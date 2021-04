Rozhovor Haló novin s překladatelkou, novinářkou, spisovatelkou a badatelkou Janou Vrzalovou

V jiných zemích o hrdinech, jako byla Inka Bernášková, točí filmy

Jako novinářka jste krátce pracovala v redakci našeho listu, léta v deníku Právo a byla jste zástupkyní šéfredaktora časopisu Národní Osvobození. Též jste působila ve funkci tiskové mluvčí ČSBS, ale stále více času a pozornosti jste věnovala psaní knih. Jak jste zvládala souběh povinností redigovat materiály, hovořit za organizaci a současně myslet na děje svých knih?

Někdy to bylo dost náročné. Nicméně jako bývalá letitá »deníkářka« jsem zvyklá pracovat v podstatě neustále. Přesně plánovat čas, zbytečně nepromrhat ani minutu. Je to jen o organizaci dne. Psaní je posedlost. Ostatně, znáte to sama. Novinář zůstává novinářem bez ohledu na věk. Své pracovní návyky zpravidla neopouští ani jako důchodce. Mám obrovské štěstí, že se mi koníček stal povoláním. Takže, vrátím-li se k podstatě vaší otázky, s jistou dávkou nadsázky odpovídám: Nepracuji. Věnuji se své zálibě.

Jste autorkou literatury faktu, ostatně byla jste i několik let předsedkyní Klubu autorů literatury faktu (KALF). Protože publikujete příběhy zejména z doby druhé světové války, musím se zeptat, zdali vás témata, jež stále studujete, nezraňují. Kde a jak psychicky relaxujete?

Máte pravdu. Psychicky je tato práce hodně vyčerpávající. Než se pustím do samotného psaní, mnoho času věnuji vyhledávání faktů v archivech, jejich studiu, vyhodnocování, řazení... Abych příběh mohla zpracovat, musím jej prožít. Snažím se myslet jako jeho stěžejní hrdinové, vnímat atmosféru doby, v níž žili. Výhodou je, že za léta působení v Českém svazu bojovníků za svobodu jsem měla možnost navštívit bývalé koncentrační tábory s našimi politickými vězni i těmi, které zasáhl holocaust. S někdejšími příslušníky naší západní i východní armády jsem poznala místa bojů. Díky jejich vyprávění, díky tomu, že mi dali nahlédnout hluboko do svých srdcí a vzpomínek, se mi pracuje snadněji.

Samozřejmě, potřebuji také »vypnout«. A tak pro radost sobě i našim čtenářům s kamarádkou, spisovatelkou a psychoterapeutkou Zuzanou Peterovou »zapisujeme« humorná moudra našich psích dam. Mé německé ovčačky Fatty Z Daskonu a její anglické buldočice Lili Goldové. Těší nás, že ohlasy na jejich/naši první knížku jsou velice příznivé. Čtenáři si pochvalují, že jim v této složité době, spojené s pandemií, do životů vnášíme nadhled, smích a radost. To je pro nás obrovská poklona. Kromě toho s kamarády psovody relaxuji na cvičáku při výcviku našich čtyřnohých svěřenců.

Jana Vrzalová na křtu své knihy »Zasnoubena se smrtí« v roce 2017 v Praze. FOTO - autorka

Jaká ocenění jste získala za své knihy?

Mj. jsem laureátkou Ceny Miroslava Ivanova za publicistiku. Za knihu Zasnoubena se smrtí, věnovanou první české ženě popravené nacisty Ireně Bernáškové, rozené Preissigové, jsem obdržela hlavní cenu v mezinárodní literární soutěži E. E. Kische. Velice si vážím i ceny Český patriot, kterou mi udělila Asociace nositelů legionářských tradic za podporu národní hrdosti a paměti národa v kategorii publicistika. A také Pamětní medaile, jíž mne ocenil Památník Lidice, pro nějž jsem léta překládala a působila jako editorka knih.

Kterého z vašich překladů knih si ceníte nejvíce?

V dobách, kdy jsem se věnovala výlučně této práci, jsem přeložila na dvě desítky knih. Například pro léčitele, což, řečeno jazykem současníků, bylo dost »výživné«. Texty obsahovaly názvy řady bylin, jež jsem velice pracně dohledávala, konzultovala s odborníky, abych se nedopustila chyby a neuváděla nesmysly. Na kontě mám i paměti politiků, knihy z pera lékařů. Dokonce jsem ze staré ruštiny překládala modlitby pro pravoslavné věřící. Představovaly pořádně tvrdý oříšek. Na druhou stranu mi přinášely obrovské potěšení.

