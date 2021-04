Marine Le Penová. FOTO - Wikimedia commons

Opakování volebního souboje

Rok před prvním kolem prezidentských voleb ve Francii všechny scénáře slibují postup do druhého kola nynějšímu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi a vůdkyni krajní pravice Marine Le Penové, uvedl list Le Journal du Dimanche (JDD) s odvoláním na průzkum, který pro JDD a Sud Radio podnikla agentura Ifop-Fiducial.

V politických debatách ustavičně zaznívá, že Francouzi si nepřejí, aby se opakoval duel Macrona a Le Penové z předchozích voleb, připomněl nedělník. Ale průzkum ukazuje stejný obrázek bojiště ovládnutého finalisty roku 2017 a všechny hypotézy, otestované v průzkumu, slibují na příští rok odvetu. Žádná jiná konfigurace, než duel Macron-Le Penová, se na základě získaných údajů nezdá pravděpodobnější. Ale Macronova převaha už není tak jednoznačná, jak tomu bylo v průzkumu z loňského října. Zástupci Ifop to vysvětlují i potížemi plynoucími pro stávající hlavu státu z dopadů nynější pandemie. »Ve skutečnosti se základy macronismu drolí: během šesti měsíců prezidentův volební potenciál zeslábl o čtyři procentní body u zaměstnanců soukromého sektoru a o 12 procentních bodů u vedoucích pracovníků a svobodných povolání. Ještě znepokojivější je ztráta deseti procentních bodů mezi voliči, kteří pro něj hlasovali v roce 2017 (ze 72 na 62 %),« upozornil list a dodal, že pokud se chce Macron vůbec kvalifikovat do druhého kola, musí si dát pozor, aby si svůj politický kapitál uchoval.

Dvě Francie

Voličstvo Le Penové, odhadnuté na 25 až 27 %, nikdy nebylo tak vzdálené voličům Macrona. »Zápas mezi Macronem a Le Penovou je také sociálním a demografickým soubojem,« diagnostikuje Frédéric Dabi z Ifos. Jako by podle něj existovaly dvě Francie, které se nepřekrývají, jakkoli v minulosti se vyskytovali šéfové volící levici a zaměstnanci hlasující pro pravici. Nyní pro Macrona nejvíce hlasují věkové kategorie mezi 18 až 24 lety a ve věku nad 65 let (3 %), zatímco pro Le Penovou nejvíce hlasují lidé ve věku mezi 25 až 34 lety a ze skupiny mezi 50 až 65 lety, což jsou generace nejvíce zasažené krizí a hledáním práce. Le Penová má také silné pozice mezi zaměstnanci a lidmi s nižším vzděláním. U Macrona je tomu úplně naopak.

I přes silnou dynamiku by kandidátka krajní pravice měla podle průzkumu opět zůstat před branami Elysejského paláce: se 46 % hlasů by prohrála druhé kolo proti Macronovi s přízní 54 % voličů.

Pokud by se volby konaly právě teď, pravice by utrpěla další fiasko: žádný z jejích možných kandidátů by se podle průzkumu neprobojoval do finále: ani Xavier Bertrand, ani Valérie Pécresseová a ještě méně Laurent Wauquiez nebo Bruno Retailleau, dodal nedělník.

Nicméně nejen Macron, ale i Bertrand a Pécresseová by dokázali Le Penovou porazit, kdyby se do druhého kola dostali. Bývalý levicový kandidát na prezidenta Jean-Luc Mélenchon či »zelený« Yannick Jadot by naopak s Le Penovou prohráli a pařížská socialistická starostka Anne Hidalgová by remizovala, poznamenal pravicový list Le Figaro.

