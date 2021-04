Koho si nevážím

Jaroslav Kojzar v článku Nad tématy Českých lvů (Haló noviny, 16. března 2021) výstižně popsal skutečnost, že i po 30 letech majetkového převratu se téměř výhradně tvoří filmová díla s negativním pohledem na předlistopadovou minulost. Plně s ním souhlasím. Při budování sociálně spravedlivější společnosti se kritické filmy k nedostatkům či chybám režimu točily již po roce 1960, čili zhruba po 15 letech. Soudobí autoři nemají ani po dvojnásobně delším čase odvahu zkritizovat nešvary skvělého kapitalismu, přičemž taková díla by dnes jistě nešla do trezoru.

V éře budování socialistické společnosti patřili umělci mezi elitu, inteligenci. Byli obdivováni i ceněni za uvážlivá slova, moudré názory. Jejich osobní nezdary, poklesky, problémy nebyly pitvány bulvárem. Byly přijímány shovívavě, s pochopením.

Dnes umělci sami sebe »odhalují« ve snaze co nejvíce na sebe upozornit. Hérostratos podpálil chrám, páni umělci očerňují, házejí bláto, plivají na svůj život, práci, vyznamenání do roku 1989. Chtějí se tak zavděčit dnešním »vládcům«. Ale lidi čekají od nich umění, ne politiku, ne nenávist.

Scenáristů, režisérů, herců současnosti si až na ojedinělé výjimky nevážím. Obecně mnoho z nich je mistrem ve svém oboru, ale jejich postoje nebo angažovanost jsou mimo jejich profesi na hony vzdáleny mému přesvědčení. Jistě, je na ně více vidět. Přesto si kladu otázku, zda se najde jiné zaměstnání, kde by bylo tak vysoké procento bojovníků proti prezidentovi, proti premiérovi, proti komunistům, proti socialismu, proti Rusku, proti Číně. Vezmu-li to z druhé strany, kde se najde tolik příchylných k Havlovi, penězům, k USA, Západu, ke šlechtě, k církvi? Mohu to i v příkladech prezentovat.

Herci jako protagonisté převratu

Za socialismu výborní herci se už v listopadu 1989 projevili jako protagonisté převratu. Národní umělec Martin Růžek křičel z tribuny, až mu naskakovaly žíly na krku. Navázali na studenty a rozjeli se po republice lidem »otevírat oči«. K nám na tehdejší severní Moravu jela Eliška Balzerová. Pamatuji si živelně nenávistná vystoupení kvalitní herečky Věry Galatíkové (kupodivu její manžel Ladislav Frej se tak extrémně neprojevoval). Ondřej Vetchý je rovněž skvělý herec, ovšem je militantní antikomunista. Hrdinsky to dokázal poléváním červené barvy na budovu ÚV KSČM. Máme zde desítky hereckých hrdinů ex post, kteří se chlubí tím, co vše si za minulého režimu dovolili, např. Josef Dvořák k důstojníkům během vojenské služby. Zdeněk Svěrák je ještě šířeji výrazná umělecká osobnost, avšak za jeho občanské postoje si jej také nemohu vážit.

Vrátím se ještě krátce k prezidentu Václavu Havlovi. Nikdy bych ho nevolil. Často jsem jeho skutky kritizoval, ovšem byl demokraticky zvolen. Proto ho nikdy veřejně neurážím, stejně tak okruh mých přátel. To někteří herci či režiséři si servítky před ústa směrem k prezidentu Miloši Zemanovi častokrát nedávali, např. z tribun Milionu chvilek nebo u jiných příležitostí na veřejnosti, mnohdy i v programech jim spřízněné České televize.

Vyskytují se taktéž režiséři, kterých si necením za vytvořená díla ani za občanské postoje. Takovými typy jsou paní Olga Sommerová a pan Jan Hřebejk, který dokázal prohlásit o našich občanech: »Hnědá a rudá prasata táhla lháře a demagogy na Hrad...«

Z dalších režisérů musím jmenovat Jiřího Menzela. Svojí vynikající tvorbou patří mezi nejlepší režiséry nejen československé kinematografie, ale zařadil se mezi velikány evropského i světového filmu. Leč jeho některé postoje či výroky ho výrazně ponižují, zvláště ten, který pronesl před prezidentskými volbami: »Volím Schwarzenberga, protože je šlechtic. Ti ostatní vedle něj jsou potomci nevolníků, lidí, kteří mají zbabělou povahu.« Degradoval tím miliony našich spoluobčanů. Angažovanost v předvolebních kampaních byla rovněž nejednou přes čáru. Jistě si pamatujeme Marthu Issovou a Jiřího Mádla s citací: »Přemluv bábu, přemluv dědu...«, aby nevolili levici.

