončit občanskou válku a nedopustit její rozšíření na celé území Ukrajiny a za její hranice, a nedat tak možnost, aby konflikt přerostl ve 3. světovou válku, je nedotknutelné naplnění Minských dohod.

Překlad (rj)