CIA chystala na Raúla »pražský« atentát

Nejstarší dochovaný záznam o pokusu americké CIA o zavraždění jednoho z vůdců kubánské revoluce pochází z roku 1960. Jeden z amerických agentů tehdy nabídl 10 tisíc dolarů pilotovi, který řídil letadlo z Prahy do Havany s Raúl Castrem na palubě, aby cestou »zařídil nehodu«. Vyplývá to z dokumentů, které v pátek zveřejnil americký Národní bezpečnostní archiv.

Pilot, který pracoval pro CIA, se jmenoval José Raul Martínez. Výměnou za provedení akce prý požadoval, aby se Spojené státy postaraly o univerzitní studia jeho dvou synů v případě, že sám při pokusu o atentát zemře. To mu tajná služba přislíbila.

Agent CIA se s Martínezem měl domluvit, že zkusí »podstoupit určité riziko, které však bude omezené na možnosti, jež bude možné vydávat za nehodu«. Příkladem mohlo být selhání motoru při startu nebo provedení nouzového přistání na vodě asi tři hodiny letu od Kuby. Pilot přitom vyloučil, že by vyřadil z provozu motory při letu, protože by tím ohrozil život všech lidí na palubě.

Raúl Castro. FOTO - Wikimedia commons

Martínez následně pilotoval letadlo do Prahy, kde měl vyzvednout Raúla Castra a další vysoce postavené činitele nového kubánského režimu. Vedení CIA se však prý mezitím rozhodlo, že atentát provést nechce. Nemělo však již možnost kontaktovat Martíneze. Ten se i s Castrem na palubě vrátil v pořádku do Havany a agent CIA pak řekl, že nenastala žádná příležitost, při níž by mohl případnou nehodu fingovat.

Informace vyšly na povrch ve chvíli, kdy se Raúl Castro, bratr Fidela Castra, připravoval v 89 letech předat vedení KS Kuby (PCC) mladší generaci v čele s Miguelem Díazem-Canelem. Po úmrtí Fidela v roce 2016 se jedná o historický milník pro Kubu a její obyvatele, z nichž většina nikdy v životě nezažila v čele státu nikoho jiného než bratry Castrovy.

Temná a pochmurná kapitola

»Tyto dokumenty nám připomínají temnou a pochmurnou kapitolu amerických operací proti kubánské revoluci,« řekl agentuře AFP analytik amerického archivu Peter Kornbluh. »V momentě, kdy je castrovská éra téměř u konce, mají američtí politici příležitost nechat tyto věci minulosti a účastnit se na budoucnosti postcastrovské Kuby,« dodal podle ČTK.

Fidel Castro se v čele kubánského lidu chopil moci na karibském ostrově v roce 1959 a za jeho vlády se v Bílém domě vystřídalo 11 amerických prezidentů. Sám přežil nebývalé množství pokusů o atentát - Guinnessova kniha rekordů jich uvádí 638!

Jedním z nich byl i pokus o svržení Castrova režimu kubánskými exulanty vedenými CIA, kteří se v dubnu roku 1961 vylodili v Zátoce sviní na jihu Kuby. Tato snaha americké tajné služby však selhala a vedla k tomu, že se Castro ještě více přimknul k Sovětskému svazu.

Kubánští lídři Raúl Castro a jeho zesnulý bratr Fidel stáli v čele povstalců, kteří v roce 1959 svrhli krvavého diktátora Fulgencia Batistu podporovaného USA a nastolili na Kubě lidový režim. Po vítězství revoluce vládl zemi Fidel Castro a od roku 2006 až do roku 2018 jeho mladší bratr Raúl. Toho v úřadu vystřídal o tři desetiletí mladší Miguel Díaz-Canel, ale Raúl Castro i nadále určoval vládní linii jako lídr PCC.

Předseda Státní rady

Raúl Castro byl označovaný jako prezident, ale oficiálně se funkce nazývala předseda Státní rady (de facto vlády). První oficiální mandát Raúlovi začal v únoru 2008, kdy ho potvrdil do vedení země parlament (ve funkci byl ale už od roku 2006, kdy ho tímto úřadem pověřil Fidel kvůli svým zdravotním potížím). V dubnu 2011 pak Raúl Fidela vystřídal i v křesle prvního tajemníka PCC, když předtím zastával 46 let post tajemníka druhého. V únoru 2013, kdy ho parlament zvolil do čela země na druhé volební období, Raúl Castro oznámil, že je to jeho poslední mandát.

Po předání pravomocí Raúlovi se největší tou dobou žijící ikona Ostrova svobody Fidel na veřejnosti objevovala jen zřídka. Fidel se ale často vyjadřoval k různým tématům i světovému dění v tisku. Zemřel v listopadu 2016 ve věku 90 let.

Zdokonalit socialismus

Raúl Castro opakovaně odmítl, že by měl na Kubě skončit socialismus. »Nezvolili mě, abych na Kubě znovu zavedl kapitalismus,« řekl mj. »Zvolili mě, abych socialismus bránil, prosazoval a zdokonaloval, ne ho ničil,« dodal např. po svém znovuzvolení v roce 2013.

Výraznější oteplení nastalo v americko-kubánských vztazích. Americký prezident Barack Obama a Raúl Castro oznámili novou kapitolu ve vztazích USA a Kuby v prosinci 2014. V létě 2015 obě země po více než padesáti letech vzájemně otevřely své ambasády v Havaně a ve Washingtonu. Obama v březnu 2016 navštívil Kubu jako první úřadující americký prezident po 88 letech. Obamův kontroverzní nástupce Donald Trump však vše zničil. Teď je na Obamově někdejším viceprezidentovi Joe Bidenovi, jak na svého předchůdce z řad Demokratické strany naváže.

Raúl Castro Ruz se narodil 3. června 1931 v osadě Birán v jihovýchodní provincii Oriente (dnes provincie Holguín) do rodiny velkoplantážníka, původem ze španělské Galicie, a už od malička šel ve šlépějích svého o pět let staršího bratra Fidela. Oba chodili do jezuitských škol a na Havanskou univerzitu (tu Raúl nedokončil), bojovali za svržení Batistovy vražedné diktatury a byli odsouzeni za útok na kasárny Moncada v roce 1953.

V roce 1955 byli oba amnestováni a v mexickém exilu založili Hnutí 26. července. S 80 jeho členy, včetně legendy Ernesta Che Guevary, se v prosinci 1956 vylodili na jihovýchodě Kuby, jako jedni z mála tento výsadek přežili a pak z hor Sierra Maestra zahájili partyzánskou válku.

Po vítězství revoluce v roce 1959 zastával Raúl nejprve vedoucí funkce v provincii Oriente, až postupně se propracoval do nejužšího vedení. Členem nově vzniklé komunistické strany byl od jejího počátku v roce 1965 a jako druhý tajemník ÚV strany se stal i prvním náměstkem předsedy vlády. V letech 1959-2008 zastával funkci ministra obrany.

Mariela a Alejandro

Raúl Castro byl od roku 1959 ženatý s vyučenou chemičkou Vilmou Espínovou (zemřela v roce 2007), s níž má čtyři děti, včetně dcery Mariely, která je známou aktivistkou bojující na Kubě za práva homosexuálů. Jejich jediný syn Alejandro (52) je známý pod přezdívkou »El Tuerto« a v minulosti býval zmiňován jako možný nástupce svého otce v prezidentském úřadě. Alejandro se například zúčastnil i schůzky svého otce s prezidentem Obamou i s papežem Františkem…