Je obtížné říct, které publikace si cením nejvíce. Ke všem jsem si musela vytvořit blízký vztah, jinak bych s nimi pracovat nedokázala. Zmíním ještě jednu. Jmenuje se Vojevůdci. Práce s tímto textem si vyžádala rok každodenní dřiny. Hemžila se jmény nejen ruskými, ukrajinskými, ale také německými, anglickými... Zeměpisnými názvy. Ruština je přepisuje v souladu se svou gramatikou. Musela jsem tedy prověřovat každičké jméno, každičký název města, vesnice, abych měla jistotu, že jsem je přeložila správně. Totéž se týkalo i zbraní. Má pracovna tehdy připomínala, mohu-li použít takový příměr, generální štáb. Po zemi rozložené mapy s vyznačenými směry frontů, snímky z bojišť. Byly chvíle, kdy jsem doslova lezla po stropě a nadávala si, do čeho jsem se to pustila.

Vzhledem k tomu, že mám jako žižkovská holka sklon k furianství a navíc jsem dost paličatá, zvyklá před překážkou neutíkat, překlad jsem zvládla. Dodnes jsem na sebe pyšná, snad mi tuto neskromnost prominete, na ocenění vojáků. Když se jim kniha v české verzi dostala do rukou, divili se, že ji překládala civilistka. Nenašli jedinou chybu.

Pocházíte z rodiny aktivních odbojářů. Kdo z vašich předků a jak se angažoval v boji proti nacistickému Německu? Jaké byly jejich osudy?

Zmíním tetu Boženu Kopovou, od počátku okupace aktivní členku odbojové skupiny vedené Gottliebem a Markupem. Roznášela tajně noviny a letáky, vybírala peníze na rodiny, které měly živitele v koncentráku. Její skupina však byla prozrazena, teta zatčena a 9. května 1943 převezena na gestapo v Plzni. Zde se jí dostalo surového bití a mučení, protože své spolubojovníky odmítala prozradit. Na gestapu v Kladně ji tloukli šavlemi do nohou… Do smrti jí na výslechy zůstala památka – ohluchla na levé ucho.

První dopisy z gestapa psala ještě neumělou němčinou, drobným a poměrně úhledným písmem. Výslechy, mučení, hlad, stres, to vše se postupně začalo odrážet na rukopisu, kde rozmáchlá, špatně čitelná slova, psaná spíše silou vůle, dávala tušit, co prožívá. Když s ní gestapo »skončilo«, dostala označení RU (Rückkehr unerwünscht – návrat nežádoucí), 18. 7. 1943 ji převezli do terezínské Malé pevnosti. Někdo dědí domy, auta, porcelán… Mně po tetě zůstala krabice plná těch nejhrůznějších vzpomínek – dopisů psaných z míst, kde si ponížení a utrpení podávala ruku se smrtí a kam by se nikdo z nás určitě nechtěl dostat. Ostatně, nechť čtenář posoudí sám.

Vzpomínky na Malou pevnost: »Jednou přišel SS Rojko (jeden z nejobávanějších dozorců SS Stefan Rojko - pozn. jv) na celu, bylo nás tam asi 50 žen a začal mezi nás střílet. Musely jsme vycházet ze dveří a on nás každou tloukl obuškem. Když byl večer, viděly jsme muže − vězně, když šli z práce, a v posledních řadách nesli na nosítkách mrtvoly, které přes den SS utloukly.«

Vzpomínka na Osvětim: »Byly jsme na bloku a jednou ráno přišly SS a my musely vycházet za sebou ze dveří, a která žena byla ještě mladá a hezká, tak si ji SS odvedly pro sebe… Byla mezi nimi i mladá děvčata, skoro děti. Ženy naříkaly, neb věděly, kam půjdou a že nakonec stejně skončí v plynu. Když jsme byly v lágru, tak jsme v noci slyšely rámus a křik. Ptaly jsme se blokových, co se děje, a ony řekly, SS vedle na bloku vybírají do pece… Na ten den nezapomenu, co budu živa.«

I díky solidaritě spoluvězeňkyň teta přežila. Domů do Rokycan se vrátila 12. června 1945. Už nikdy nevstoupila do žádného bývalého koncentračního tábora. Ani s námi, svými nejbližšími, o létech věznění nemluvila. Dokud jí sily stačily, chodila do škol na besedy. Vždy pečlivě připravená. I tyto její písemné podklady uchovávám pro další generace naší rodiny. Aby nezapomněly.

Můj tatínek byl účastníkem Pražského povstání. Později bojoval na Slovensku proti banderovcům… To už je ale jiná kapitola.

A jaký máte náhled na heroizaci Stepana Bandery na současné Ukrajině?

