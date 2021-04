Stihne ostravský památník podobný osud jako pomník maršála Koněva v Praze?

Když se vysloví jméno Miloš Axman, většině z nás se nikdo známý nevybaví. Pokud k jménu přidáme, že byl v 60. a 70. letech minulého století rektorem Akademie výtvarných umění, někteří z nás začnou mít i určité povědomí, o koho by se mohlo jednat. A když ještě dodám, že se jedná o sochaře a autora, mimo jiné, také »Památníku budování socialismu/Komunisté«, který se nachází nedaleko Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, mají zejména mnozí Ostravané už jasno.

Možná právě kvůli své poloze v blízkosti centra nejlidnatějšího ostravského obvodu se toto sousoší, představující úspěchy socialismu, které autor vyjádřil – a nyní cituji sochaře a pedagoga Pavla Karouse: »vesmírnou družicí, štěpením jádra atomu, drapérií praporu a třemi figurami reprezentujícími pracující inteligenci a zemědělské a průmyslové rolníky«, stalo předmětem diskuse nejen na sociálních sítích, ale také na 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih dne 11. 3. 2021.

Co na památníku, který je již od roku 1977 umístěn na prostranství nedaleko křižovatky ulic Plzeňská a Horní, vlastně vadí? Ústy Radima Ivana, předsedy klubu zastupitelů ODS městské části Ostrava-Jih, cituji: »byl Miloš Axman komunistický sráč«. Neméně »zajímavý« pohled nabízí také místostarosta obvodu pro strategický rozvoj Jan Dohnal (rovněž za ODS), který na svém facebookovém profilu zveřejnil následující, cituji: »Znáte tu rozpadající se plochu proti radnici na Jihu? Tu plochu, kde chátrá sousoší ‚Komunisté-Památník socialismu‘? Tato nevzhledná plocha by mohla projít proměnou. Chceme celý pozemek prodat, zelenou nám dává i magistrát města!« a o kus dál dodává: »Co socha? No, i když bych ji nejraději vyhodil, tak zůstane.«

Tolik ke komentářům vládnoucích sil koalice ODS, ANO 2011 a Ostravak předmětné městské části, na jejichž závěry upozorňuje na svém facebookovém profilu i poslanec PČR za KSČM Leo Luzar.

A jsme, jak říkají právníci, u merita věci. Opravdu zůstane? Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání vydalo souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky o celkové výměře 10 076 m2, kde se památník nachází, za minimální nabízenou cenu 1500 Kč/m2 s tím, že cituji: »Investor zapracuje umělecké dílo ‚Památník budování socialismu/Komunisté‘ jako součást projektu nebo souboru objektů občanské vybavenosti, případně navrhne jeho přemístění na vhodnější místo.«

Rekonstrukce sousoší stejně jako podstavce, na kterém se nachází, ve výši dvou milionů korun byla plánována již v roce 2016 a opravu bezpochyby potřebuje. Nicméně za minulého vedení městské části měl památník po úpravách zůstat na svém místě a měl být k němu zbudován i přístupový chodník.

Jaký bude další osud místa se sousoším autora, který se osobně znal i s Janem Opletalem, studentem lékařské fakulty, jenž byl smrtelně raněn během protinacistické demonstrace v roce 1939, bude nezbytné velmi důsledně sledovat, aby památník nestihl podobný osud jako pomník maršála Koněva na náměstí Interbrigády v Praze!

Petr HAVRÁNEK, kandidát za KSČM pro volby do PS PČR

FOTO – (za)