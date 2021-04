Ruská stopa

V únoru letošního roku vyhostily ruské diplomaty Švédsko, Polsko a Německo poté, co jejich diplomaté organizovali a účastnili se demonstrací na podporu pana Navalného, odsouzeného pro defraudace. V březnu vyhostila ruské diplomaty Itálie poté, když jim donesl krabici dokumentů o NATO kapitán italského námořnictva.

Další podobné aktivity se dějí ve více státech Evropy. Do toho přijde teď v dubnu jako blesk z čistého nebe náhlé odhalení příčiny výbuchu skladů ve Vrběticích a vyhoštění osmnácti ruských diplomatů. Odložme protiruskou hysterii a podívejme se na fakta.

Údajní agenti dopředu ohlásili Vrbětice jako cíl své cesty. Objednali se tam e-mailem a prokázali se jinými pasy, než na jaké přicestovali do republiky. Podle jejich fotek vlastně celá kauza vznikla. Dva zájemci o návštěvu poslali pasy Vojenskému technickému ústavu, aby získali povolení k návštěvě areálu. Podle vysoce postaveného zdroje novinářů nemá policie neprůstřelné důkazy o tom, že se Rusové do areálu dostavili.

Podle podezření našich tajných služeb měli dát do skladů výbušné zařízení, které pracovníci skladů spustili. Při výbuchu letadla PanAm v Lockerbie se našly stopy terorismu i po pádu z desetikilometrové výšky. Při důkladném vyšetřování výbuchů a vzdálenosti vybuchlé munice cca 800 metrů od areálu, se nenašlo nic, co by něco takového dokazovalo. Našel se pouze domácí bordel při fungování skladů i chaotických předpisů.

Přijde vám normální, že by agenti elitní jednotky ruské tajné služby postupovali takhle blbě? Jen tak mimochodem ukáže vrbětický příběh fakt, že naše zbraně a střelivo jdou prapodivnými cestami do rukou proamerických teroristických skupin a bojůvek ať už v Sýrii nebo na Ukrajině. Řeší tohle někdo?

Reakce vlády ČR je pochopitelná. Premiér i vicepremiér chrání především sami sebe. Půl roku před volbami si nemůžou dovolit nařčení, že nekonali. Tím spíš, když informace o ruském vlivu na výbuch ve Vrběticích dostal nyní už bývalý ministr zahraničí Petříček týden předem. Jak? Jednoduše, v Čechách se nic neutají. Stále v české kotlině platí, že informace jsou největší zbraní. Že by informace o podezření českých tajných služeb prosákla do médií těsně před koncem volební kampaně, je jasné jako facka. Pravicová opozice jede svou tradiční protiruskou rétoriku. Připomíná spíš kolovrátek, kterému Babiš a Hamáček vzali vítr z plachet.

Nevšiml jsem si, že by naši zapřisáhlí bojovníci za lidská práva a evropské hodnoty nějak protestovali proti vraždám opozičních novinářů například v Saúdské Arábii. Korunní princ Saúdské Arábie nechal rozpustit v kyselině a pak spálit v krbu rezidence velvyslance v Turecku nešťastníka, který o něm psal kritické články. To ruští čučkaři tady běhají po celé Evropě a nikoho se jim nedaří otrávit až k smrti. Mimochodem se opakovaně měli pokusit otrávit bulharského obchodníka s vrbětickým zbožím. Dopředu se ohlásí k návštěvě skladů, které chtějí vyhodit do povětří. Přitom do areálu mohli vlézt dírami v plotě. Ospalá ostraha bezpečnostní agentury na vrátnici by o nich neměla ani tušení. Najala ruská tajná služba GRU na akce v Evropě snad Mr. Beana?

Situace jednoznačně souvisí s americkou hysterií kolem výstavby plynovodu Nord Stream 2 na dně Baltského moře a s českým žhavým jaderným tendrem. Peníze a boj o vliv hýbou světem. Proto se žhaví východ Ukrajiny, proto se to tady hemží agenty, proto se z nepřímých důkazů poskládá výbušná směs. Komu to celé vyhovuje, není těžké si domyslet.

Zdeněk MILATA, zastupitel města Milovice