Na vaši otázku podrobně odpovídá můj obsáhlý článek, zveřejněný v Přísně tajné! č. 1/2020. Nazvala jsem ho Banderovci – zločinci, nebo hrdinové?. Při psaní jsem vycházela mj. z vyprávění pamětníků – Čechů z ukrajinské Volyně, kde jsem pobývala, a samozřejmě z archivních materiálů. Řada lidí na banderovce nahlíží z pozice svého politického přesvědčení, očima konkrétní ideologie a podle toho je hodnotí. To není má cesta. Pracuji bez ohledu na sympatie/antipatie k tomu či onomu. Důsledně vycházím z dobových dokumentů včetně novin, časopisů a knih. V potaz beru historické souvislosti. V opačném případě bych postupovala zcela neprofesionálně, zpronevěřila bych se sama sobě i čtenářům. Heroizaci banderovců vnímám jako špatný krok, v němž právě ideologie bere vrch. Pro ilustraci nabízím vzpomínku Volyňáka Václava Pěničky, jím sepsanou pro budoucí generace. »… Ve skutečnosti od roku 1943 je na západní Volyni dvojvládí. Přesně řečeno na venkově. Ukrajinská povstalecká armáda U.P.A., jak si tehdy banderovci říkali, ovládá venkov. K ní se přidaly loupežnické bandy, které pod hlavičkou boje za samostatnou Ukrajinu rabovaly a zabíjely každého, kdo se jim postavil nějak na odpor. Při takových návštěvách jim lidé říkali, dobrodiju/dobrodinče. Dobrodiní prokazovali tím, že vás jenom oloupili a nechali žít.«

Která z vašich knih vám při přípravě způsobila nejvíce emocionálního vypětí?

Příběh Inky Bernáškové. Možná i proto, že čím déle jsem studovala podklady, tím lépe jsem jí rozuměla a současně zjišťovala, kolik nás toho spojuje. Ona i její sestry byly vychovány ve vlasteneckém duchu. Stejně jako já. Ráda se učila, hrála na housle, zpívala… I v tom jsme si podobné. A také, bez mučení přiznávám, podobně jako jí i mně je vlastní tvrdohlavost a vzdor. Je toho daleko víc, co nás spojuje. Při psaní jsem s ní prožívala radosti i strasti. Když jsem v archivu držela v rukou originály motáků, které posílala rodině, i po desítkách let jsem z nich cítila hrůzu strašlivých výslechů, jimiž prošla, ale také její houževnatost, pevné rozhodnutí klást odpor, nevzdávat se. Snad nejtěžší pro mne bylo s Inkou prožít poslední hodiny před popravou.

Jak jsem text po sobě pořád upravovala, předělávala, její život jsem žila opakovaně. Hluboce se před touto statečnou ženou skláním. Nevím, zda bych v sobě našla tolik odvahy a vůle, jakou prokázala ona i tváří v tvář gilotině.

Osobně se zasazujete o to, aby Irena Bernášková nabyla viditelného zakotvení v pražském prostředí, aby se po ní pojmenovalo veřejné prostranství či instituce na Praze 4 - Spořilově, kde žila. Praha tuto významnou odbojářku nikde veřejně neuctívá. Jak se vám tyto aktivity daří?

S lítostí musím konstatovat, že výsledek se zatím rovná nule, což mne osobně velice mrzí. Nejen mé tříleté úsilí dosud nebylo korunováno úspěchem. A to v jiných zemích o hrdinech, jako byla ona, točí filmy... Sama sebe se ptám: Cožpak se příklad její odvahy do současnosti nehodí? A jsme vůbec hodni odkazu lidí, jako byla ona? Na tuto otázku ať si každý upřímně odpoví sám. Třeba mu při tom pomohou i následující slova jejího otce, který zahynul v koncentračním táboře Dachau. Když se Vojtěch Preissig dozvěděl o dceřině popravě, snažil se neklesat na mysli a domů napsal: »… nesmíme truchlit, nýbrž věrně vzpomínat a vésti si tak, aby oběť Ireny nebyla marná.«

Kniha Zasnoubena se smrtí, vydaná v nakladatelství JOTA v roce 2017, se setkala s velkým zájmem čtenářské veřejnosti. Bude nějaký dotisk?

Zatím ne. Bohužel, koronavirová pandemie neprospívá ani knižnímu trhu.

Ve své práci jste ve stálém kontaktu s pozoruhodnými lidmi z řad bojovníků proti fašismu či objektivních historiků apod. Které osobnosti vás hodně ovlivnily?

