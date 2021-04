Demo-opozice k smíchu aneb O důvěře vlády

Premiér Babiš nasadil tvář »spokojeného strýca«, kterému už je to celkem fuk. Chtělo by se říci: má vyděláno. Komunisté podpořili, co potřeboval, on své slovo, na kterém tak velmi lpí, nedodržel, a to takřka v ničem, a je hotovo. Dále je mu to vlastně jedno… Tedy tolik, co se dá vyčíst z tváře, obličeje a gest. Svým způsobem má pravdu a nebýt propadající se důvěry a podpory možných voličů ANO, je vše OK. Ztichla i hysterická média, neboť COVID statistika je den ode dne lepší.

A že Babiš nedodržel slovo podepsané, a dokonce stvrzené rukou. (Vždyť »mezi námi obchodníky stačí, když si plácnem, a platí to, ne?« Vzpomínáš čtenáři na tato Babišova slova?) No tak asi jak u koho a jak kdy.

My komunisté jsme stáli po volbách před zapeklitou věcí: podpořit, nepodpořit, tuto vládu (jak se chybně říká toleranční patent. Ten je totiž obsahově z historie o zcela o něčem jiném, a jen polovzdělanci toto slovní spojení používají v souvislosti se Smlouvou o toleranci vlády).

Jsem přesvědčen, i když nadcházející volby nedopadnou pro nás zcela dobře, že to nebyl krok chybný. Historie nezná kdyby. Avšak v lepším případě chaos, jakési bezvládí, kupčení s hlasy, by v případě naší nepodpory vládě zcela jistě nastaly (nikoliv poprvé a nikoliv naposled).

Za ohromnou výhodu považuji, jak Babiš musel ukázat alespoň kus své opravdové tváře - totiž tváře handlíře. A pravicové strany včetně SPD jakbysmet. A vynikající schopnost, jak své lidi vyzdvihnout, tu nečekaně zatratil, neboť jejich užitná hodnota pro něj (Babiše, ale i Hamáčka a další) se vyčerpala. A jaké maléry dovede zaměstnat - podívejme se jen na případ pánů Faltýnka (kolikátý už), A. Vojtěcha, M. Hniličky, Jurečky, Kalouska… Tu pivko na ulici v době karantény, tu opisování prací…

A co je ještě nutno připsat panu premiérovi k dobru – jeho »píár«. Vím o několika lékařích a poslancích, kteří, když se rozsvítí červená, změní se k nepoznání a vyprávějí o zásluhách až běda… i nůžky se najdou na střihnutí pásky. Naposledy nám takový obrázek poskytla reportáž z otevírání velkoočkovacího centra. Chybělo a chybí jediné - VAKCÍNY. Ale pan premiér je slíbil, jeho slovo platí!

Tak si, občané, počkejte, a vy – lékaři - vysvětlujte. Hořká, až tragická parodie. A o to víc, že za rok předsedáme spolku zvanému EU. Minulé předsednictví jsem slíbil, že »to Evropě osladíme«. Zatím to sladí Evropa nám. Jak se říká, solidarita i bez namáčení…

Komunisté dosáhli v rámci konstelace této vlády a míry její »charakternosti«, myslím, maximum. Nepodpora Babišovi mohla přinést větší katastrofu pro občany i pro stranu – o tom jsem hluboce přesvědčen.

Jiří MAŠTÁLKA