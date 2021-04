Ilustrační FOTO - Pixabay

Státní dluh šplhá k metě 2,5 bilionu

Státní dluh stoupl v prvním čtvrtletí o 370,2 miliardy korun na 2,42 bilionu Kč. Informovalo o tom ministerstvo financí (MF). Za růstem dluhu je především vydávání státních dluhopisů ministerstvem financí s cílem zajistit splátky dluhopisů a pokrýt letošní schodek státního rozpočtu.

Sněmovna zvýšila schodek v únoru kvůli dopadům šíření koronaviru a daňových změn z 320 na 500 mld. Kč.

Ministerstvo v 1. čtvrtletí prodalo na domácím finančním trhu státní dluhopisy za 231,8 mld. Kč - plně tak pokrylo korunové splátky státního dluhu v letošním roce za 172,4 mld. Kč a zároveň částečně předfinancovalo letošní schodek státního rozpočtu. Schodek MF v 1. čtvrtletí částečně pokrylo prodejem dluhopisů za 59,4 mld. Kč a krátkodobými rezervními operacemi na peněžním trhu za 145,9 mld. Kč.

Ministerstvo zároveň zopakovalo, že pohyb výše dluhu v průběhu jednotlivých čtvrtletí je běžný jev způsobený zejména nesouladem rozložení většího množství aukčních dnů proti několika splátkám státních dluhopisů v průběhu roku. Podle MF to samo o sobě nevypovídá o trendu zadlužování země. »Ministerstvo financí průběžně reaguje na situaci na finančních trzích a společně s efektivním řízením státního dluhu a disponibilní likvidity státní poklady předpokládá, že celková výše zadlužení na konci roku nepřekročí stav vykázaný k 31. březnu 2021,« uvedl úřad.

Podle materiálu MF z konce března »Státní rozpočet v kostce« by státní dluh měl letos překonat hranici 2,5 bil. Kč. Během let 2021 až 2023 by pak měl stoupnout zhruba o jeden bilion korun.

Na financování státního dluhu bude letos MF potřebovat 728,4 mld. Kč. To je o 182,1 mld. více, než úřad původně plánoval v prosincové »Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2021«.

(ici)