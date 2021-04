Deep State jako vyšitý

Když se stanou zvláštní služby státem ve státě, může to vést k velkým problémům. Když tyto zvláštní služby konají v zájmu někoho jiného a ještě navíc ne zcela dokázanou informaci podsunou dopředu nějakému sdělovacímu prostředku, může to vést dokonce k tragédii. A když tuto informaci, která pochází z některé z jeho kanceláří a nemusí být vůbec pravda, převezmou jako pravdivou šéfové země, měli bychom se začít bát následků.

My v České republice jsme ve stadiu poslední varianty, kdy nápad Deep Statu dostal »své nožičky« a začal se pohybovat sám. Škodit v zájmu jiných. I přesto, že to poškodí nás samé. Slabá vláda potřebovala zdůvodnění, jak si vyskočit na obra, jak zrušit plány, které jsou zdaleka nejpřijatelnější a nejvýhodnější pro nás. Za potlesku těch, v jejichž zájmu se tak stalo, dostala »zdůvodnění«. Akce se rozjela a je zdánlivě nezastavitelná. Miliardy budou moci se klidně přesouvat k těm, kteří by těžko mohli zvítězit v přímé hospodářské soutěži. Víc miliard z kapes poplatníků. Doplatek navíc zaplatí každý z nás. Odměnu, třeba jen jako poklepání »na rameno« dostane někdo jiný.

Je třeba ovšem ještě přesvědčit občany, že to, co vláda udělala, co vymyslel Deep State, byla správná cesta. Pravicové strany, vysloužilí generálové a mainstreamová média, především ČT, jsou však připraveny. Budou jak kladivem vtloukat do našich hlav, že všechno bylo učiněno v našem zájmu, v zájmu naší republiky.

A vláda? Dostala do rukou argument, koho nesmí pustit ani jako subdodavatele do tendru na mnohamiliardovou zakázku. Přitom všechno se pohybuje v úrovni slov »snad«, »je podezření«, »pravděpodobně«. I slova jednou vyřčená mohou mít však sílu bomby »jasnější než tisíc sluncí«. Vyvolat řetězovou reakci. Co bude dál, si ani nechci představit. Máme se totiž na co těšit a nebude to vůbec pozitivní. Je tomu tak ostatně vždycky, když Deep State se nadřadí nad politické vedení a prosazuje své zájmy. Stačí si uvědomit, co udělala např. ve správný čas zveřejněná Kubiceho zpráva, i když byla plná lží a pomluv.

Filip ZACHARIAŠ, člen VV ÚV KSČM za Jihomoravský kraj a předseda OV KSČM Vyškov