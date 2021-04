Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Více otázek než odpovědí

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip se vyjádřil k aféře údajného útoku důstojníků ruských tajných služeb ve Vrběticích, kterou rozpoutala v sobotu večer česká vláda. Filipovi celá věc připadá jako zpravodajská hra a varuje před dopady na českou energetiku a ekonomiku.

»Vidím více otázek než odpovědí. Přijde mi, že jde o záležitost, která zavání spíš zpravodajskou hrou než skutečným policejním vyšetřováním,« uvedl Filip.

Podle něj je nutno vnímat načasování celé kauzy. »Teď se rozhoduje o tom, zda se do ČR přiveze vakcína Sputnik, teď se rozhoduje o zakázce na dostavbu Dukovan. Asi proto někdo vytváří protiruské prostředí. Připadá mi, že je to účelové,« řekl Filip.

Filip se obává, že Rusko v odpovědi sáhne i ke krokům v oblasti energetiky. »Pokládám si otázku, jak to bude případně s energiemi z Ruska. V důsledku tohoto konfliktu nám Rusko může zastavit dodávky plynu. Nakonec to může skončit paradoxem, že ruský plyn budeme kupovat z Německa, protože Německo samozřejmě staví plynovod Nord Stream 2 dál,« uvedl Filip.

Podle předsedy ÚV KSČM visí mnoho otazníků i nad inkriminovaným skladem ve Vrběticích. Podivné například podle něj bylo, že hlídání státního skladu bylo svěřeno soukromé firmě, a ne armádě. Filip považuje za varující, že v těsné blízkosti lidských sídel byly skladovány zbraně dodávané do aktuálních válečných konfliktů, navíc pochybnými obchodníky - byznysman a zbrojař Emilian Gebrev, který ve Vrběticích zbraně vyskladnil a na nějž možná měl útok tajných služeb mířit, je v Bulharsku považován za kontroverzní osobu a nepřítele bulharské vlády. Filipa rovněž udivuje zpoždění, s jakým celá kauza vyplavala na povrch, či skutečnost, že ani vojenští, ani policejní vyšetřovatelé o žádném zapojení cizí mocnosti neinformovali orgány Sněmovny, které se výbuchem zabývaly, ba ani takové zapojení nenaznačily.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Dukovany končí?

Kauza může zle ovlivnit tendr na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany.

Šance na úspěšné dokončení tendru se předpokládaným vyloučením ruské společnosti Rosatom sníží, uvedl analytik investičního portálu Patria Finance Martin Cakl. Důvodem je podle něj technické zadání.

Projekt počítá s blokem o výkonu do 1200 megawattů (MW), tak aby vystačil rezervoár chladicí vody z blízké přehrady i při rozšíření elektrárny. »Po vyloučení Číny byl Rosatom podle nás jediným smluvním dodavatelem schopným reaktor s výkonem 1200 MW vyrobit. Z tohoto důvodu se domníváme, že šance na úspěšné dokončení tendru se značně snížily. Zbylí kandidáti EDF, Westinghouse a KHNP mají k dispozici pouze schematické náčrty na větší bloky,« řekl Cakl.

Větší bloky dalších zájemců by podle něj teoreticky mohly být upraveny tak, aby splňovaly požadavky tendru. »Nejprve by ale musely získat certifikaci, což by podstatnou měrou zvedlo celkové náklady celého procesu. Z toho důvodu se domníváme, že současný tendr na 1200 MW reaktor, který byl pro infrastrukturu Dukovan vybrán z technických důvodů, bude zrušen, nebo významně pozměněn,« uvedl analytik.

Rusko je také dodavatelem paliva do českých jaderných elektráren. V případě eskalace konfliktu by tak česká jaderná energetika mohla být, minimálně na nějaký čas, zcela vyřazena ze hry.

Kauza může podle Svazu průmyslu a dopravy znamenat pozastavení nebo odložení některých projektů českých firem. Problémy s vývozem očekává například strojírenská firma Kovosvit. Podle ředitele sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy Lukáše Martina z dlouhodobého hlediska ovlivní kauza pravděpodobně většinu zásadních průmyslových sektorů, ve kterých jsou české firmy v Rusku aktivní, tedy strojírenství, automobilový průmysl, energetika nebo chemický průmysl.

Ambasáda paralyzována

Rusko vyhostilo v reakci na původní krok české vlády – vyhoštění 18 ruských diplomatů - 20 diplomatů z české ambasády v Moskvě. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) byla tato reakce silnější, než ČR čekala. Vyhoštění 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě podle něj velvyslanectví paralyzuje. Skončil celý politický i hospodářský úsek. Jediné, co nadále funguje, je podle něj konzulární úsek. Vyhoštěn byl i zástupce českého velvyslance Vítězslava Pivoňky Luboš Veselý. »Budeme řešit i praktické věci, jak zajistit chod ambasády. Nasměrujeme tam asi některé diplomaty z generálních konzulátů, které nám v Rusku zůstaly,« řekl Hamáček. ČR má generální konzuláty v Petrohradu a Jekatěrinburgu.

Češi vyhoštění z Moskvy se vrátili večer vládním speciálem. Do ČR se vrátila například zemědělská diplomatka Nikola Hrušková. Na dotaz ČTK, zda to ohrozí vývoz českých zemědělců do Ruska, ministerstvo zemědělství sdělilo, že v tuto chvíli o tom nelze spekulovat a nelze ani dávat žádná doporučení.

Pro vyhoštěné ruské diplomaty přiletěl odpoledne na pražské letiště vládní letoun Iljušin 96-300.

Vyhoštění 18 ruských diplomatů z ČR oznámil Hamáček v sobotu večer. Hájil to jako logický krok kvůli důvodnému podezření, že do výbuchu v areálu skladu a zbraní ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni dva agenti ruské vojenské služby GRU.

Kreml kategoricky nesouhlasí se závěry české strany. Podle agentury TASS to prohlásil mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová označila vyhoštění ruských diplomatů z ČR za nepřátelský akt českých úřadů. Ministři zahraničí zemí Evropské unie vyjádřili solidaritu s ČR, přímou podporu dali najevo ale jen ministři zahraničí Slovenska či Bulharska. EU společnou reakci nepřipravuje, a to navzdory tomu, že vicepremiér Hamáček na jednání unijních ministrů zahraničí o takovou koordinovanou akci dle svých slov požádal. K solidárnímu vyhoštění diplomatů zatím žádný člen NATO či EU nesáhl, ačkoli během britské kauzy Skripal tak učinilo 22 států.

(ste)