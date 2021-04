Agenti

Prý, pochválil naše nejvyšší státní představitele šéf naší přední zpravodajské služby plukovník Michal Koudelka, se zachovali jako představitelé »hrdé země«. Je ovšem divné, že podřízený pracovník, i když ředitel CIA, pardon BIS, děkuje veřejně vládním činitelům, jako by oni byli podřízení a potřebovali pochvalu za dobře vykonaný čin. Co z toho vyplývá? Jen mnoho dalších otázek. Zkusme si některé položit.

Začněme zdánlivě zdaleka. Pokusem zavraždit bývalého ruského agenta novičokem, protože podle našich zpravodajců jsou zde souvislosti. Prostě dva ruští příslušníci GRU, když neměli co dělat, si odskočili do České republiky, na cestě k onomu agentovi, či naopak od něho, si u nás hráli s výbušninou. Jak je možné, že onen bývalý agent Skripal a jeho dcera útok přežili, když podle našich odborníků na podobné zbraně takový útok, pokud by se opravdu uskutečnil a pokud vražednou látkou byl novičok, nelze přežít? A proč by ruská zpravodajská služba chtěla odstranit právě Skripala, když ho před tím měla v rukou a vyměnila ho, protože už ho nepotřebovala? Nemohl nic tudíž prozradit, co by Rusko mohlo poškodit. Byla by to zbytečná akce.

Pak (nebo před tím) oba agenti courali po Evropě a zastavili se také na Moravě, pronikli do areálu skladiště s uskladněnými zbraněmi, granáty, náboji a jiným materiálem, který byl určen pro převoz do Bulharska, aby odtud směřoval někam do Sýrie, nebo, jak v první informaci nám sdělili představitelé vlády, na Ukrajinu. Zřejmě podle vzoru nesmrtelného Bonda se dostali dovnitř a za použití »Rumburakova pláště neviditelnosti« rychle zmizeli, aniž by zanechali na místě nějakou stopu. Byli důkladní, když i některé ze stop byly objeveny až po šesti letech.

A dále. Proč informace byly sděleny národu až v těchto dnech, před Hamáčkovou cestou do Moskvy? Souvislost mezi dostavbou Dukovan se přímo nabízí. Ale nejde jen o Dukovany. Jde o ruskou vakcínu Sputnik V, která by mohla z trhu vytlačit americké a další západní globalizované firmy. I v tomto případě jde o miliardy. A za to stojí leccos udělat, když se před časem nepovedl trik s novičokem a otrávením jednoho starosty. Půjde i o dostavbu plynovodu Nord Stream 2. Nepochybuji totiž o tom, že poslušní čeští politici problém Vrbětic rozšíří na celé společenství a »bezpečnostního rizika« se bude zřejmě bát už i Merkelová a Macron. Americkému dražšímu plynu by tak cesta byla umetena.

Ve hře je pochopitelně i rozmístění ruských vojsk na hranicích Ukrajiny. Vše z ukrajinské strany bylo totiž za moudré spolupráce odjinud připraveno na masívní útok na Luhansk a Doněck. Rusko záměr zjistilo a pro jistotu zabezpečilo své hranice a je připraveno, jak řekl Putin, v případě potřeby pomoci svým rusky mluvícím přátelům. To jistě muselo naštvat. Proto tolik hluku kolem výbuchu ve Vrběticích. Vše totiž souvisí se vším. Nyní žádná vláda si nedovolí poskytnout možnost dostavby JED Rosatomem a ani koupit ruskou vakcínu. Úkol byl splněn. Plukovník Koudelka může dnes očekávat ještě vyšší americké vyznamenání. Myslím, že to nebude ani dlouho trvat.

Jaroslav KOJZAR