Nezasloužený kult herce

Mám za to, že se v dnešní době také vytváří nezasloužený »kult herce«. Uvedu příklady. Málokterý televizní pořad se neobejde bez herců, ani takový, kde jejich účast není nutná. V Magazínu TV Haló novin jsou na titulní straně jen herci (magazín je o televizní programové nabídce a je vyráběn dodavatelsky; redakce Haló novin nemá na obsah vliv – pozn. red.). V sobotním Magazínu TV deníku Právo jsou rozhovory převážně s herci a články o hercích, až si v dopisech na to čtenáři stěžují. Jako by neexistovaly jiné profese, které si pozornost zaslouží.

Karel Šíp po léta dělá kvalitně pořad Všechnopárty. Rozhodl se, že tam nebude zvát politiky. Budiž, proč však je pravidlem, že mezi třemi hosty jsou jeden nebo dva herci? Samotný scénář předávání Českých lvů ve stylu amerických Oscarů mi taktéž nepřipadá osobitý. Spíše vyjadřuje naši českou »hru na velkolepost«.

Domnívám se, že závěrem je namístě uvést i pozitivní příklady. Mezi převahou těch bezcharakterních či málo charakterních si velmi vážím Jiřiny Švorcové, Karla Gotta, Jiřiny Bohdalové, Zdeňka Trošky, Jany Hlaváčové, Luďka Munzara.

»Můj strýček« s paradoxy

Asi před dvěma měsíci vysílala ČT film Můj strýček Archimedes. Byl natočen přesně s tím záměrem, jak o něm psal Jaroslav Kojzar v Haló novinách, čili maximálně poškodit prvá léta budování lidově demokratického státu s důrazem na soustavně omílaná pochybení 50. let. V hlavní roli Miroslav Donutil a Ondřej Vetchý. Film měl několik pozoruhodných paradoxů. Tím prvým bylo to, že »komunistobijec« Ondřej V. hraje řeckého přesvědčeného komunistu. Tím dalším je osoba scenáristy a režiséra filmu George Agathonikiadise. Film pojednává o začlenění rodin řeckých komunistů do naší společnosti po prohrané občanské válce v Řecku. V několika minutách dokáže zobrazit vyšetřovatele StB (herec Dvořák) přesně v metodách gestapa, postih živnostníka i postih Žida podobně jako za německé okupace. Solidární k Řekům je více rodina bezpartijního M. Donutila než sami budovatelsky nadšení komunisté.

Nereálný je přesun vlakem hlavního českého protagonisty až do pravicí ovládaného Řecka k matce řeckého komunisty, která s ním česko-řecky komunikuje. Řečtina je pro nás věru těžký jazyk. Film může mít nadsázku, může něco ubrat, něco přidat. Avšak režiséra Agathonikiadise řadím k těm, kterých si nevážím. Je přítelem Miroslava Donutila. Pro mě je zklamáním, což v následujících řádcích objasním.

První polovinu života jsem totiž prožil v Krnově spolu s tisíci řeckých občanů, kteří pro své komunistické či levicové přesvědčení byli solidárně umístění v tomto slezském městě. S mnohými mě pojilo přátelství, ideová spřízněnost. Můj otec Nikolaj, který bojoval v řadách Rudé armády, navázal soudružské přátelství s řeckým partyzánem Prokopisem, vlastně i obě rodiny se sblížily. Na gymnáziu jsem studoval s řeckými vrstevníky. Nejlepší studentkou třídy byla Řekyně Agnula Chadzu. K maturitě si dobrovolně přibrala další předměty. Belojanis Ovadias, Alexandros Veras vystudovali lékařství.

Rodina »Beloše« byla pozoruhodná. Na otci bylo znát válečné utrpení – jizvy. Bylo sympatické ho vídat, jak se vedl s paní Ovadia po městě. Jejich čtyři děti tvořily úžasnou hudební skupinu. Beloš, Aron, Dinos a skvělá zpěvačka Rachilis. Hráli na buzuki (řecký strunný brnkací nástroj – pozn. red.). Za doprovodu Beloše jsme se v jazyce anglickém naučili písně Beatles.

Mnozí Řekové byli i výbornými sportovci. Pro ČSSR byl »fotbalovým básníkem« Antonín Panenka, pro Severomoravský kraj byl takovým »básníkem« Vangelis Simichanidis. Uměl s míčem to, co umí Brazilci. Snad proto měl přezdívku Banán. Ačkoliv již dlouho žiji na jižní Moravě, pojí mě soudružské přátelství s jeho bratrem Stefanosem Simichanidisem, učitelem řečtiny.

Čas historií pohnul. Po politickém uvolnění v Řecku na přelomu 70. a 80. let se většina Řeků vrátila do své původní vlasti. Dětský lékař Beloš i gynekolog Alex se přestěhovali do Soluně. V Krnově zůstali jen ti ze smíšených manželství.

Moje poznání řeckých spoluobčanů ze života v naší zemi vůbec nekoresponduje s tím, jaké dílo vytvořil řecký režisér George Agathonikiadis. Svá sdělení zakončím otázkou. Jak může potomek levicových Řeků natočit tak pravicový film a přidat se k mainstreamu?

Miroslav ŠTĚPAŇUK