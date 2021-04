Je tráva modrá a nebe zelené?

Původně jsem chtěl ve svém tradičním úterním sloupku čistě navázat na páteční publicistický otvírák týkající se skandálního rozhodnutí UEFA směrem k zápasu Glasgow Rangers – Slavia Praha, a to kritikou britské veřejnosti (odborné i laické), která prostě tak nějak automaticky uvěřila »rasistickému« obvinění jednoho (resp. s odstupem času dvou) hráče tmavé pleti vůči slávistickému shooterovi Ondřeji Kúdelovi. Anžto od té doby se celá ostrovní monarchie rozhodla udělat z klubu z pražských Vršovic rasisty a vůbec přitom neřešila otázku příčiny a následku, tj. násilnického brutálního nefotbalu v podání skotského elitního klubu - dílem proto, že většina těch, kteří na základě zmiňovaného obvinění měli okamžitě jasno, ten zápas ani neviděla a britská média »výkon« Rangers FC z taktických důvodů nepřipomínala. Stejně jako ne Kamarovu (zmiňovaný »ublížený« žalobníček) boxerskou odplatu v tunelu stadionu v Glasgowě po utkání…

Možná že zápas nesledovala ani waleská hvězda Gareth Bale, kterážto Kúdelu cíleně (v rámci svaté pomsty) zranila v následné kvalifikaci MS Wales – ČR. Mimochodem, FIFA podle všeho s dodatečným »ohodnocením« Baleova zákeřného faulu (na hřišti tureckým rozhodčím nepotrestaného) zatím nepřišla. Na co čeká?!

Avšak pak přišla zatím poslední sobota a po více než šesti letech náhlé obvinění dvou ruských agentů z podílu na výbuších ve Vrběticích. Ne, nebojte, nebudu se přidávat ke komentátorům této podivuhodné kauzy, která přišla tak nějak na objednávku v časech, kdy se další protiruský úder komusi hodil jako sůl (nejlépe to ostatně shrnula už Kateřina Konečná na svém oficiálním facebookovém profilu), ale nemohu se nezastavit u automatické reakce většiny české veřejnosti (odborné i laické). Je to jako přes kopírák s výše zmíněnou ostrovní fotbalovou dvojitou »zápletkou«. Zatímco v Británii si hrají na velké odpůrce rasismu a nijak neřeší paralelní rasisticky zabarvené obavy předních členů panovnického rodu z toho, jak moc tmavá budou dítka prince Harryho a jeho ženy Meghan, u nás se zase skoro všichni rozhodli z hodiny na hodinu bránit »suverenitu« České republiky před prý teroristickým (nebo dokonce válečným) útokem Ruské federace, aniž by si všechny postupně se objevující okolnosti případu vyslechli, počkali si na vyjádření obou stran, aniž by si sečetli jedna plus jedna, vzali v úvahu (ne)logické souvislosti a až teprve pak začali soudit. Ne. Většina národa, tj. i ti, kteří doteď Babišovi ani Hamáčkovi nevěřili ani nos mezi očima, najednou má jasno, že tráva je modrá a nebe zelené. Říkali to přece v televizi, tak to musí být pravda…

Roman JANOUCH