Bylo jich mnoho. O některých jsem psala i v revue Přísně tajné!, kde se snažím pravidelně publikovat. Za všechny zmíním Martu Kottovou, židovské dítě, které se s rodinou dostalo do Osvětimi-Březinky, aniž by tušilo, že jde do pekla, že v tomto lágru pohlédne Mengelemu přímo do očí. PhDr. Vojmíra Srdečného, studenta 17. listopadu 1939. S ním a jeho přeživšími kamarády, spoluvězni KT Sachsenhausen, jsme se léta zasazovali o vrácení Mezinárodního dne studenstva do kalendáře. Adolfa Burgera, příslušníka druhého odboje, který prošel Osvětimí-Březinkou, ale také byl nahnán do padělatelské dílny v Sachsenhausenu. Napsal o tom poutavou knihu Ďáblova dílna, podle níž byl natočen stejnojmenný film režiséra a scenáristy Stefana Ruzowitzkého, který v roce 2008 získal Oscara. Pana profesora Ing. Ludevíta Végha, DrSc., z ČVUT Praha, který se řízením osudu stal »příslušníkem« vojenské části pp. 05602, 3. ukrajinského frontu Rudé armády a jehož bratr byl umučen v sovětském gulagu. Asi nejvíce mne ovlivnil brigádní generál v. v. Pavel Vranský. Bojovník od Tobrúku, příslušník 311. bombardovací perutě RAF. Pořád mi chybí.

Letos by Pavel Vranský 29. dubna oslavil 100. narozeniny. Bohužel nás před třemi lety opustil, přesto se dožil úctyhodných 97 let. Proč bychom si měli pamatovat tohoto skvělého muže, vojáka, vlastence a bojovníka proti hitlerovcům?

Pro mne byl především moudrým, laskavým a zásadovým člověkem, jehož jsem si hluboce vážila a s nímž nás pojilo přátelství. Byl to kamarád, který uměl poradit. Často jsem s ním konzultovala texty, které jsem jménem ČSBS psala. Jsem mu vděčna, že mi umožnil ze svých hlubokých znalostí čerpat.

Za svůj pracovní život jsem poznala řadu lidí z nejrůznějších vrstev společnosti, rozmanitého vzdělání, odlišného politického přesvědčení, náboženského vyznání. Mohu tedy s klidným svědomím konstatovat, že hrdinové druhé světové války na své činy zpravidla nahlíželi velice skromně. Za všechny bych citovala právě pana generála Vranského. V knize nazvané Bez nároku na slávu, která zahrnuje jeho vzpomínky a vzpomínky legendárního tankisty, mj. účastníka Ostravsko-opavské operace generálporučíka Mikuláše Končického, Pavel Vranský píše: »Nebyl jsem hrdinou, nevykonal jsem mimořádné činy, neprojevil jsem zvláštní odvahu, avšak mám dobrý pocit, že jsem splnil povinnost, v prvé řadě vůči sobě a svému svědomí, když jsem se postavil proti zrůdné nacistické ideologii, vůči své rodině, abych odčinil hrůznou vraždu matky a dalších blízkých příbuzných, vůči své zemi, kde jsem se narodil, kde jsem strávil mládí, chodil do školy a pracoval, kde žili moji rodiče a příbuzní. … Ve svém životě jsem pracoval a choval se tak, abych se za sebe ani za svou práci nemusel stydět.«

Kéž bychom si tohle ke konci života mohli říct všichni!

Vy máte také silnou vazbu se Slovenskem, kde jste dlouhé roky žila a pracovala. Co pro vás Slovensko znamená? Zabýváte se i antifašistickým hnutím na Slovensku?

Více než čtvrt století jsem prožila v Bratislavě. Zažila tam rozpad společného státu, Československa. Byť ho respektuji, sotva kdy ke Slovensku budu přistupovat jako k cizině. Ostatně obě mé děti jsou doslova a do písmene Čecho-Slováky. Za řekou Moravou mám rodinu, vnoučata. Slovensko pro mne zůstává domovem. Prolíná se i mou tvorbou. Zajímají mne zejména boje s banderovci, léta, která jim předcházela.

V současnosti pracuji na příběhu bezprostředně spjatém také s tímto koutem Evropy. Jde o skutečný příběh, jenž se stal v Osvětimi-Březince. Nabídku na jeho zpracování jsem opět dostala od nakladatelství JOTA. Byla natolik zajímavá, že jsem bez váhání kývla. Při plném vědomí, že zpracovat daný námět se bude podobat chůzi po tenkém ledě. Týká se totiž slovenské židovské komunity a holocaustu. Tedy tématu velice citlivého a bolestného. Vždyť ještě pořád žijí pamětníci. Chci vykreslit osudy lidí, kteří byli postaveni do extrémních situací, na něž nebyli a ani nemohli být připraveni. Svůj osud si nevybrali. Prostě stalo se, co se stalo! Mnozí z nich proti své vůli byli loutkami v rukách mocných. Sama nevím, jak bych se, být na jejich místě, chovala. Jen člověk nemoudrý a nedovzdělaný, válkou nijak nepoznamenaný, dobře najedený současník, jenž nepoznal hmotnou nouzi, jenž nikdy nemusel v nelidských podmínkách bojovat o holý život, dokáže soudit z poklidu domova. Proto jsem zvolila motto, které můj úmysl charakterizuje nejvýstižněji. »Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.« (Matouš 7,1-2)

Monika HOŘENÍ